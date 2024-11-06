Gaggenau 340 yıllık mirasını Ankara Beytepe’ye taşıyor

Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, 1683’ten bu yana kaliteli malzemeyi tasarımcının vizyonu ve zanaatkarın yeteneği ile birleştirerek ortaya çıkardığı başyapıtlarını yeni showroomunda Ankaralı iş insanları ve sektör profesyonelleri ile buluşturdu.

Deneyim odaklı marka felsefesiyle, günün her saati Gaggenau cihazlarını keşfedecekleri ve farkı hissedecekleri benzersiz Gaggenau Showroom’unda tüm dünya ile eş zamanlı lanse edilen yeni nesil ürünlerini sergileyen marka, konuklarına aynı zamanda çivi dövme deneyimi yaşattı. 340 yıl önce çivi dövme atölyesinde bir kıvılcım ile başlayan hikayesine gönderme yaptığı atölyede konuklar Gaggenau’nun eşsiz hikayesine tanık oldular.

Gizli indüksiyonlu ocak ve Yeni Nesil Soğutma Cihazlarının tanıtıldığı gecede BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül; “En yeni ürünlerimizle donatılmış showroomumuz, sofistike ve seçkin bir zevke sahip olmanın bir değer olduğunu bilen sizlerle buluştuğunda gerçek bir Gaggenau ruhunu yansıtıyor. İnanıyoruz ki değerli marka temsilcilerimiz eşliğinde bulunduğu lokasyon itibariyle Ankara’nın en seçkin bölgesinde konumlanan showroomumuz yeni nesil ürünleri ve konsept tasarımı ile ayrıcalıklı bir hizmetin kapılarını aralayacak.” sözleri ile 340 yıldır devam eden zamansız lüksü Beytepe’de Ankaralılarla buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gaggenau’nun estetiği işlevsellikle kusursuz bir şekilde bütünleştirerek köklü mirasını yansıttığı başyapıtlarını deneyimleme fırsatı yakalayan konuklar, bir yandan çivi dövme atölyesine katılarak kendi çivilerini döverlerken diğer yandan DJ performansı eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.