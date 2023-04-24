Bang & Olufsen BeoSound Shape ile duvarlar müzik ve estetikle buluşuyor

Yüksek kaliteli müzik sistemleriyle müzik severlerin vazgeçilmesi olan Bang & Olufsen, mekanların duvarlarını şık bir hoparlöre dönüştüren BeoSound Shape modüler hoparlör sistemi ile büyük beğeni topluyor.

Gerçek müzik severler için ses kalitesi çok önemlidir. Sıradan bir hoparlörden veya kulaklıktan çıkan sese tahammül bile edemeyen müzik severler, müziğin tüm tınılarını, tüm notaları, tüm enstrümanların sesini en gerçekçi haliyle kulağa ulaştırabilen ses sistemleri talep ederler. Yüksek kaliteli ses sistemleri üreten Bang & Olufsen ise müzik severlerin ilk tercihi olur.

Bang & Olufsen’in büyük beğeni toplayan BeoSound serisinden mekan duvarlarını şık bir tablo gibi kaplayan modüler hoparlör sistemi BeoSound Shape, müziği estetikle buluşturan çok eşsiz bir ürün.

Tamamen kullanıcının görsel zevkine göre şekillendirebilen, altıgen modüllerden oluşmuş hoparlör sistemi, bir araya geldiğinde duvarlarda eşsiz modern bir tablo estetiği oluşturuyor.

44 adede kadar hoparlörü bir duvar üzerinde birleştirmeye imkan veren BeoSound Shape sisteminde ev sahipleri tekrarı mümkün olmayan eşsiz kombinasyonlar yaratıyor.

Dilerseniz kişisel Beosound Shape tasarımınızı oluşturmak için Bang & Olufsen’ın özel yapılandırma aracını kullanabilirsiniz. Deseni tanımlayarak yapılandırmaya başlayın. İhtiyaçlarınıza uygun bir performans seviyesi seçerek tasarımınızı tamamlayın.

Beosound Shape ayrıca, Avrupa ve dünya çapındaki mimarlara, tasarımcılara ve özel tüketicilere tekstil ve tekstille ilgili ürünler üreten Danimarkalı tekstil devi Kvadrat’ın geliştirdiği özel yün kumaşlar da dahil olmak üzere yüksek kaliteli kumaş kapaklarla müziği dokunsal ve estetik bir deneyime dönüştürüyor.

Evinizin her odası için farklı müzik farklı desen

Beosound Shape ses sitemi aynı ev veya mekan içinde farklı odalarda yer alan hoparlörlerin kontrolünü de mümkün kılıyor. Farklı odalardaki Beosound Shape ses sistemini tek bir müzik sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sistemin kalbinde Beosound Core bağlantı merkezi yer alıyor. Beosound Core ise Google Chromecast, Apple AirPlay 2 ve Bluetooth aracılığıyla doğrudan telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden müzik akışı yapmanızı sağlayan küçük bir yerleşik kutu. Böylece isterseniz evinizde, isterseniz iş yerinizde, her odaya faklı müzik yayını yapmak mümkün oluyor.

Yüksek kaliteli ses sistemleriyle müzik severlerin vazgeçilmezi olan Bang & Olufsen’in Beosound Shape sistemini detaylıca incelemek ve hemen satın almak için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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