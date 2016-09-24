Gebelik hesaplama nasıl yapılır?

Gebelik haftasının hesaplanması, anne ve babaların oldukça hevesli olduğu bir mevzudur. Ancak ailelerin hesapladığı gebelik haftası ile ultrasondan çıkan gebelik haftası farklı olabilir. Bunun sebebi ise, gebelik haftasının döllenme gününün gerçekleştiği güne göre değil, son adet tarihinin gerçekleştiği güne bakılarak hesaplanmasıdır.

Gebeliğin, yani döllenmenin gerçekleştiği dönem, son adet tarihinden ortalama olarak 15 gün sonradır. Fakat, gebelik haftası hesaplanacağı zaman bu tarih değil, bundan önceki adet tarihinin dikkate alınarak hesaplanması mümkün olur.

Şayet farklı bir durum söz konusu değilse, kadın doğum uzmanları oldukça pratik bir şekilde gebelik haftalarını hesaplamaktadır. Bu hesaplama yönteminde, adet tarihi dikkate alınır. Ancak bu durum yanıltıcı olabileceği için mutlaka ultrason sonuçları da dikkate alınmalıdır.

Kaç aylık hamileyim?

Anne adaylarının büyük bir kısmı, hamilelik haftasını hesapladığı halde ya da doktoru kaçıncı haftada olunduğunu söylediği halde, ay ay hesaplamak isteyebilir. Ay ve hafta arasındaki farklılık, bir ayın tam olarak 4 hafta olmamasından kaynaklıdır. Bu sebeple de önemli olanın hafta hesabı olduğu bilinmelidir. Hamilelik, 40 haftalık bir süreçtir. Bu sebeple de doktorların ortalama olarak kabul ettiği ay ve haftalar:

Gebeliğin 4-5 haftalık olması: 1 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 8-9 haftalık olması: 2 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 12-13 haftalık olması: 3 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 16-17 haftalık olması: 4 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 20-21 haftalık olması: 5 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 24-25 haftalık olması: 6 ay gebeliğe,

Gebeliğin 28-29 haftalık olması: 7 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 32-33 haftalık olması: 8 aylık gebeliğe,

Gebeliğin 36 haftasının bitmesi ile 9 aylık gebeliğe girilir.

Gebeliğin 40 haftası bittiğinde ise 9 ay 10 gün yani 280 gün tamamlanmış olmaktadır. Bu durumda da 40 hafta tamamlanmış olur. Ancak gebelikler genellikle 38. Haftada sonlanmaktadır. Bu noktada anne adaylarının bilmesi gereken hafta hesabının daha önemli olduğudur. Gebelik hesaplamaları ve kontrolleri, hamilelik haftalarına göre yapılmaktadır. Hamilelik toplamda 40 haftadır. Ancak doğumlar genellikle 38-40 hafta arasında gerçekleşir.

Kaynak: http://www.bulenttiras.com/gebelik-hesaplama-nasil-yapilir