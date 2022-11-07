Genç odasının olmazsa olmazları

Çocukların ve gençlerin sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri ve elbette gem ruhsal hem fiziksel gelişimleri için ihtiyaçlarına cevap veren bir odaya sahip olmaları çok önemli.

Çocukların ve gençlerin odaları, onların hayatında çok büyük bir yer kaplar. Kişisel alanları olarak gördükleri odalarının hem eğitim hayatı üzerinde hem de ruhsal ve bedensel gelişimleri üzerindeki etkisi de çok büyüktür. Peki, çocuklarımızın odasını doğru şekilde dekore edebilmek için bilmemiz gerekenler nedir?

Öncelikle, çocuk odasındaki yatağı yenilemek, çocukların hayatında önemli bir etki yaratacaktır. Daha konforlu, daha sağlıklı bir yatak, çocukların güzel bir uyku çekmesine destek olacaktır ve uyku, o yaştaki çocuklar için çok hayati bir konu. Bunu göz önünde bulundurarak, mümkün olan en sağlıklı, en konforlu yatağı çocuğunuza sunmalısınız. Gençler için yatak odası takımı seçerken, onların zevkini, tarzını, isteklerini de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Alternatif olarak genç odası modellerini de araştırabilirsiniz.

Küçük çocuklar için oyuncak da çok önemli bir ihtiyaçtır. Çocuklarına oyuncaklarına kolay erişebilmesi, kolayca toplayabilmesi ve oynamak için geniş alanlarının olması da önemli bir etkidir.

Çocukların, odalarında uzun süre geçireceğini düşünerek, kaliteli bir ışık kaynağına da ihtiyacınız olacak. Bu nedenle, kullanışlı ve şık bir abajur aynı zamanda odadaki ışık kalitesini yükselterek çocuğun göz sağlığını da koruyacaktır. Özellikle ışık konusu çok önemli çünkü çocukların göz rahatsızlıkları, ders için yoğun kitap/metin okudukları dönemde daha da artıyor. Çoğu göz sorununun ise loş ışıkta ders çalışmakla bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Çocukların tüm gün boyunca masa başında oturmasını engellemek de büyük önem taşıyor. 1 saatten fazla aralıksız olarak sandalyede oturmak çocukların bacak damarlarında sıkışma ve tıkanmaya sebep olarak çok ciddi sağlık problemleri yaratabilir. Okullarda bu sorunun yaşanmaması için her 50 dakikada bir teneffüs verilir ve çocukların ayağa kalkıp gezip dolaşması, bacak damarlarını açmaları tavsiye edilir. Evde çalışan çocuğa, her 50 dakikada bir masa başından kalkmasını hatırlatacak bir çalar saat almak mantıklı bir seçenek olabilir. Evet, akıllı telefonlarda alarm kurmak da bir çözüm ancak pratik değil. Pek çok çocuk, ders başına otururken, telefonunda alarm kurmaya üşenecektir. Oysa masanın başında duran basit bir el hareketi ise bir iki saniye içinde kurulabilen mekanik ya da dijital bir alarm saati, çocuğun zamanını sağlıklı yönetmesine destek olacaktır.

Mola saatlerinde ise hareket etmesini, hatta biraz hoplayıp zıplayarak bacak damarlarını açmasını sağlamak için odasının duvarına bir basket potası yerleştirmek akılcı bir çözüm olur. Elbette odanın içinde, ağır bir basketbol topunu fırlatması, odadaki her şeyin kırılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle, çocuğa potaya fırlatabileceği birkaç adet yumuşak pelüş top almayı da unutmamanızı tavsiye ederiz.

Efsane Kasım ayına girmişken, heyecan verici indirimler ve kampanyaları da değerlendirerek alışveriş ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz. Hepsiburada’nın Efsane Cuma indirimlerinde Bellona veya Karaca gibi ünlü markaların ürünlerini çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. İndirimleri kaçırmamak için Hepsiburada’yı takip etmenizi tavsiye ediyoruz.