Detoks Nedir, Nasıl Yapılır?

Detoks; en sık kullanılan anlatımıyla vücudu zararlı maddelerden, toksinlerden arındırmaktır. Başka bir deyişle detoks, hiç durmadan, dinlenmeden çalışan metabolizmayı dinlendirmek, temizlemektir. Zira besinlerle, suyla, kirli havayla vücudumuza giren atık maddelerin tamamı doğal yolla çıkamamakta ve vücutta kaldığı sürece metabolizmanın doğal akışına zarar vermektedir. Normal şartlar altında vücut sabah erken saatlerde ve gece programlı olarak kendisini dinlendirmekte ve temizlemektedir. Ancak modern dünyada günlük yaşam içinde aldığımız toksinler, vücudun kendi kendine temizleyebileceğinden, metabolizmanın temizleme gücünden çok daha fazladır. Bununla birlikte bir de yine modern yaşamın getirdiği hızlı akan, sürekli koşturulması gereken hayat şartları, aşırı yorgunluk da bunlara eklendiğinde detoks kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü büyük şehir hayatının aşırı yorucu koşturmacası sadece sindirim değil, sinir sisteminin çalışma hızını da yavaşlatmaktadır. Bu bakımdan günümüzde hemen herkesin dinlenmeye, arınmaya, sindirim ve sinir sistemini rahatlatmaya ihtiyacı vardır.

Kimler detoks yapmalıdır?

Yaşadığı ortamdaki, çevredeki hava kirli olanlar,

Kanındaki oksijen miktarı yetersiz olanlar,

Modern şehir hayatında marketlerde satılanlarla beslenenler,

Vücudu, özellikle de eller, ayaklar, bilekler gibi eklem yerleri şiş olanlar,

Vücudunu, metabolizmasını daha uzun ömürlü hale getirmek isteyenler.

Detoksun altın kuralları

Egzersiz yapmayı günlük rutin bir alışkanlık haline getirip, bol bol terlemek şart

Bol su içerek toksinler idrar ve dışkı yoluyla atılmalı

Evde 1-3-5 günlük sıvı ağırlıklı beslenme kürleri uygulanabilir. Ancak bu süre 5 günü geçmemeli ve uygulama öncesinde bir uzmana danışılmalıdı

Besinler kızartma yerine, haşlama ya da buharda pişirme yöntemleriyle pişirilmeli

Yemek pişirilen ya da saklanan kaplar çelik, cam ya da porselen olmalı

Kimyasal değil, bitkisel özlerden yapılan sabun ve deterjanlar tercih edilmeli

Temiz havayı solumak, oksijen almak vücudun doğal işleyişi açısında çok değ Bu bakımdan imkanı olan, yakınlarında orman, dağ, ağaçlık alan bulunan kişiler mutlaka sabahları buralarda vakit geçirmeliler.

Yeşil çay, papatya, ginseng, ginko, biloba, ekinezya, kırmızı pancar, zencefil ve meyan kökü içeren çaylar günde birkaç bardak tü Ancak bu çayların demleme olmasına özen gösterilmelidir.

Sıcak su ve buharlı bir ortamda banyo yapıp, ardından kuru fırça ya da kabak lifi ile masaj, kese yapmak cildi canlandıracak, ölü deriden arındıracaktı

Kaynak: http://www.aysetolgaiyiyasam.com/detoks