Mobilyaları güncellemek için 5 önemli neden

Evlerimizde çok daha fazla zaman geçiriyoruz ve konfordan ödün verebilme marjımız da çok azaldı. Peki yeni bir mobilya güncellemesi yapmanın zamanı geldi mi?

1. Ferah ve hava akımına izin veren yerleşim

Sağlığımız için, yaşadığımız evin sürekli havalanması, evin içinde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması çok önemli. Bu nedenle, mobilya yerleşimini planlarken pencerelerin rahatça açılıp kapanmasına, mobilyaların hava akımını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesine özen göstermek akıllıca olur. Yaşam alanlarımızda özellikle elektrikli cihazlardan sızan radon gazlarının zamanla oda içinde biriktiği ve bu gazların sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Oysa düzenli havalandırılan yaşam alanlarında bu gazların birikmesi de engellendiği için, daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Evlerimizi havalandıralım ve bunu sadece klima ile değil, açık pencerelerden geçen hava akımıyla da gerçekleştirelim.

2. Masalarımızı akıllıca kullanalım

Eskiden, yemek masaları salonda fazla kullanılmayan, misafir geldiğinde açılan bir alanı işgal ederdi. Ancak artık evlerin yüz ölçümleri de küçülürken, alanları daha akıllıca kullanmak da gerekli hale dönüştü. Artık, evimize yerleştirdiğimiz masaları, sadece belli davetlerde, günlerde kullanmak için değil, sürekli konforlu bir yaşam sürmek için konumlandırmayı tercih etmeliyiz. Masa modelleri arasında seçim yaparken, masayı hangi amaçlarla kullanacağınızı iyi planlayarak, alternatif kullanım alanlarını da gözeterek seçmeniz doğru bir tercih olabilir. Eviniz küçükse, mutfağa ayrı, balkona ayrı bir masa almak yerine, hem şık hem de portatif, katlanabilir bir model ile masayı dilediğiniz zaman mutfağa, dilediğiniz zaman balkona taşıyabilirsiniz. Salondaki yemek masasını kapattığınız zaman küçük boyutlarıyla hem daha az yer kaplayacağı gibi belki eşinizle home-ofis çalışacağınız dönemler için ortak çalışma masası olarak kullanabilirsiniz. Evden çalışmanın da artık dünyanın önemli bir parçası olduğunu hatırlayalım.

3. Konforlu sandalyeler hayat kalitesini yükseltir

Ofislerde uzun saatler boyunca sandalyelere oturmak zorunda olan ofis çalışanları için, ergonomik ofis sandalyelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta bel ve sırt sağlığımız için sandalyelere farklı aparatlar ve ergonomik destekler de ekleyebiliyoruz. Peki aynı özeni neden evimizdeki sandalyeler için göstermiyoruz? Sandalyeler ortamda insanın sağlıklı ve konforlu oturmasına hizmet etmelidir. Mutfak masasında veya salondaki yemek masasında kullandığınız sandalyeler için de bu kural geçerli. Bazen dostlarımıza, ailenizle saatlerinizi geçirdiğiniz evdeki masalarınızın sandalyeleri yeterince konforlu değilse, herkesin bir arada olduğu o güzel saatlerin tadı eninde sonunda kaçacaktır.

4. Psikolojinizi destekleyecek dekorasyon

Evinizi yeniden dekore ederken, orada uzun zaman geçireceğiniz gerçeğini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Önemli olan, yorgun bir günün ardından evinize ulaştığınızda veya orada günlerinizi geçirmek zorunda olduğunuzda, yaşam alanlarınızın size huzur vermesi, sizi rahatlatması, mutlu etmesi olmalı.

5. Aradığınız tüm mobilyalar Hepsiburada.com’da

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