2018’deki dolu fırtınasını, esprili bir sosyal medya ve outdoor uygulamasına dönüştüren IKEA Türkiye ve TBWA\Istanbul, Avrupa’nın en önemli yarışmalarından Golden Drum’da Local Spirit kategorisinde en büyük ödül olan Grand Prix’yi kazandı.

2017 yılında İstanbul’da yaşanan dolu fırtınası otomobil sahipleri için büyük bir kabusa dönmüştü. Kırılan camlar, dökülen boyalar, gövdede açılan çukurlar, ezilen tamponlar… Zarar gören otomobiller aylarca tamirci sırası bekledi.

2018’de meteoroloji aynı uyarıları yapınca, İstanbullular önceki yılı hatırlayıp alışılmışın dışında önlemler aldı ve ortaya komik görüntüler çıktı. Evlerindeki kilim, halı gibi eşyalarla araçlarını korumaya çalışan sürücüler, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu fenomen bir anda tüm İstanbul’u sardı ve sokaklar halılarla kaplanmış araçlarla doldu.

IKEA da bu durumu hızlıca fırsata çevirerek, fırtına günü fırtınadan bile daha fazla konuşulmayı başardı. TBWA Disruption Live metodunu uygulayan marka, gerilla bir outdoor ve sosyal medya uygulamasına imza attı.

Belli noktalara ve IKEA otoparkına yerleştirilen otomobiller IKEA’nın rengarenk halı ve kilimleriyle kaplandı. Aynı zamanda IKEA’nın ikonik fiyat etiketlerinin üzerine yerleştirilen QR kodlarla ziyaretçiler sipariş kanallarına yönlendirildi.

Uygulamanın sosyal medya postu dakikalar içinde onbinlerce kişiye ulaştı. Sadece IKEA sosyal medya hesaplarında değil, farklı profillerde, haber sitelerinde, hatta WhatsApp gruplarında on binlerce kez paylaşıldı.

IKEA’nın sosyal medya hesaplarında organik olarak ciddi bir artış yaşandı.

Fırtına günü tek bir post 100.000’e yakın beğeni topladı.

En önemlisi, marka fırtına günü fırtınanın kendisinden daha fazla konuşulmayı başardı.