Gaggenau Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları: Michelin Yıldızlı Şeflerle Devam Ediyor

Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, Tasarım ve Gastronomi Buluşmaları’nda bu kez Michelin Yıldızlı Şef Pınar Taşdemir’i ağırladı. Marka elçisi Şef Ali Ronay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Pınar Taşdemir’e pasta şefi Bengi Kurtcebe ve akademisyen Ferhan Kızıltepe eşlik etti.

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Markanın Michelin yıldızlı şeflerle olan birlikteliğinin temelinde, yüzyıllara dayanan mirasını oluşturan sıra dışı olanın üretilmesindeki üç kutsal vazgeçilmezi “Tasarımcının vizyonu, malzemelerin kalitesi ve zanaatkarın yeteneği” Michelin yıldızlı şeflerin tutku dolu yolculuğuyla aynı izleri taşımasında yatıyor.

Mutfağı ve birlikte vakit geçirmeyi bir öncelik olarak gören lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, tasarım ve gastronomi dünyasının bu tutku dolu isimlerini yakın dostları ile Gaggenau Showroom’da özel bir yemekte ağırlamaya devam ediyor. Şef Ali Ronay’ın Gaggenau cihazları ile oluşturduğu özel menü eşliğinde, gecenin başrolünde “mutfak kültürü ve sanatı” vardı. Konuklar, Ronay’ın Gaggenau cihazları ile hazırladığı lezzet dolu menüsü eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Beef Tataki ve Karides Popcorn ile başlayan menüsüne, ana yemek olarak portakallı tatlı patates püresi ile Pancarlı Somon Grawlax, ardından arpa şehriyeli Risotto ve buharlı fırında pişirdiği Dülger ile devam eden Ronay, tatlı olarak frambuaz sorbe ile Ananas Carpaccio servis etti.

“Mutfakta Kendin Olabilmek”

Michelin Yıldızlı Şef Pınar Taşdemir, restoranı Araka için kendi özelinde dengeli ve tatlı bir mekan oluşturduğunu ve kendi konfor alanını yarattığını söylerken, mutfaktaki yaratım sürecini ise; “Öncelikle yemeklerimi yazarak tasarlıyor ve formüle ediyorum, kendime ait tarzım ve damağımla da birleştiğinde ortaya tabaklarım çıkıyor. Basit anlatımlara sahip sürprizli tabaklar hazırlamayı seviyorum. Bazen tadında bazen de sunumunda minik sürprizler yaratmayı seviyorum. Buna biraz da hayata bakışımın mutfağa yansıması da diyebiliriz” sözleri ile dile getiriyor.

Mutfakta kendin olabilmenin ve bunu yansıtabilmenin hem keyifli hem de zorlu süreçlerinden bahsedildiği sohbette; konuklar, Michelin rehberinde yıldız alma gerekçesinin “son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış” sözleri ile ifade edildiğini hatırlatarak, şef Pınar Taşdemir’e verilen yıldızın kendini gerçekleştirebilme hikayesinin bir ödülü olduğunun altını çizdiler.

GAGANAU HAKKINDA

Gaggenau, yüksek kaliteli ev aletleri üreticisi olarak “Made in Germany” tasarım ve teknolojide bir inovasyon lideri kabul edilmektedir. Şirket, 1683’e kadar uzanan tarihi boyunca, uluslararası ölçekte alkış alan ürünleri ile ev mutfaklarında devrim yaratmıştır. Gaggenau’nun başarısı, yüksek fonksiyonellik ile bir araya gelen teknolojik inovasyon ve net tasarım dili üzerine kuruludur. Gaggenau, 1995 yılından bu yana merkezi Münih’te bulunan BSH Hausgeräte GmbH’nin bir iştiraki olup halen dünyanın dört bir yanındaki belli başlı şehirlerdeki 24 showroom ile 50’yi aşkın ülkede sunulmaktadır.

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