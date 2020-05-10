Televizyon odaklı dekorasyon için beş tavsiye

Çoğumuz yaşam alanlarımızı dekore ederken, televizyonu odağa alan bir tasarım tercih ediyoruz. Televizyonların son 50 yıldır günlük yaşamın ve kültürümüzün en önemli parçası olduğunu da inkar etmek kolay değil ve dolayısıyla bu cihazların hayatımızın odağına yerleşmesi de doğal bir sonuç. Üstelik dijital dünya, video oyunları, Netflix gibi internet temelli dizi/sinema platformları, akıllı televizyonlar derken, bu cihazlar daha uzun yıllar salonlarımızın odak noktası olacak gibi görünüyorlar. Peki, televizyon odaklı bir salon dekorasyonu yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

1. Işığı doğru konumlandırın

Evde televizyon sık kullanılan bir cihazsa ve aile bireyleri her gün saatlerce televizyona doğru bakıyorsa, gözlerini salondaki parlak ışıklardan koruyacak şekilde bir aydınlatma planlaması tercih etmenizi tavsiye ederiz. Televizyonun bulunduğu köşe biraz daha loşken, aydınlatma ekipmanlarının izleyicilerin arkasında kaldığı ve mümkünse yerden tavana doğru ışık verdiği bir yöntem tercih ederseniz, gözler için daha faydalı olabilir. Televizyonun da arkasına, sadece birkaç watt enerji ile çok cılız ışık veren bir “fon aydınlatması” yapabilirsiniz. Bu, özellikle odayı karartıp sinema ambiyansı yaşamak istediğinizde de odanın tamamen zifiri karanlıkta kalmaması için faydalı olabilir.

2. Bilinçaltına kitap okuma mesajı verin

Çocukların televizyonlara çok düşkün olduğunu biliyoruz. Ancak onların bilinçaltına kitapların da çok değerli ve önemli olduğu mesajını vermemiz gerekiyor. Fakat bu kolay bir iş değil. Biz onları ne kadar kitap dostu olarak yetiştirmek istesek de ailenin tüm zamanını geçirdiği salonda, odak noktası olan en önemli mobilya bir televizyon cihazı olacak. Koltuk takımı televizyonu rahat görebilecek şekilde yerleştirilmiş, masalar sandalyeler, sehpalar hep televizyonu rahat seyretmek üzere planlanmış… Bu konumlandırmanın çocuğa ne kadar güçlü şekilde “televizyon dünyadaki en önemli kavramdır,” mesajını verdiğini bir düşünün… Bu nedenle, televizyonun yanına mutlaka kitap rafları da eklemenizi tavsiye ediyoruz. Çocuklar, büyürken kitapların da televizyon kadar önemli olduğunu mesajını fark etmeden alacaklar ve siz onlardan bir kitap okumasını istediğinizde, çok daha az dirençle karşılaşacaksınız. Bu konuda, kitaplık rafları da olan bir tv ünitesi veya tv sehpası da hayatınızı çok kolaylaştırabilir.

3. Dijital eğlence cihazları için yer açın

Televizyon madem yeni nesil dijital eğlencenin odak noktası, o zaman dijital eğlence cihazlarınız için de televizyonun yanında yer açmayı ihmal etmeyin. Televizyon köşenizi planlarken, oyun konsolları, PC veya tablet bağlantıları, ses sistemi gibi cihazlar için gerekli kablo yollarını da önceden kurgulamanızı tavsiye ederiz. Böylece evde, salonda, TV önünde sürekli bir kablo karmaşasıyla yaşamak zorunda kalmadan daha konforlu ve temiz bir salon görünümüne sahip olabilirsiniz.

4. Mutfakta neden televizyon olmasın?

Televizyon odaklı yaşayan aile bireyleriniz varsa, mutfağa da bir televizyon yerleştirmek bazen faydalı olabilir. İlk bakışta insan, bari orada televizyon olmasın diye düşünebilir ancak mutfağa bir televizyon yerleştirmek, haberleri veya takip ettiği programları kaçırmak istemeyen eşinizin, mutfakta yemek hazırladığınız sırada size yardımcı olmasını kolaylaştırabilir. Bu sayede beraber mutfak yükünü paylaşacağınız gibi, daha faza sohbet fırsatı da yaratabilirsiniz.

5. Televizyonsuz bir alanınız da olsun

Eğer salonunuzda yeriniz varsa, bir köşeyi, televizyonu görmeyecek veya televizyona odaklanmayacak şekilde tasarlamanız da televizyondan uzaklaşmak istediğinizde faydalı olabilir. Örneğin, çocuklar televizyonda çocuk programları seyrederken, ebeveynler olarak, televizyondan biraz uzakta, cam kenarına yerleştirilmiş mini oturma grubunda eşinizle veya misafirlerinizle daha rahat sohbet edebilirsiniz. Bazen televizyondan kaçmak gerekeceği olasılığını da göz ardı etmeden salonunuzu dekore etmenizi tavsiye ediyoruz.