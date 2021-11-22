Sağlıklı ev-ofis düzeni için 5 altın kural

Artık pek çok insan için hayatın merkezi ev oldu zira ev-ofis çalışma düzeni dünyada hızlı bir şekilde kabul gördü. Peki sağlıklı bir ev ofis düzeni nasıl kurulabilir.

1. Ev-ofis mutfağınız pratik olmalı

Evdeki çalışma ortamınız için, ihtiyacınız olduğunda atıştırabileceğiniz, ihtiyacınız olduğunda çayınızı kahvenizi alabileceğiniz pratik bir mutfak düzeni kurmanız yerinde olur. Bu amaçla eğer yeriniz müsaitse mutfakta hızlıca yemek yemeye müsait bir masa-tabure düzeni faydalı olabilir. Soğuk yemekleri hızlıca ısıtmak için bir mikrodalga fırın, hızlıca pratik atıştırmalıklar hazırlayabileceğiniz tost makinesi gibi gereçler… Kolayca ulaşılabilecek ve çalıştırılabilecek düzende yerleştirilmeli. Ayrıca, şık çay-kahve takımları gibi detaylar da gün boyunca size moral olabilecek, enerjinizi yükseltecek bir ayrıntıdır. Kütahya Porselen modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.

2. Kahve makinesi iyi bir yatırım olur

Altın almak tarihsel olarak kabul görmüş bir yatırımdır ama iş hayatınıza da küçük yatırımlar yapmak size daha fazla kazanç olarak dönecektir. Ev-ofisinizde, gerçek ofiste olduğu gibi hazır kahve makineleri veya siparişle kahve getirtebileceğiniz imkanlarınız olmayabilir. Eğer kahve tiryakisiyseniz, çalışma odanıza veya mutfağa bir kahve makinesi yerleştirmeniz performansınıza çok olumlu etkiler yapabilir. Dolayısıyla, mutfağa pratik şekilde çeşit çeşit kahve yapacak bir makine yerleştirmek doğru bir yatırım olacaktır.

3. Kaç litre su içiyorsunuz?

Ofiste çalıştığınız dönemde, günün yarısında evde değilken bile kaç litre içme suyu tükettiğinizi hesaplayın. Artık tüm aile 24 saat evde vakit geçirirken bu su tüketiminin çok arttığını fark edeceksiniz. Dışarıdan su siparişi vermek yerine, bir su arıtma cihazı ile suyunuzu evde filtrelemek çok daha uygun maliyetler yaratabilir.

4. Mutfak araç gereçleri için yeni düzen

Mutfakta artık çok daha hızlı şekilde hareket etmelisiniz. Dolayısıyla mutfak gereçlerini de daha pratik şekilde ulaşabileceğiniz gibi yerleştirmek akıllıca olacaktır. Baharat takımı için yeni bir yer, daha sık kullandığınız tost makinesi için yeni bir yer, kahve fincanları, çay bardakları, peçeteler için çok daha kolay ulaşılabilir yerler… Hayatınıza hız katacak bir düze kurmanız iyi olur.

5. Spor ayakkabılar

Ofise giderek iş yaptığımız dönemde takım elbiselerin altına giymek için çift çift ayakkabı almak normaldi ancak artık bu ayakkabıları özel davetlerde ve buluşmalarda giymek için dolapta saklarken, daha fazla yürüyüş, jogging ve spor aktivitesi için spor ayakkabı ihtiyacı olacaktır. Yapacağınız sporlara uygun spor ayakkabıları evde hazırda bulundurmak isteyebilirsiniz.