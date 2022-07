Franke All-In-Esnek Eviye Aksesuar Sistemi ile mutfakta devrim

Evlerimizin sürekli büyüdüğü ve iki boyutu harmanladığı bir çağda yaşıyoruz. Akıllı cihazlar tarafından sağlanan dijital tabanlı yaşam standartlarıyla, insan merkezli “köklere dönüş” reflekslerimiz bir araya geliyor.

Evlerimizde, "Artırılmış Evcilik" olarak da adlandırılan bu evrim, birliktelik, güvenlik, eğlence, sadelik, esenlik, kaliteli zaman ve sevdiklerimizle yaşam sürme isteği ile şekilleniyor. Tüm bu değerler ise aslında teknolojinin ötesine geçiyor.

Artırılmış Ev kavramı, evlerimizdeki mekanların dönüşerek ve yeni işlevsel roller kazanarak daha özenli mekanlar haline gelmesini anlatıyor. Evimizde yemek pişirmek dahil tüm faaliyetler de bu yeni dönüşümde yeni bir rol oynuyor.

“Genişletilmiş” bir mutfak ise anlamlarla dolu akışkan bir alan haline gelir: Yemek pişirmek, sosyalleşmek, çalışmak, oynamak ve sevginizi yemek yoluyla yaymak için ideal bir alandır. Bu nedenle yemek pişirmek, malzemeleri bir araya getirmek için basit bir süreç değildir: Mutfağınıza gösterdiğiniz özenle, yemek sürecini önemsediğinizi ve sürecin tadını çıkardığınızı göstererek hayatınıza ve ilişkilerinize değer katarsınız.

Avrupalıların yarısından fazlası, yani %51'i, Covid19'un ortaya çıkmasından bu yana dışarıdan yemek siparişini azaltıp daha fazla yemek pişiriyor ve yakın gelecekte de aynı tempoyu sürdürmek istiyor. İnsanlar için yemek yapmak, iyi hissetmek (%56), rahat hissetmek (%50) ve daha sağlıklı beslenmek (%52) anlamına geldiği de unutulmamalı. Nitekim, pandeminin zorluklarına yanıt olarak tüketiciler, stres seviyelerini azaltmak ve eğlenmek için bir yöntem olarak yemek yapmayı seçtiler.

Sadece yemek kalitesi açısından değil, aynı zamanda refah ve konforlu bir yaşam standardıyla da yemek pişirme arasında gerçekten güçlü bir bağlantı var.

Yemek yapmak, hayal gücünüzü özgürleştirmenin bir yoludur: Yeni tarifler denemek, yemek pişirmek için yeni araçlar kullanmak, pişirme sürecine akış ve uyum getirir.

Mutfak alanının akıllı ve esnek fikirler gerektirdiği bu yeni ev rutinlerinin bilincinde olarak, ev tipi mutfaklar için dünyanın lider sistem sağlayıcısı Franke Home Solutions, şimdi mutfak ritüellerini güçlendiren "artırılmış" bir pişirme deneyimi sunmak için zekice tasarlanmış bir ürünü tanıtıyor. Franke ailesinin en son ürünü olan ve mutfaklara konfor sunan All-In-Esnek Eviye Aksesuar Sistemi.

All-In: Mutfağınız için çok işlevli ve ödüllü bir yemek hazırlama sistemi

Franke Home Solutions, 540 mm'ye kadar tüm eviyelere uyan amaca yönelik tasarlanmış modüler aksesuar seti olan All-In ile sınıfının en iyisi cihazları ve modern mutfak için tamamlayıcı araçları yaratma sözünü yerine getirmeye devam ediyor.

All-In-Esnek Eviye Aksesuar Sistemi en prestijli uluslararası ödüllerden bazılarının kazananı oldu: Mutfak Aksesuarları kategorisinde işlevsellik, yenilik, ürün faydası, tasarım ve ergonomi için “Kitchen Innovation Awards 2022”ve “Best of the Best” ödülünü alırken, dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Reddot Design Award 2022”ninde sahibi oldu.

All-In-Esnek Eviye Aksesuar Sistemi mutfağınıza yeni bir boyut kazandırıyor

Mutfağınız ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, All-In-Esnek Eviye Aksesuar Sistemi mutfağa uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Böylece bu şık ve işlevsel ürün mutfaklara kolayca entegre edilebilir.

ALL-IN, daha iyi bir yemek pişirme deneyimi yaşamak isteyen herkesin işini kolaylaştırır. Kolaylıkla yemek hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir; zamandan ve yerden tasarruf etmenizi ve farklı görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar.

Zevk ve ihtiyaçlarınızı mükemmel bir şekilde yansıtan eviye etrafında kendi mutfak çalışma alanınızı oluşturma özgürlüğü sağlar. Tüm aksesuarların tek bir kutuda organize edilmesiyle, yemek hazırlama ve sonrasında ortalığı toplama akışı çok daha verimli ve özgürleştirici hale gelir. Kendi modüler, yenilikçi ve tasarım odaklı iş istasyonunuzu oluşturmak, günlük eğlenceli bir deneyimle yemek pişirme keyfini sonuna kadar yaşamanızı sağlar.

Optimize edilmiş, tüm amaçlara uygun, modern ve zarif bir stil dokunuşuyla All-In, tüm mutfağı tek seferde yenileyerek hem işlevsel hem de estetik açıdan kolaylık sağlar. Şık tasarım sadeliğinde dayanıklı ve pratik olan All-In, 8 farklı aksesuarı ile çok zengin bir kullanım kombinasyonu sunuyor: Malzemeleri hazırlamaktan pişirme sürecinin kendisine, bulaşıkları temizlemekten mutfak alanınızı mükemmel şekilde düzenlemeye kadar her alanda size fayda sağlıyor. Aynı zamanda sağlıklı ve güvenlidir, gıda ile temas güvenliği için Sanitized malzemeden yapılmıştır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Franke Global CM Eviye ve Aksesuarları Başkanı Alessandro Cagliari ise ürün hakkında şöyle diyor: "All-In - Esnek Eviye Aksesuar Sistemi ile Franke, modern bir mutfağın nasıl hissedilebileceği konusunda standartları bir kez daha yükseltiyor. Ahenkli ve tatmin edici ev rutinleri yaşamak söz konusu olduğunda tüketicilerin taviz vermesine gerek olmadığına inanıyoruz. All-In, daha fazla konforu garanti eder ve tüm ihtiyaçları karşılar.”

All-In – Esnek Eviye Aksesuar Sistemi, akıllı ve basit araçların pratik ve duygusal ihtiyaçlarınıza yanıt verdiği, kontrolün size güvenle ve memnuniyetle verildiği “arttırılmış” mutfakta doğru dengeyi bulma konusunda büyük bir kolaylaştırıcı ve çok işlevli bir üründür.

40 ülkede 5.000 kişiyi istihdam eden Franke Group'un iştiraki, Franke Home Solutions'ın geliştirdiği All-In - Esnek Eviye Aksesuar Sistemi'ni daha yakından incelemek için web sayfasını ziyaret etmenizi de tavsiye ediyoruz.