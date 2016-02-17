Yeşilin kış masalı

Vahşi doğanın dev yapraklı bitkilerinden, bir renk şelalesini andıran romantik çiçeklere uzanıyor bu kış masalı. Günümüz evleri, yeşilden başlayan ve paletin her ton basamağına uğrayan bu manzarayı sadece ilkbaharda değil, yılın her mevsimi seviyor ve ona kucak açıyor. Doğa betimlemelerinden ilham alan evlerde dekorasyon, sadece kumaşlardaki resimlerle değil; nefes alıp veren çiçeklerle, yapraklarla, kökler ve gövdelerle kurgulanıyor.



SOLDA Metal tekerlekli dresuar 4.450 TL, Mudo Concept. Za Design tablo, Nicol. Sarı orkideler; saksıda yeşil yapraklar; pembe güller; kuru dallar; pembe kırmızı tonlardaki bitki, Siyane Flowers. Ahşap harf 159 TL; mavi vazo 159 TL, Bo Concept. Mavi cam vazo 31 Euro, Nicol. Kahverengi vazo, Diseno. Ağaç kutu 89,95 TL, Zara Home.

SAĞDA Mary Ann koleksiyonundan beyaz patine cila ile renklendirilmiş masif şifonyer 3.661 TL, Bilgili Mobilya. Ağaç dalı üzerindeki aranjman, Siyane Flowers. Siyah saksılı bitki, Penny. Gold vazo 75,95 TL, Zara Home. Gri sürahi 94 TL; gold çerçeve 63 TL; gri çerçeve 125 TL, Crate&Barrell. Hay tasarımı ahşap el, Diseno. Mavi büyük vazo 89,90 TL, Habitat. Ayna 231 TL + KDV, Dank. Metal sarkıt lamba, Gotwob. Mor orkide 245 TL; armut formlu obje 57,50 TL, Mudo Concept.

Tıpkı mavi gibi yeşilin de pek çok tonu birbiriyle uyumludur. Dolayısıyla ton sür ton olarak kullanabilirsiniz. Ancak baz rengi olarak daha endüstriyel renkleri ele alırsanız, mekanda denge yakalamış olursunuz. Duman, titanyum ve kurşun grisi, yeşili öne çıkaran ve uzlaştırıcı özelliğe sahip fon renkleridir.

SOLDA Metal sandalye 295 TL, Mudo Concept. Ahşap tabure, Dank. Taş saksılı çiçek; sarı orkide, Siyane Flowers. Bakır tepsi 120 TL + KDV, Gotwob. Mavi demlik 100 TL + KDV, Dank. Hasır tepsi 125 TL, Crate&Barrell. Siyah saksılı bitki, Penny. İğne yapraklı bitki 79,50 TL; ahşap kase 275 TL; çiçekli kilim 2.950TL; ahşap vazo 165 TL, Mudo Concept.

SAĞDA Yuvarlak masa 2.450 TL; ahşap tabure, Dank. Pembe kırmızı tonlarında saksıda bitki; vazo içerindeki çiçekler, Siyane Flowers. Siyah sürahi 156 TL, Crate&Barrell. Yeşil cam sürahi, Habitat. Kemik kutu 600 Euro, Nicol. Abaküs 189 TL, Bo Concept. Ahşap vazo 165 TL; pembe şakayık (adedi) 19,50 TL, Mudo Concept.

Bitkileri birlikte kullanmanın farklı yolları var ancak günümüzün en yaygın düzenleme modeli kademeli olarak birleştirmek. Önce kendinize bir duvar seçin ve duvara, sarkarak büyüyen bitkilerden asın. Hemen altına bir yuvarlak kahve masası, masanın üzerine de farklı boylarda bitkileri yerleştirin. Masanın altına tek bir bitki için küçük bir tabure, son olarak zemine de birkaç kitap üzerine minik bitkilerden koyun. İşte sizin kış masalınız.



SOLDA Ahşap ayaklı turkuaz berjer 1.998 TL, Bilgili Mobilya. Siyah tabure, Diseno. Ahşap lambader, Dank. Wier Bin marka bakır sepet 75 Euro, Diseno. Gri metal sepet; ferforje camlı fener 50 TL, Gotwob. Za Design tasarımı çivili metal kase, Nicol. Manolya yaprağı, Penny. Büyük iğne yapraklı bitki, Siyane Flowers. Yastık 139 Euro, Bo Concept. Kahveli bejli vazo 75,95 TL, Zara Home. Cam fanus kaktüs, Siyane. Halı, Metrekare.

SAĞDA Metal çiçeklik, Nicol. Tabure 595 TL, Mudo Concept. Cam vazoda aranjman; cam fanus kaktüs; pembe çiçek, Siyane Flowers. Fincan 12 TL; tepsi 156 TL; sukkulent 125 TL; kaktüs 94 TL; ahşap tabak 141 TL; gri fincan 15,95 TL; gri sürahi 41 TL, Crate&Barrell. Kahverengi vazo, Diseno. Desenli kuş tüyü yastık (adedi) 75,95 TL, Zara Home. Sarkıt lamba 295 TL, Mudo Concept. Yaprak formunda kase 119 Euro; tablo 117 Euro; kahverengi yastık 69 Euro, Bo Concept. Halı, Metrekare.

Evde doğayı yaşatan köşeler oluşturmak için ilk formül elbette ki bitkileri kullanmak. Büyük yapraklar, terrarium’lar ve hatta iç mekan ağaçlarıyla gerçek bir yeşil dünya kurgulayabilirsiniz.

SOLDA Kanepe 3.450 TL; metal ayaklı sehpa 2.450 TL, Mudo Concept. Çiçek standı, Dank. Tüy desenli yastık (adedi) 75,95 TL; kahverengi deri yastık 79,95 TL, Zara Home. Çiçek desenli yastık 69 Euro, Bo Concept. Yeşil yün battaniye, Habitat. Taş saksıda küçük bitki 35 TL; küçük cam kutu 94 TL; küçük gold şişe 42 TL; ahşap kuş 94 TL; beyaz saksıda sukulent 125 TL, Crate&Barrell. Büyük iğne yapraklı bitki, Siyane Flowers. Küçük taş saksılı iğne yapraklı bitki, Penny. Yeşil seramik armut 97 TL; pembe manolya dalı (adedi) 54,95 TL, Mudo Concept. Cam fanus kaktüs, Euro Flora. Ahşap tabak; kahverengi sürahi 110 TL + KDV, Dank. Siyah beyaz 40×40 cm karolar, Seramiksan.

SAĞDA Metal ayaklı ahşap masa 3.950 TL; sandalye 295 TL, Mudo Concept. Cam vazo içerisindeki aranjman, Siyane Flowers. Cam lamba, Mudo Concept. Yeşil seramik demlik 80 TL + KDV; kahverengi seramik sürahi, Dank.

YAPIM SERPİL BOZHALİL FOTOĞRAFLAR ORKUN KORAY ÜNSAL/RİNO STUDIO YAPIM ASİSTANI JBİD KAYA FOTOĞRAF ASİSTANLARI AYKUN YÜCECAN, FIRAT SEREN