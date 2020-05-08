Ev aydınlatmasının beş püf noktası

Evlerimizdeki, salonlarımızdaki aydınlatma tasarımı hem evimizin dekorasyonu için kilit role sahip sahip hem de psikolojimizi etkileyen çok önemli bir değişken. Kuzey Avrupa’da, milyonlarca insanın, hem sürekli kapalı hava şartlarında yaşarken hem de evde yanlış aydınlatma tercihleri nedeniyle depresyon sorunlarıyla uğraştığını unutmadan, yaşam alanlarımızı nasıl aydınlatabileceğimizi tekrar gözden geçirmemiz faydalı olur. İşte, aydınlatma konusunda bilmek isteyebileceğiniz beş püf noktası.

1. Sağlık için doğru aydınlatma

Evimizin aydınlatma düzenini planlamadan önce, aydınlatmanın hayatımızdaki ve insan sağlığındaki önemini iyi anlamak gerekiyor. Kuzey Avrupa’da yılın büyük zamanını kapalı hava şartlarında geçiren milyonlarca insanın depresyon sorunuyla uğraşması da bir tesadüf değil. Sağlık sisteminin bu kişiler için önerdiği çözüm ise, evde doğru aydınlatma sistemleriyle evde huzurlu, sıcak bir aydınlık yaratmak. Hatta, bir salgına dönüşen bu ağır depresyon problemini yenmek isteyen ülkelerin yıllar önce floresan gibi soğuk ve donuk ışık veren ampullerin satışını yasakladığını da hatırlamak gerekiyor.

2. Evin konumunu kullanın

Aydınlatma odaklı dekorasyonunuzu planlamadan önce evinizi birkaç gün boyunca dikkatli şekilde gözlemenizi tavsiye ederiz. Sabah gün doğumundan, akşam gün batımına kadar, güneşin nereden doğduğunu, güneş ışığının eve hangi odalardan, hangi açılardan girdiğini dikkatle inceleyerek, gün içinde hangi odalarınızın, hangi köşelerinin aydınlatmaya ihtiyacı olduğunu da tespit edebilirsiniz. Gün içinde evde ışıkları açmanın gerekli olmadığını düşünebilirsiniz ancak bazı evlerde bir odanın hatta bazen salonların bile gün boyunca gölgede kaldığını, diğer apartmanların, evlerin ya da ağaçların gölgesi nedeniyle evin güneş görmemesi mümkün olabiliyor. Evinizde bu durumdaki odalarınızı, hatta zamanınızı çok geçiriyorsanız, mutfağı bile bu gözle değerlendirmelisiniz. Eğer daha iyi bir aydınlatmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, harekete geçme vaktidir.

3. Hangi aydınlatma ekipmanı

Aydınlatma ekipmanlarınızı seçerken, evinizin tasarım diline uygun modeller seçmek istemeniz çok normal. Ancak aynı zamanda, ihtiyacınız olan sıcak ışık kaynaklarına uygun ekipmanlar da tercih etmelisiniz. Dekorasyon endişeleri öne çıktığında, avize olmadan olmuyor. Şimdi hem led avize hem de normal avize modelleriyle, yaşam alanlarımızda dekoratif aydınlatma seçeneklerimiz zenginleşiyor. Ancak avizeler odayı genel olarak aydınlatan ekipmanlarken, odada ihtiyaç duyduğunuz noktaları daha yoğun şekilde aydınlatmak için de spot lamba seçeneğini tercih edebilirsiniz. Örneğin, kitap okuyacağınız köşeyi veya koleksiyonlarınızı sergilediğiniz noktaları aydınlatmak için spot lambalar ideal aydınlatma imkanını sunacaktır.

4. Hangi ışık

Ampul seçimi de aydınlatma yönetiminin çok önemli bir parçasıdır. Akıllı telefonlar üzerinden uygulamalarla kontrol edilen akıllı ampuller bu konuda çığır açtı, diyebiliriz. Odalarınıza yerleştireceğiniz bu ampuller sayesinde, hiç yerinizden kalkmadan, akıllı telefonunuzdaki mobil uygulama üzerinden odanın ışığını istediğiniz seviyede değiştirebilir, açıp kapayabilirsiniz. Hatta bazı akıllı ampul çeşitlerinde, ışığın rengini dahi değiştirmek mümkün oluyor. Elbette ampul seçerken yaydığı ışığın rengine ve sıcaklığına da dikkat ederek, mümkünse deneyerek almanızı tavsiye ederiz. Gözünüzü yoran, ruhunuzu boğan, tadınızı kaçıran bir ışık yerine, size enerji katan, gözünüzü rahatlatan bir ışık aramalısınız.

5. Aynalar, yansımalar ve aksesuarlarla ışık oyunları

Evde aydınlatma planlaması yaparken, odalarınızdaki aksesuarların ışıkla etkileşimini de dikkate almalısınız. Duvarda asılı tablolar, aynalar, fotoğraf çerçevesi veya kitaplık rafındaki camlar dahi, ışığın soğurulması veya yansıması gibi farklı sonuçlar ortaya çıkarıp odadaki aydınlatmayı doğrudan etkileyecektir. Aynı şekilde, odaya yerleştireceğiniz aynalar da odanın ışığına doğrudan etki edecektir.