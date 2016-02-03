Petrol yeşilinden mercana yolculuk

Yeni kökler, yeni renkler, yeni kabileler…

Dönemin globalizm tutkusu, birbiriyle yan yana gelerek etkileşen kabileler yaratmaya başladı. Birdenbire büyüyen ‘kilim’ merakında olduğu gibi, eski kültür kodları evlere kabile duygusu, aidiyet duygusu, köklü olma duygusu getiriyor. Yarının bu artizanal göçebeleri, geçmişinden aldığı detayları yerleşik düzenle kaynaştırırken topraktan cevhere uzanan bir skalanın peşinde.

SOLDA Cam kapaklı dolap 2.774 TL, Bilgili Mobilya. Cashmere koltuk şalı 195 TL, Habitat. Desenli battaniye 195 TL; Rescoe turuncu tabak 9,5 TL; seramik kapaklı vazo; seramik vazo, Crate&Barrel. Ponponlu yılbaşı süsü 25,90 TL; kuş desenli tablo 75,90 TL; Lib cam sürahi 99 TL, Habitat. Bardak 9,90 TL; saksıda çiçek 58,75 TL, Mudo Concept. Menu Pourer bakır sürahi 90 Euro; mantar kapaklı seramik bej rengi kavanoz 65 Euro, Diseno.

SAĞDA Mai bar taburesi 316 TL; yeşil desenli kase (adedi) 19,95 TL, Mudo Concept. Yeşil büyük tabak 29,95 TL; küçük tabak 25,95 TL, Zara Home. Rescoe turuncu tabak 9,5 TL, Crate&Barrel. Koyu yeşil tabak 19 TL; kırmızı lake tepsi 250 Euro; ponponlu yılbaşı süsü 25,90 TL, Habitat. Geyik kafası şeklinde duvar panosu 53,90 TL, Tepe Home.

El sanatları ve el işçiliğini öne çıkaran bu temanın topraktan, ateşten, denizden güç kazanan renk skalası; kilimlerle, seramiklerle, masklarla ve ahşap çalışmalarla kendine uygulama alanları buluyor.

SOLDA Muna home kilim 1.825 Euro; Normann Cophenhagen yeşil kare yastık 90 Euro, Diseno. Ahşap çalışma masası; Paris sandalye 236 TL; Mai bar taburesi 316 TL; cam bardak 9 TL; Frezya dalı (adedi) 44,50 TL, Mudo Concept. Mavili kare yastık 329 TL; ahşap saklama kutusu 49 Euro; ahşap kuş 19 Euro; yeşil vazo 49 Euro, Bo Concept. Krem rengi desenli dikdörtgen yastık; kum saati 59,95 TL; çerçeve 55,95 TL; yeşil küçük tabak 25,95 TL, Zara Home. Masa lambası 109 TL; koyu yeşil tabak 19,80 TL; ponponlu yılbaşı süsü 25,90 TL, Habitat. Turuncu renkli plastik iç cephe duvar boyası, Jotun. Geyik kafası şeklinde duvar panosu 53,90 TL, Tepe Home.

SAĞDA Muna Home turuncu eskitme halı 1.160 Euro, Diseno. Butterfly koltuk 950 Euro, ZA Design tabure 350 Euro, Nicole. Pano 1.950 TL; lambader 425 TL; dekoratif ağaç 542 TL, Mudo Concept. Turuncu püsküllü battaniye 90 TL; hasır sepet 49,99 Euro, Zara Home. Hay Design ahşap tepsi 75 Euro; mavi silikon tuzluk biberlik (ikili) 60 Euro, Diseno. Krem rengi post, Bo Concept. Turuncu yastık kılıfı 66 TL; turuncu vazo 131 TL, Crate&Barrel. Yeşil renkli plastik iç cephe duvar boyası, Jotun.

Bu yeni eklektik tarzın etnik kıvrımlarla donanan yüzünün diğer tarafında ise bitkiler, yapraklar, toprak dokusu sahne almakta. Bu da kabile yaşamının vahşi doğadan kopamayacağını ifade ediyor.

SOLDA Halı 2.890 TL; pano 1.950 TL, Mudo Concept. Metal gold rengi koltuk, İsmet Mobilya. Yeşil puf, Ligne Roset. Ahşap saklama kutusu 49 Euro; yeşil ve sarı vazo (adedi) 9 Euro, Bo Concept. Cashmere koltuk şalı 195 TL; lake tepsi (6’lı set) 250 Euro, Habitat. Bardak 9,90 TL; yeşil uzun kapaklı aksesuar 69,90 TL, Mudo Concept. Normann Cophenhagen yeşil kare yastık 90 Euro, Diseno. Turuncu rengi yastık kılıfı 66 TL; Rescoe turuncu tabak 9,5 TL, Crate&Barrel.

SAĞDA Diaz yuvarlak masa 556 TL; Paris sandalye 236 TL, Mudo Concept. Kelebekli pano, İsmet Mobilya. ZA Design ‘Tay’ duvar süsü 400 Euro, Nicol. Vazo 131 TL, Crate&Barrel. Silikon tuzluk – biberlik 60 Euro; Normann Copenhagen Warm kase 50 Euro, Diseno. Yeşil desenli kase (adedi) 19,95 TL; cam sürahi 59,50 TL, Mudo Concept. Yeşil büyük tabak 29,95 TL; yeşil küçük tabak 25,95 TL, Zara Home. H harfli mumluk 19 Euro, Bo Concept.

Geçmişin kök boyalarından, köklü desenlerinden, güçlü artisanal tavrından esinlenerek oluşan yeni kabile kültürünün basit ve samimi ev düzenlemelerinde turuncu, kırmızı, mercan petrol yeşili gibi doğa ve cevher kaynaklı tonlar ön plana çıkıyor.

SOLDA Halı, Metrekare. Koltuk 1.750 TL, Mudo Concept. Sehpa, Bo Concept. Yastık 49,95 TL; sarkıt lamba 195 TL, Mudo Concept. Sepet 49,99 Euro, Zara Home. Koltuk şalı 195 TL; lake tepsi (6’lı set) 250 TL, Habitat. Çerçeve 55,95 TL, Zara Home. Sürahi 45 TL + KDV, Dank. Yeşil vazo 49 Euro; T harfi mumluk 19 Euro; Tealight’lık 22 Euro, Bo Concept. Kasımpatı (adedi) 14,95 TL, Mudo Concept. Ahşap ev 39,90 TL, Crate&Barrel. Koyu yeşil renkli plastik iç cephe duvar boyası, Jotun.

SAĞDA Kilim 300 Euro/m², Metrekare. Mera yeşil kanepe 796 TL, Mudo Concept. Orta sehpa; dore renkli vazo; vazoda demet çiçek, İsmet Mobilya. Tüylü puf; bej vazo, Ligne Roset. Turuncu dikdörtgen yastık 75 TL + KDV, Dank. Armut şeklinde sarı siyah vazo 89,95 TL, Zara Home. Normann Copenhagen Warm kase 50 Euro, Diseno. Ahşap ev büyük 47 TL; Cohen mumluk siyah orta boy 41 TL; büyük kare çerçeve 110 TL; büyük dikdörtgen çerçeve 156 TL; orta boy dikdörtgen çerçeve 53 TL; küçük dikdörtgen çerçeve 47 TL, Crate&Barrel. Küçük kare çerçeve 39 Euro; büyük R harfi 24 Euro; küçük R harfi 16 Euro, Bo Concept. Koyu yeşil tabak 19 TL; kuş resimli tablo, Habitat. Lambader 129 TL, Ikea. Antrasit rengi iç cephe duvar boyası, Jotun.

YAPIM SERPİL BOZHALİL FOTOĞRAFLAR ORKUN KORAY ÜNSAL / RİNO STUDIO YAPIM ASİSTANI JBİD KAYA FOTOĞRAF ASİSTANLARI AYKUN YÜCECAN, FIRAT SEREN