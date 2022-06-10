Doğru iç kapıyı bulmanın 5 altın kuralı

1. Dekorasyon tercihlerinizi tespit edin

Evinizi dekore ederken tercih ettiğiniz boya, parke, mobilyalar ve diğer dekorasyon unsurları gibi, iç kapılarınız da dekorasyonun doğal bir parçasıdır ve evin dekorasyon diliyle uyumlu olmalıdır.

Kapı seçimi yaparken evinizin genel stiliyle bütünlüğü yakalayacak tonları ve desenleri tercih etmelisiniz. Koyu tonlarda döşenmiş bir evin zemin ve kapılarında açık renkler kullanılabilir. Bu kontrast gözü rahatlatacağı gibi eve derinlikli bir stil katacaktır.

Eğer mobilyalarınızı çok sık değiştiriyorsanız, iç kapı modellerinizin her mobilyaya uyum sağlayabilecek daha sade ve desensiz tasarımlara sahip olması faydalı olacaktır. Mutfak kapılarında camlı seçenekler tercih edilebilirken yatak odalarında ses ve ışık geçirmeyecek camsız kapı kullanılması doğu olur. Oturma odası için ise camlı ve camsız her türlü kapı tercih edilebilir.

2. Ses yalıtımını göz ardı etmeyin

Evdeki her bireyin dijital dünyayla farklı bağlantılar kuracağını, filmler, diziler seyredip müzik dinleyeceğini, belki müzik aletleri çalacağını, ev-ofis veya uzaktan eğitim formatında online toplantıların yapılacağını unutmayın. Ayrıca televizyon sesi, konuşma sesi, mutfakta yemek hazırlarken kullanılan robotlar veya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi derken evlerimiz önemli bir gürültü kaynağı yaratır.

Bu seslerin birbirine karışmaması için güçlü bir ses yalıtımına sahip iç kapı modelleri tercih etmeniz doğru karar olacaktır. Variodor iç kapılarının 38 desibele kadar ses yalıtımı özelliğinden faydalanabilirsiniz.

3. Isı yalıtımı ile enerji masrafınızı düşürün

Önemli maliyetlere katlanarak kışın ısıttığınız, yazın da soğuttuğunuz odalarda ısının kapılardan kaçıp gitmesini seyretmeyin. Son derece maliyetli bir konu olan iklimlendirmede enerji masraflarınızı düşürmek için ısı yalıtımı özelliğine sahip iç kapı modellerini kullanmalısınız.

4. Dayanıklı ve monoblok yapı

Evimizdeki kapılar, farkında olmasak da, en çok temas ettiğimiz ev eşyalarımızdan biri konumunda. Evde yaşam olduğu sürece, günde belki yüzlerce kez kapılarımızı kapatıp açıyoruz. Böylelikle iç kapılarla gün içinde çok fazla temas kuruyoruz. Kapı alırken çarpmalara ve çizilmelere karşı dayanıklı olması, özellikle çocuklu aileler için önemli bir husus. Kapıların Variodor gibi içi dolu monoblok yapıda olması, daha sağlam ve dayanıklı olduğunun göstergesidir. Üstelik Variodor kapıların 100.000 kere açılıp kapanma garantisi olduğunu da unutmamak gerekiyor.

5. Kolayca temizlenebilir olmalı

Temizlik ve hijyen evdeki konforun ne önemli bileşenidir. Temizlik sürecini kolaylaştırmak adına, iç kapılarımızın leke tutmayan ve kolay temizlenebilir üst katmana sahip olması da çok önemli. Üstelik evde kapıları, duvarları boyamayı seven yaratıcı enerjileri yüksek küçük çocuklarınız varsa, kolay temizlenebilir kapıların daha da hayati bir ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz.

Tüm bu özellikleri sunan, Yıldız Entegre’nin geliştirdiği Variodor kapı modellerini daha detaylı incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.