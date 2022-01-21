Sevgililer Günü’nde evi neşeyle kaplatacak hediyeler

Ev dekorasyonu için en önemli detaylardan biri de o evdeki mutluluktur. Sevgililer Günü için sevdiklerinize ve ailenize hediye ararken bu seçenekler aklınızda dursun.

1- Dev ekran bir TV

Televizyonlar her zaman ev dekorunun önemli bir bileşeni olmuştur. Hazır Sevgililer Günü hediyesi arıyorken evdeki televizyonu büyütmek, çok sevdiğiniz aileniz için en güzel hediye olabilir. Yeni nesil, güçlü işlemciye sahip, dev ekranlı bir televizyonla televizyonunuzu güncellemek isteyebilirsiniz. Yeni sinema filmlerini, yeni dizileri, yeni video oyunlarını çalıştıracak bu etkileyici hediye, salonunuzun tüm havasını değiştirebilir.

2- XboX Series S veya Playstation 5

Video oyunları artık eğlence dünyasının en önemli bileşeni. Dünya çapında her yaştan yüz milyonlarca insan artık video oyunlarıyla eğleniyor ve hoş vakit geçiriyor. Aile içinde veya sevdikleriyle beraber video oyunlarını tercih ederek stres atıyorlar. Bu yıl video oyunları için ayrıca önemli bir dönem çünkü beşinci nesil yeni oyun konsolları piyasaya çıktı. Fotogerçekçi, çok etkileyici, çok sürükleyici oyunları çalıştırabilen 5. nesil oyun konsolları, her evin salonunda mutlaka bulunması gereken önemli bir dijital aksesuar.

3- Yeni bir telefon

Aslında telefonlar eskimiyor, teknoloji güncelleniyor ve gelişiyor ve yıllar içinde telefonlarımız bu yeni teknolojilere yetişebilme kabiliyetini kaybediyorlar. Dolayısıyla sevdiklerinizin mutlaka yeni bir telefona ihtiyacı olacağını da unutmamalısınız. Yeni bir iPhone 11 veya Poco X3 Pro çok güçlü donanımlarıyla uzun süre ihtiyaca cevap verecektir.

4- Aydınlatma aksesuarları

Evin ve odanızın ruhunu değiştirecek bileşenlerden biri e aydınlatma aksesuarlardır. Özellikle de oyun konsolları ve televizyon gibi cihazlarda değişim yapacaksınız, oyun oynarken, film ve dizi seyrederken, odanın ışığını dilediğiniz şekilde ayarlamanızı sağlayan akıllı ampuller ve şık aydınlatma bileşenleri, şık bir hediye olarak evdeki herkesi mutlu edebilir.

5- Elektronik cihazlarınız için mobilyalar

Salonunuzda çok fazla teknoloji görünmesini istemiyorsanız, oyun konsolu, sabit disk, medya sunucusu gibi dijital cihazlarınızı saklayabilecek şık dolapları da bu yıl hediye seçiminde bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz.