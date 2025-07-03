Sessiz Lüks: Miele ile Hayatın Başyapıt Hali

125 yıllık köklü mirasıyla Miele, Türkiye’deki ilk reklam filmiyle estetik ve zamansız lüks kavramını yeniden tanımlıyor. Çünkü bir başyapıt, ilk görüşte kendini fark ettirir.

Miele Avrasya Alt Grubu Pazarlama Direktörü Hande Çokçetin bize markanın bir ürün üretmekten öteye giderek aynı zamanda bir yaşam biçiminin temsilcisi olduğunu anlatıyor. Miele Türkiye, markanın bu güçlü mirasını yalnızca korunmakla kalmıyor; estetik, duygu ve anlam katmanlarıyla kullanıcı ile arada duygusal bir bağ kuruyor.

Markanın yeni iletişim stratejisi, yaşam tarzı, estetik ve deneyim odaklı bir yapıya evriliyor. Bu strateji beraberinde hikâye anlatımı, kültürel temaslar ve sanatsal iş birlikleriyle derinleşiyor. Miele yeni iletişim stratejisi ile kullanıcılarının hayatına bir his, bir duruş ve estetiklik yaklaşımı katmayı hedefliyor.

Bu yaklaşımı “Sessiz ama gerçek lüks” olarak tanımlayan Miele, günlük hayatın sade anlarını görünür kılarak, mutfakta geçirilen zamanı bir başyapıta dönüştürüyor. Sade ama güçlü bir anlatımla marka, gösterişten uzak, zamansız ve anlamlı bir lüks tanımı yapıyor. Bu felsefeyi Türkiye’de yansıtan marka, ilk yerel reklam filmiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Miele’nin Türkiye’de çektiği ilk reklam filminde bir ilk olma özelliği taşıyor. Usta senarist ve yönetmen Çağan Irmak, ilk kez bir reklam filminde oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor. Genellikle yönetmen koltuğunda görmeye alıştığımız Irmak, sade ama etkileyici performansıyla izleyiciye Miele’nin dünyasını anlatıyor. Filmin bir diğer önemli ismi ise zarafeti ve göz dolduran oyunculuğuyla bildiğimiz Tülin Özen. Reklam filminde bu özel ikiliyle, mutfakta geçen sıradan bir günün nasıl bir başyapıta dönüşebileceğini sade ama sanatsal bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Miele kullanıcıları için kalite ve sadelik yalnızca özel günlerin değil; her günün doğal bir parçası. Bu yaşam tarzı; detaylara önem veren, bilinçli, seçici ve estetik anlayışı gelişmiş kullanıcılarla buluşuyor

Reklam filmi ürünün ruhunu ve yaşamla kurduğu bağı hissettirmeyi amaçlıyor. Bu kampanyayla Miele, Türkiye’deki marka varlığını yeni bir duygusal düzleme taşıyor. Sessiz ama güçlü, sade ama etkileyici iletişim stratejisiyle birlikte Miele, Türkiye pazarındaki varlığını sadece teknolojik ürün üretmekle değil; duygusal ve estetik bir vizyonla pekiştiriyor. Miele, bu kullanıcılarla yalnızca bir satın alma ilişkisi değil; ortak bir yaşam dili kuruyor. Aslında “Bir defa Miele, daima Miele” söylemi, markayla kurulan bu derin ve uzun soluklu ilişkiyi simgeliyor.

Miele Avrasya Alt Grubu Pazarlama Direktörü Hande Çokçetin, Miele’nin geleceğe yönelik vizyonunu şu sözlerle özetliyor: “Daima daha iyi” felsefesi doğrultusunda yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam alanlarını da şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde odak noktamızda, kullanıcı deneyimini zenginleştiren akıllı mutfak çözümleri ve enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir tasarımlar yer alıyor. Ancak bizi asıl heyecanlandıran, bu teknolojileri sadece işlevsel değil; duygusal ve estetik bir deneyime dönüştürmek. Çünkü Miele için gerçek inovasyon, teknolojiyle birlikte bir yaşam hissi de sunabilmektir.” şeklinde aktarıyor.

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