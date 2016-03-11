İçimizdeki göçebeler

Başlangıcı ve sonu belli olmayan bir yolculuk onlarınki. Geçtikleri yollardan aldıkları lekelerle, yazılarla, tozlarla kendi yaşam modellerini oluşturuyorlar. Günümüzün tek örnek yaşam modellerini reddeden ve çoklu bir üst kimlik yaratan modern göçebeler, karışabilen, bir yapboz gibi dağılıp toplanabilen, zamanlara ve mekanlara rahatlıkla temas eden otantik ve cesur bir stilin özgünlüğünü avuçlarında tutuyorlar. Gün, kentin standartlarını reddederek, yola düşmenin günü belki de…



SOLDA Mavi çiçek desenli kilim 299,95 TL; şarap kadehi 29,95 TL, Zara Home. Siyah bar sandalyesi 716 TL; dekoratif ahşap valiz 215 TL; dört mevsim pano 79 TL; vizon renk peluş yastık 79,95 TL; cam yuvarlak formlu şişe 115 TL, Mudo Concept. Kahverengi nubuk valiz 649 TL; bordo nubuk valiz 168 TL, Home Sweet Home. Mavili beyazlı dikdörtgen servis tabağı 41 TL; tabak üstü bardak 28 TL, Create&Barrel. Mavi eskitme valiz 350 Euro, Estilo. Mavi desenli yastık 149 TL; nubuk bot 299 TL, Yargıcı. Siyah beyaz çizgili yastık 44,90 TL, Dantell. Şamdanların adedi 248 Euro, Becara. Etnik desenli pançoların adedi 129 TL; etnik desenli battaniye 89,99 TL, Katzze. Siyah antika soba, Ergin Akış Koleksiyon. Çizgili kilim, Dank. Lacivert kadife yastık 130 TL, Piculet.

SAĞDA Mavi desenli yastık 68 TL; yerdeki kırmızı yeşil desenli yastık 68 TL, Piculet. Sarı figürlü kumaş; turuncu kuş desenli kumaş; antika sini, Persan. Yerdeki renkli yastık 69,95 TL, Boynerevde. Kırmızı zen mini tabure 100 TL; hasır berjer 1.960 TL, Mudo Concept. Eskitme sarı valiz 350 Euro, Estilo. Merdivene asılı olan panço 129,99 TL; seramik kulpsuz muglar 39,99 TL; el yapımı seramik kase 179 TL, Katzze. Büyük kilim 1,750 Euro, Diseno. Sarı patchwork kilim 706 TL, Home Sweet Home. Mavi kadeh 19 TL, Habitat. Yeşil desenli dekoratif şişe, Yargıcı.

SOLDA Siyah beyaz kilim 1.695 TL, BoConcept. Renkli patchwork kilim 706 TL; mor nubuk valiz; ayaklı mavi kase 80 TL, Home Sweet Home. Ahşap paravan 1.000 TL; kapaklı metal kutular, Mudo Concept. Şamdan 110 Euro, Becara. Fuşya yastık 118 TL; çiçek desenli çanta, Piculet. Etnik desenli yastık 59,99 TL, Katzze. Gri peluş yastık 130 TL, Habitat. Mavi siyah geometrik desenli yastık 41 TL, Boynerevde. Mor patchwork bank 2.500 TL; duvarda asılı patchwork kilim 150 TL, Estilo. Turuncu tabak 84 TL; kadeh 35 TL; mavi su bardağı 31 TL, Create&Barrel. Ahşap antika valiz, Ergin Akış Koleksiyon. Tüylü yuvarlak ayna 159 TL, Zara Home.

SAĞDA Ahşap çerçeveli ayna 159 TL; tüy desenli dikdörtgen yastık 75,95 TL; şamdan 55,95 TL, Zara Home. Siyah sarkıt lamba 556 TL; dekoratif pano 87,50 TL, Mudo Concept. Hasır tabure; yeşil antika sini, Prokopi’nin Eskici Dükkanı / Moda. Geyik formlu yastık

39,99 TL, Katzze. Çizgili kilim, Dank. Mavi şişe 20 TL, Habitat. Krem rengi örme yastık 37,46 TL, Boynerevde. Sarı yastık 72 TL, yeşil berjer, Piculet. Post kilim 1.000 Euro, Diseno. Yer aydınlatması 850 Euro, Estilo.

Biraz çingene, biraz Moğol, biraz hippie, biraz Mezopotamyalı… Toplar göçerliğin neşeli, vurdumduymaz, korkusuz yaşam modelinde, renklerin ve desenlerin kuralsızlığını, düzenin düzensizleştiğini, evcilleşmenin anlamsızlığını görürsünüz. Göçebeler, tıpkı topraktan toprağa geçtiği gibi geçer stillerin arasından.



SOLDA Siyah kafes aydınlatma 1.250 TL; kanepe 796 TL; kırmızı dolap 920 TL; masa saati 185 TL; dikdörtgen tepsi 67,50 TL; saksıda çiçek 54,50 TL, Mudo Concept. Gümüş görünümlü ibrik 356 Euro, Becara. Leopar kırlent 59,90 TL, Zara Home. Geyik desenli yastık 39,99 TL; kaplan desenli yastık 49,99 TL; el yapımı seramik kase 179 TL; geyik başı vazo, Katzze. Dekoratif saksıda gül 19,90 TL, Home Sweet Home. Hasır sepet 69,95 TL, Boynerevde. Siyah beyaz yastık 69 TL; gri peluş yastık 130 TL, Habitat. Desenli renkli yastık 68 TL, Piculet. Renkli likör kadehleri (6’lı set) 289 TL, Mikasa Moor. Menekşe tablo, Prokopi’nin Eskici Dükkanı / Moda. Gümüş çerçeveli tablo; antika ekmek teknesi, Ergin Akış Koleksiyon. Büyük kilim 1.950 Euro, Diseno. Kilim (adedi) 150 TL, Estilo.

SAĞDA Peluş tabure 299,95 TL; kilim desenli yastık 49,95 TL; mavi desenli örtü 89,95 TL; kahve turuncu çizgili kilim 39,99 TL, Zara Home. Saksıda pembe gül 19,90 TL; kahverengi peluş yastık 79,95 TL; renkli yastık 89,60 TL; ahşap bordo fener 87,50 TL; ahşap bank

1.960 TL; duvar saati 316 TL, Mudo Concept. Metal demlik 149 Euro; şamdan 248 Euro, Becara. Mürdüm rengi büyük yastık

149,90 TL, Yargıcı. Siyah beyaz çizgili yastık 44,90 TL, Dantell. Fener (2’li set) 438,59 TL, Mikasa Moor. Ahşap tabure 472 TL, Dank. Antika akordeon, Prokopi’nin Eskici Dükkanı / Moda. Patchwork kilim 706 TL, Home Sweet Home. Fuşya desenli kumaş, Persan. Meyve desenli siyah yastık 79 TL; siyah kırmızı dikey çizgili yastık 79 TL; yeşil kırmızı çiçekli yastık 68 TL, Piculet. Ahşap oyma panel 1.200 Euro, Estilo. El yapımı seramik mug 39,99 TL; bank üstü panço 129,99 TL, Katzze.

YAPIM FATMA DANIŞ ATASAGÜN FOTOĞRAFLAR EMRE DÖRTER / RİNO STUDIO YAPIM ASİSTANI DENİZ YAYLACI