Dubai’nin tasarım ve sanat atağı

Dubai, gelişen çağdaş tasarım sahnesi, yenilikçi mimarisi ve öncü konsept alanlarıyla dünyanın dört bir yanındaki tasarım tutkunlarının ve yaratıcı zihinlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler şehrin canlı tasarım bölgelerini ve yaratıcı merkezlerini keşfedebilir, Dubai’nin zarif şekilde tasarlanmış butik veya tarihi otellerinden birinde konaklayabilir ya da sadece şehrin ilham verici enstalasyonlarla, çarpıcı cephelerle ve yerel el işçiliğiyle süslenmiş mahallelerinde dolaşabilirler.

Sanat Etkinlikleri ve Festivaller

Bugün Dubai, tasarımı yalnızca sergilemekle kalmıyor, yaratıcılığı gündelik yaşama, mimariye, gastronomiye ve sosyal diyaloğa entegre ediyor. Bu vizyonun en parlak yansıması olan Dubai Design Week 2025, tasarımın kültürleri birbirine bağlama ve yeniliğe ilham verme gücünü kutluyor. Küresel tasarım takviminde sağlam bir yere sahip olan Dubai, tasarım bölgeleri, konsept stüdyoları ve şehir geneline yayılan enstalasyonlarıyla canlı bir yaratıcılık ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

4–9 Kasım 2025 tarihleri arasında “Toplum (Community)” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Dubai Kültür ve Dubai Design District (d3) tarafından organize ediliyor ve tasarımı yalnızca estetik bir uğraş olmaktan çıkararak sosyal bağ ve yeniden tasarlanmış bir birlikte yaşama dili olarak yeniden tanımlıyor.

Dubai’nin sanata açılan kapısı Sikka Art & Design Festival, 23 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Al Shindagha Tarihi Mahallesi’nde düzenlenecek. Festival, Ocak’tan Mart’a kadar süren Dubai Sanat Sezonu adlı yıllık sanat girişimi kapsamındaki etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Sanatçı odaklı çağdaş fuar, sergiler, enstalasyonlar, atölyeler, filmler ve müzikten oluşan canlı programıyla BAE ve Körfez bölgesinde yükselen yeteneklere bir platform sunuyor.

Alserkal Art Week, 25 Şubat – 3 Mart 2026 tarihleri arasında Al Quoz’daki yaratıcı bölge Alserkal Avenue’de yeniden düzenlenecek. Bir hafta sürecek çağdaş sanat programı; solo sergiler, küratörlü konuşmalar, galeri turları ve enstalasyonları içeriyor. Yıl boyunca Alserkal Avenue ayrıca her Ocak ayında Quoz Arts Fest’i ve “Alserkal Lates” adlı etkinlik serisini de düzenliyor.

Bölgenin en önemli sanat etkinliği olan Art Dubai, 17–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Madinat Jumeirah’ta gerçekleştirilecek. Her yıl 40’tan fazla ülkeden yaklaşık 120 çağdaş, modern ve dijital galeriyi bir araya getiren Art Dubai, sanatçı siparişleri, iddialı bir eğitim programı ve Global Art Forum ile Digital Summit dâhil olmak üzere uluslararası sanat fuarları arasında en kapsamlı konuşma ve konferans programına sahip.

Sanat Galerileri ve Sergiler

Alserkal Avenue, Dubai’nin eski sanayi bölgesi olan Al Quoz’u dönüştüren canlı bir sanat ve kültür merkezi. Şehrin en çok övgü alan kültürel bölgelerinden biri olan Alserkal Avenue; sergiler, konuşmalar, atölyeler, film gösterimleri ve festivallerden oluşan düzenli bir etkinlik takvimine sahip. Topluluk; eL Seed Studio, bağımsız plak mağazası The Flip Side, nadir kitap dükkânı Zerzura ve çeşitli mağazalar ile kafelere de ev sahipliği yapıyor.

Downtown Dubai’de bulunan Foundry, hibrit ve yenilikçi bir sanat alanı olarak ücretsiz sergiler, atölyeler ve konuşmalar düzenliyor. Ayrıca bir ortak çalışma alanı, yaratıcı bir kütüphane, podcast odası ve kafe de barındırıyor.

Jaddaf Waterfront’ta yer alan Jameel Arts Centre, yerel ve uluslararası sanatçıların modern ve çağdaş eserlerine adanmış zarif bir kentsel alan. Dubai Uluslararası Havalimanı ve Dubai Festival City’ye yakın konumuyla, sanatçıları ve yaratıcı toplulukları destekliyor; Art Jameel Koleksiyonu’ndan ve bölgesel-uluslararası iş birliklerinden derlenen projeler, komisyonlar ve sergiler sunuyor. Merkezdeki sade ve şık restoran Teible, 2025’te MICHELIN Bib Gourmand ve Green Star ödüllerini kazandı.

15 yılı aşkın süredir Tashkeel, BAE’de yaşayan yerli ve yabancı sanatçıların yeteneklerini destekliyor. Nad Al Sheba, Al Fahidi Tarihi Mahallesi ve Alserkal Avenue’de bulunan çok disiplinli stüdyoları, çalışma alanları ve galerileriyle Tashkeel, toplumun farklı sanat dallarında deneyim kazanmasına olanak tanıyor. Ziyaretçiler ayrıca atölyelere, sanatçı rehberliğinde turlara ve Dubai’nin tarihi bölgelerinde yapılan fotoğraf yürüyüşlerine katılabiliyor.

2024’te Atelier House Hospitality iş birliğiyle açılan Gerbou restoranı, sanatı ve gastronomiyi bir araya getirerek özel yemek deneyimleri sunuyor.

Sürükleyici Sanat Deneyimleri

ARTE MUSEUM, Dubai Mall’da sürükleyici bir sanat deneyimi sunuyor. Koreli dijital tasarım firması d’strict tarafından tasarlanan mekân, yaklaşık 2.800 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve “Eternal Nature” (Ebedi Doğa) teması altında 14 farklı bölümde eserler sergiliyor. Müze, projeksiyon haritalama, çoklu görüntü kontrolü ve sensör tabanlı etkileşim sistemleriyle ziyaretçilerin eserleri teknoloji yardımıyla en yakından deneyimlemesini sağlıyor.

Madinat Jumeirah’ta bulunan Theatre of Digital Art (TODA), sanat eserlerine ileri teknoloji ve sürükleyici hikâye anlatımıyla modern bir dokunuş katıyor. Multimedya sergiler, çağdaş dijital enstalasyonlar ve sanal gerçeklikte sanat formatlarını bir araya getiren TODA, klasik sanat eserlerinin dijital gösterimlerini müzik, görsel efektler ve çevresel seslerle sunuyor.

Wafi City Mall’un atriumunda yer alan AYA Universe, eşsiz ve sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. 40.000 metrekarelik bu geniş alan, ziyaretçileri 12 farklı tematik bölümde ses, ışık ve grafiklerle çevreliyor; her bölüm farklı bir hikâye anlatıyor.

Ücretsiz Sanat Alanları

Ziyaretçiler, Dubai’nin en canlı ve sanatsal mahallelerinde kendi kendine rehberli turlar yaparak etkileyici sokak sanatlarını ve kamusal enstalasyonları keşfedebilir. Sheikh Mohammed bin Rashid Bulvarı boyunca büyük açık hava heykelleri yer alırken, Dubai International Financial Centre (DIFC) da DIFC Sculpture Park’a ev sahipliği yapıyor. Beach Road’da yerel ve uluslararası sanatçıların eserleri sergilenirken, Dubai Metro direklerinde, Satwa’daki 2 Aralık Caddesi ve Karama bölgesinde duvar resimleri ve grafitiler görülebilir. Yeni başlatılan Dubai Public Art Strategy’nin ilk kalıcı büyük ölçekli kamusal heykeli olan Union of Artists, Etihad Müzesi’nin karşısındaki kamusal bahçede kısa süre önce açıldı.

Tarihsel olarak bölgenin sanatı, Kuran-ı Kerim’in yazıldığı süslü hat sanatı desenleri etrafında şekillenmişti. Günümüzde çağdaş sanatçılar ve mimarlar, ilham kaynağı olarak hat sanatını kullanıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri, Shaun Killa tarafından tasarlanan ve Sheikh Zayed Road’dan görülebilen ikonik yapı Museum of the Future’dır; binanın dikkat çekici dış cephesi Arapça hat sanatının sanatsal kullanımını sergiler.

Dubai’nin gelişen tasarım endüstrisi ile binlerce sanatçı, moda tasarımcısı ve yaratıcı zihin artık kendilerine ait bir merkezde buluşuyor. Dubai Design District (d3). Bu özel olarak tasarlanmış topluluk, kamusal bir grafiti duvarı ve dikkat çekici duvar resimleriyle öne çıkıyor.

Sanatseverler için Oteller

Hotel Indigo Dubai Downtown, bulunduğu çevreyi yerel ilhamlı tasarım dokunuşlarıyla yansıtıyor. Dubai Design District’e kısa mesafede bulunan otel, şehrin galerilerini, kültürel merkezlerini ve bağımsız butiklerini keşfetmek için ideal bir konumda. 200’den fazla sanat eseriyle dekore edilmiş odaları ve ortak alanlarının yanı sıra, otel misafirlerine sanat turları da sunuyor ve bir konsept mağazası bulunuyor.

Gelenek ve modernliği özgün biçimde harmanlayan trend yaşam tarzı markası 25hours Hotels, Dubai’deki tesisini 2021’de One Central’da, Dubai World Trade Centre yakınında açtı. Hakawati – Arap hikâye anlatıcılığı sanatı – temasından ilham alan otel, Bedevi, glamping, çiftlik evi ve sanatçı köyü gibi temalı odalarla bölgenin mirasına saygı duruşunda bulunuyor.

Mimari ve tasarım meraklıları, Business Bay’deki ikonik Opus Building içinde yer alan ME Dubai by Meliá Hotels’te konaklamalı. Ünlü Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan bina ve iç mekânları başlı başına bir sanat eseri. Sanat, mutfak, moda ve müziğe adanan ME Dubai, Hadid’in fütüristik mimari dilini geniş atriyumlar, kavisli alanlar ve minimalist, şık iç tasarımlarla yansıtıyor.

Al Fahidi Tarihi Mahallesi’nde gizlenmiş olan sanatsal butik otel XVA Art Hotel & Café, bölgenin mimari ve kültürel motiflerini yansıtan 15 özel odaya sahip. Bir konuttan dönüştürülen bu miras oteli, çağdaş sanata odaklanan kendi galerisine de sahip ve yıl boyunca sergiler ile etkinlikler düzenliyor.

