Evde huzura hizmet edecek 5 dekorasyon ipucu

Evlerimiz her zaman hayatımızın merkezinde, yaşam kalitemizin en önemli unsuruydu. Ancak pandemi ile beraber evimizdeki konforun önemi katlanarak arttı. Artık dekorasyonda sadece şıklığı ve konforu değil, ev halkı için huzurlu bir yaşam alanı sağlayacak detayları da üst sıralarda gözetmek zorundayız. İşte, evimizdeki huzura hizmet edecek 5 dekorasyon detayı…

Oturma odası evin merkezidir

Evde uzun saatler ve günler geçirmek zorunda kaldığımızda daha iyi anladık ki, oturma odası bir evin kalbidir. Ailemizle, dostlarımızla sosyalleşeceğimiz, televizyon seyredeceğimiz, kitap okuyacağımız, müzik dinleyeceğimiz sakin, konforlu ve huzurlu bir ev kurabilmek için öncelikle oturma odasına odaklanmamız gerekiyor. Oturma odanızı tasarlarken trend olan tasarım çizgilerini tercih edebileceğiz gibi bu çizgilere kendi tarzınızı ve sizi mutlu edecek, rahatlatacak, size huzur verecek kişisel detaylar da eklemeyi ihmal etmeyin. Çocukluğunuzdan beri sevdiğiniz bir kahramanın biblosu, sevdiğiniz renklerle bezeli güzel bir tablo, eğer evden çalışmaya niyetliyseniz, çalışma cihazlarınıza hızlı erişmenizi sağlayacak pratik mobilyalar ve aksesuarlar.

Koltuklar sadece dekorasyon değildir

Oturma odanızın dekorasyonu için mobilya seçerken elbette koltuk takımı da dekorasyonun en önemli öğesi olacaktır. Bütün bir odadaki en baskın dekorasyon öğesi olarak dikkatle seçmeniz gereken koltuklarınızın aynı zamanda konforunuzun da en önemli parçası olduğunu unutmamanız gerekiyor. Koltuklarınıza sadece dekoratif bir öğe olarak bakmak, sırtınızın, belinizin kısa sürede ağrımasına, sağlığınızın bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, yaşam stilinize uygun, gündelik ritminizi kaldırabilecek, konforuyla hem sizi hem de misafirlerinizi rahat ettirecek bir koltuk takımı seçmelisiniz. Seçim yapmadan önce koltuk takımı fiyatları konusunda inceleme yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Elbette koltuklarınızı kullanırken farklı renklerde ve tasarımlarda koltuk örtüsü de tercih edebilirsiniz. Bu minik detaylar evin atmosferinde önemli bir değişim yaratır.

Televizyon hala yaşamın merkezinde

Televizyon yayınları internet yayıncılığının gölgesinde kalmış ve medyanın yeni yıldızları sosyal medyadan çıkıyor olabilir ancak televizyon cihazları henüz önemini kaybetmedi ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da önemini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Birer multimedya merkezine dönüşen televizyonlarımız artık sosyal medyada sörften internet üzerinden dizi ve film seyretmeye veya oyun oynamaya kadar, ev eğlencelerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle seçeceğiniz TV sehpası modelinin TV kullanma alışkanlıklarınıza da uygun olması gerekiyor. Konsol oyunlarını seviyorsanız, konsolunuzu yerleştirmek için bölmesi, bilgisayar ve PC bağlayacaksınız, bu elektronik cihazlara da uygun olmalı. Elbette sehpanın model ve renk bakımından da oturma odanızın tasarımına olumlu katkısını da göz önünde bulundurmalısınız.

Ses yalıtımı ve müzik

Dünya çapında bir pandemi yaşayınca anladık ki, konserler ve eğlence hayatı bile yalan olabiliyormuş. O zaman, neden oturma odalarımızı kaliteli bir ses sistemiyle donatıp sevdiğimiz şarkıları ve sanatçıları sanki konser salonunun ortasındaymışçasına coşkuyla dinlemek için kendimize bir fırsat yaramıyoruz. Sonuçta gözünüzü kapadığınızda, müzik her yerde aynı etkiyi yapar ama burada kilit detay, kaliteli bir ses sitemi ve dışarıdan gelen gürültüyü doğru şekilde yalıtabilmek.

Yatak odanız bir sağlık detayıdır

Yatak odanızı planlarken, uyku sürecinizi sağlığınızın en önemli parçası olarak düşünmelisiniz. Geceleri uygun şekilde ışıktan arındırılmış, iskeletinizi zorlamayacak şekilde sağlıklı biçimde uyumanıza imkan sağlayan bir yatak odası, pek çok sağlık probleminden korunmanızı da sağlayacaktır. Yatak seçerken bu detaylara dikkat ettiğiniz gibi, sadece yatak değil, doğru yastıklar, doğru kumaşlardan üretilmiş nevresim takımları, evin dışındaki ışık kaynaklarının geceleri pencereden içeri girmesini engelleyecek kalın perdeler gibi detayları da planlarınıza eklemelisiniz.