Enza Home Book 2017 Yayında…

Ulaşılabilir Tasarım ve Ev Dekorasyon Rehberi Enza Home Book 2017 yeni konukları ve en moda dekorasyon trendleriyle karşınızda.

8 Başarılı Tasarımcıdan Stil Önerileri Yeni Enza Home Book’ta!

Enza Home; Ulaşılabilir Tasarım ve Ev Dekorasyon Rehberliği sunan Enza Home Book’un ikincisini yeni tasarımcılarla hayata geçirdi. Mimarlık, tasarım ve kreatif alanlarda başarılı çalışmalara imza atan 8 tasarımcının önerileriyle oluşturulan Enza Home Book, 1 milyon adet basılarak Türkiye genelinde evlere ücretsiz ulaştırılacak ve dijital platformlarda paylaşılacak.

Her zevke ve ihtiyaca uygun şık tasarımları yenilikçi vizyonu ile dekorasyon severler ile buluşturan Enza Home, bu yıl da dekorasyon ve tasarım severlere Enza Home Book projesiyle ilham veriyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 1 Milyon adet basılarak evlere ücretsiz olarak ulaştırılan Enza Home Book, bu yıl da stil sahibi 8 yeni tasarımcıyla devam ediyor. Bu yıl ikincisi hazırlanan Enza Home Book, yaşadıkları alanları güzelleştirerek hayatına estetik katmak isteyen herkes için merakla beklenen bir kaynak özelliği taşıyor.

Mimarlık, moda ve tasarım konularında başarılı çalışmalara imza atan 8 başarılı ismi Enza Home Book için buluşturan Enza Home, tasarımcıların Enza Home 2017 koleksiyon ürünleri için tasarladığı mekânları, dekorasyon önerileriyle birlikte Enza Home Book 2017 ile dekorasyon severlere ulaştırıyor.

1 milyon adet basılan Enza Home Book, Türkiye genelinde evlere ücretsiz olarak ulaştırılarak, dekorasyon severlerin yaşam alanlarına konfor ve estetik katacak önerileri ile bir başucu kitabı olacak.

Enza Home Book’ta Yer Alan Tasarımcılar

Enza Home Book 2017’ye, stil sahibi vizyonları ile Daedalus Furniture’dan İç Mimar Emre Evrenos, R.A.S.T. Tasarım’dan Tasarımcı Ersin Tunçay, Yaratıcı Direktör Güneş Güner, Atelier Idee’den İç Mimar İrem Aşçıoğlu, Meral Akçay Konsept & Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Meral Akçay, Monestt Mimarlık’tan Mimar Esra Erkutun ve Proje Geliştirme Direktörü Filiz Özdiller, Vizon İç Mimarlık & Design’dan İç Mimar Onur Özgül hayat verdi.

Bu 8 başarılı ismin mekan tasarımlarının yanı sıra 2017 trend ve dekorasyon önerilerinin de bulunduğu Enza Home Book Mayıs ayından itibaren tüm Türkiye’de Enza Home mağazalarının bulunduğu şehirlerde evlere ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca Enza Home Book’a dijital platformlardan da erişilebilecek.

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