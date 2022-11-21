Daha konforlu bir yemek odası mümkün!

Yemek yediğimiz odalar, sosyal hayat için önemli bir mekandır. Peki, ferah bir yemek odası için bilmemiz gerekenler nedir?

Evde yemek yemek, sadece beslenme amacını taşıyorsa, ailenizle, dostlarınızla geçireceğiniz çok değerli saatleri, çöpe atıyorsunuz demektir. Yemekler, aile bireylerinin sağlıklı iletişim kurabilmesi için çok güzel bir fırsattır. Komşuların, dostların, akrabaların bir araya gelmesi için bir bahanedir. Peki bu alandaki konforumuzu nasıl iyileştirebiliriz?

Işığı doğru konumlandırın

Yemek odası ışık almıyorsa, karanlık, basık bir odada yemek yemek herkesin içini karartacaktır. Gündüzleri güneş ışığını alacak şekilde bir tasarım doğru bir tercih olacaktır. Akşamları ise tavandan yansıyan yumuşak ışık kaynaklarını kullanarak yemek odanıza huzurlu bir frekans kazandırabilirsiniz.

Yemek takımlarınıza özen gösterin

Yemek takımları da yemek odalarının en gözde parçalarıdır. Yemek takımı seçerken, tarzınızı, evinizde yansıtmak istediğiniz atmosferi göz önünde bulundurmalısınız.

Sanat eserlerine yer verin

Biblolar, heykelcikler, resimler, fotoğraflar, tablolar yemek odalarına çok yakışır. Yemekli toplantılarınızda, aile ve arkadaş buluşmalarında bu tür sanat eserleri ve aksesuarlar, misafirlerinizin evde kendilerini rahat hissetmelerine destek olacaktır.

Mutfağa rahat bir geçiş

Yemek masanızı yerleştirmek için plan yaparken, mutfağa rahatça gidip gelebilecek bir yol bırakmayı ihmal etmemelisiniz. Eğer evin veya odanın boyutları küçükse, buna göre bir önlem almanız doğru olacaktır. Aksi halde hem yemekli toplantıların tadı kaçabilir hem de yemek servisi sırasında istenmeyen kazalar ortaya çıkabilir.

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