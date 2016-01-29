Aydınlık ve özgür

JK Mimarlık sahibi iç mimar Joyce Kohen Goldenberg’in tasarladığı bu yalı dairesinin dekorasyonu, modernizm, rahatlık, şeffaflık ve gün ışığından faydalanma üzerine odaklanıyor.



SALON Mekanda iki farklı oturma alanı kurgulanmış. TV önündeki grubun öncüsü, JK Mimarlık tasarımı L formlu kanepe Manus Design’a özel üretim yaptırılmış. Orta sehpa, kanepe oturumuna özel boyutlarda… Sehpa üstü cam mumluklar Beymen Home’dan, zebra küllükler Jonathan Adler’den tercih edilmiş. JK Mimarlık tasarımı deri halı, Nell Deri tarafından özel olarak üretilmiş. Ham ahşap sehpa aynı zamanda tabure görevi de görüyor. Kanepe arkasındaki metal ayaklı dresuar yine JK Mimarlık imzası taşıyor.

70’li yıllarda inşa edilen ve farklı dairelere sahip bu yalıda ziyaret ettiğimiz yaşam alanı yine tek kat kullanımlı ve 200 m2 lik bir büyüklüğe sahip. İçinde açık mutfak bulunan geniş salon, 20 m2 lik kapalı balkon, üç yatak odası, üç banyo ve giyinme odası, evin yaşam alanları… Ev sahibi ise bekar bir iş adamı.

Yalı dairesinin dekorasyonu JK Mimarlık’ın kurucusu, iç mimar Joyce Kohen Goldenberg imzasını taşıyor. Alt yapı ve mimari işleri daha önceki süreçte Sevimli Mimarlık’tan Mimar Erol Sevimlisoy tarafından tamamlanan bu projeye Goldenberg, Ekim 2014’te başlayıp Kasım sonunda tamamlamış. ‘Ev sahibi ile ortak bir yakınımız sayesinde bir araya geldik. Kendisinin daha önceden JK Mimarlık’ın tamamladığı iki ev projesini yakından görüp beğenmesi, kendi evinde birlikte çalışmamızı sağladı’ diye anlatmaya başlıyor Goldenberg. Miami’de yaşayan ve Türkiye’ye sadece projelerini yürütmek için gelen Goldenberg, bu projeyi bir aylık uygulama sürecinde tamamlamış. ‘Dekorasyon çalışmaları iki ay boyunca çok yoğun şekilde ilerledi. Bir ay ön hazırlık sürecinde yerleşim planları ve projesi ortaya çıktı. Hem malzeme seçimleri hem de mobilya modelleri belirlendi. Diğer ayda ise anahtar teslim şeklinde çalışıldı. Yaptığımız en önemli iç mimari değişiklik, dış mekan olan balkon bölümünün salona dahil edilmesi oldu. Evin eşsiz Boğaziçi manzarasına hakim olan yerin balkon olmasından yola çıkarak bu bölümü iç mekana kattık. Bu uygulama sayesinde değerli alanı yılın üç ayı yerine tam 12 ayı kullanıma soktuk. Dolayısıyla katlanır cam bölmelerden oluşan bir kış bahçesi kurgulandı ve özel üretim uygulandı. Bu cam bölmeler mekanı istenildiğinde hem bütünüyle açık bir balkona hem de korunaklı bir kış bahçesine dönüştürüyor. Onun dışında evde ahşap, doğal taş, duvar kağıdı, paslanmaz demir, ayna ve cam işleri yoğunlukla kullanıldı’ diye detaylıca anlatıyor Goldenberg.



SALON Diğer bölümdeki oturma grubunun arka fonu ayna ile kaplanmış, bu bölümde dört adet koltuk yer alıyor. Bu koltukların modeli ve kumaşı iç mimar tarafından belirlenmiş, Manus Design tarafından özel üretilmiş. Cam orta sehpa ise JK Mimarlık tarafından tasarlanmış.

Goldenberg, ‘Evin iç mekanlarını büyütmek için çeşitli yerlerde aynaya yer verdim. Örneğin, giriş kapısının bulunduğu ve manzaraya karşıdan bakan cepheyi komple ayna kaplamak manzarayı evin içine taşımakta büyük rol oynadı. Yatak odalarında çeşitli yerlerde yine aynaya yer verirken, ebeveyn yatak odasındaki yatak başucunda boy aynaları kullanarak aydınlatmayı önlerinden sarkıtmak, hem ışığın dağılmasını sağladı hem de mekanın daha ferah ve geniş görünmesini destekledi’ diye ekliyor.



BALKON Kayar camlar ile çevrelenmiş balkonun mobilyaları JK Mimarlık tarafından özel olarak tasarlanmış. Mekan, manzarayı karşılayan L formlu kanepe, doğal taş orta sehpa, yan sehpalar, top cam aydınlatmalar ile beyaz deri döşemeli, ceviz ayaklı tekli koltuklarla oluşturulmuş. Çiçekler Lisan-ı Ezhar’dan, kitaplar Assouline’den alınmış.

Goldenberg’in öncelikli ilham kaynağı, evin eşsiz ve büyüleyici manzarası olmuş. Mobilyaların modellerinin yanı sıra konumlanmasını da sağlamış. ‘Her zamanki çıkış noktam olan yaşanabilirlik hissini en iyi şekilde yansıtmama destek olan unsur, seçtiğim malzemeler ve renkleri oldu. Projelerimde mümkün olabildiğince doğal malzeme tercih ediyorum. Bir yandan yaşanabilirlik hissini mekan içerisinde yakalayan, diğer taraftan ise modern çizgisinden ödün vermeyen bir dekorasyon tarzını yeğliyorum, bu evde de bunu uyguladım. Renk seçimlerimde vizon, beyaz ve hardal sarısı ağırlıklı oldu. Bu renklerin birbirleri ile son derece uyumlu olduğuna ve projenin geneline sıcak bir enerji getirdiğini düşünüyorum. Yaşanmışlık hissini yakalamak için renklerde sıcak toprak tonlarına gittim’ diyen Goldenberg, ‘Evin mevcut aydınlatma sistemine ek olarak JK Mimarlık tarafından özel olarak tasarlanan transparan cam sarkıt aydınlatmalara da yer verdik. Salon, balkon oturumunda ve ebeveyn yatak odasında bu özel tasarım aydınlatmaları görmek mümkün. Misafir yatak odasına ise yine özel tasarım olan komodin üzeri abajurlar yerleştirdik. Ev, Boğaziçi manzarasına hakim olduğu için pencereleri kapatmak tercih edilmedi. Sadece yatak odalarında black – out perdeler var. Salonda yine JK Mimarlık tarafından özel olarak tasarlanan deri bir halı bulunuyor. Zemindeki mevcut parkeye yönelik, halıda kullanılacak renkleri önceden belirledim’ diyerek devam ediyor.



SALONDAN DETAYLAR Siyah at kafası Beymen Home’dan alınmış. Yanında yer alan buzlu cam aksesuar, ev sahibine hediye gelmiş. Bank, JK Mimarlık tasarımı özel üretim yaptırılmış.



MUTFAK Ada ünitesi ve aynı zamanda davlumbaz olan sarkıt aydınlatma Sevimlisoy Mimarlık imzalı. JK Mimarlık tasarımı bar sandalyeleri ise Manus Design tarafından üretilmiş.



YATAK ODASI Ebeveyn yatağı JK Mimarlık tarafından tasarlanmış, yastıklar ve yatak örtüsü Zara Home’dan seçilmiş. Yatak arkasındaki duvar, AR Dış Ticaret’ten tercih edilen tekstil tabanlı duvar kağıdı ile kaplanmış. Komodinler JK Mimarlık tasarımı, Hane 78 tarafından üretilmiş. Yatak başucundaki sarkıt aydınlatmalar JK Mimarlık tasarımı, arkalarına ayna eklenerek ışığın yansıması sağlanmış. Ayakucundaki puf yine JK Mimarlık tasarımı ve özel üretim olarak Manus Design’a yaptırılmış. Perdeler için bronz renkli tül tercih edilmiş.

Goldenberg son detayları bize şöyle anlatıyor: ‘Ahşap işleri de aynı şekilde bizim tasarımımız ve üretimini Hane 78’e yaptırdım. Mobilyalar, Manus Design tarafından üretildi. Bu proje için seçilen modern çizgideki mobilyalar, aksesuarlar, aydınlatmalar, çeşitli kumaş ve duvar kağıtlarıyla geçmişe gönderme yapıldı. Sınırlı sayıda olan sanat eserleri ise Bedri Baykam imzalı. Bu eserlere salon girişinde, ebeveyn ve misafir yatak odalarında rastlamak mümkün. Balkonda ve evin genelinde ev sahibinin kendi büyüttüğü bitkiler bulunuyor. Orkidelerin yanı sıra olan tasarım çiçekler ise Yeniköy’deki Lisan-ı Ezhar’dan seçildi’.

YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR BURAK TEOMAN