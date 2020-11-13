Mis gibi kokan bir yatak için pratik tavsiyeler

Kış ayları ile birlikte kışlık kıyafetler dışarı çıktığı gibi yataklarımız da kalın kışlık moduna girdi. Artık kalın yorganlarımız, pikelerimiz, pofuduk sıcacık yastıklarımızla kış aylarının soğuk kış gecelerini sıcacık yatağımızın konforunda geçireceğiz. Peki ama, yataklarımızı bize huzur ve mutluluk veren mis gibi kokularla sarıp sarmalamak mümkün mü?

Kış aylarında, kapılar pencereler kapalıyken eve genel bir yaşam kokusu sinmeye meyillidir. Çoğu insan oda kokularına karşı hassas olduğu için kimyasal kokuları, spreyleri evde kullanmak da mümkün olmayabilir. Bazen mutfaktaki bir yemeğin kokusu, kapıları kapasanız bile tüm eve, yatak odasına kadar sinebilir. Tüm gün yanan kaloriferden yayılan belli belirsiz yayılan metalik bir koku odaları kaplayabilir.

Tüm bu kokuları elbette evde çeşitli önlemler alarak önleyebiliriz, evin kokusunu baştan sona değiştirebiliriz ama özellikle uyurken, yatak içinde, yorganların arasında yatağımıza teslim olmuşken, mis kokularla kendimizi şımartmak için yapabileceğimiz küçük hileler var.

Öncelikle, doğru saklama koşullarına sahip olmayan tekstil ürünlerinin kısa zamanda deforme olarak eskidiğini ve elbette sadece doku kaybı yaşamakla kalmayıp rahatsız edici kokular kazandıklarını da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla, ev tekstili ürünlerimizi de, değerli kıyafetlerimiz gibi üzerlerine koku sinmeyecek şekilde özenle saklamamız gerekiyor.

Nevresim takımı, yatak örtüsü, pike takımı, yastık kılıfı, gibi uzun süre dolapta bekleyebilecek, mevsimsel olarak değişen tekstil ürünler için artık olmazsa olmaz saklama koşulu, vakumlu torbalar…

Bu torbaları elektrikli süpürge yardımıyla vakumlayarak, içindeki tekstil ürünlerini, yüzlerce yıl boyunca bile sağlıklı şekilde saklayabilirsiniz. Böylece bir mevsim boyunca saklanırken üzerlerine sinecek rahatsız edici kokulardan da korunmuş olacaklardır. Bu örtüleri vakumlu torbalara koyarken içine hoş kokulu kurutulmuş çiçeklerden de bir tutam koyarak, vakumdan çıktığında da üzerine sinmiş mis kokuyla kullanıma hazır halde olmalarını sağlayabilirsiniz.

Aynı önlemi, nevresimleri, yastık kılıflarını sakladığınız dolabınız için de tavsiye ediyoruz. Böylece yıkanıp, katlanıp dolapta kullanım sırasını bekleyen ev tekstili ürünleriniz, daima mis kokulu biçimde hazır olacaklardır.

Öte yandan, kimi zaman aceleci davranıp, tam olarak kurumamış nevresimleri, yatak takımlarını katlayıp dolaba kaldırmak gibi hatalar yapıldığını da biliyoruz. Bu hata, sadece ıslak nevresimlerin değil, tüm dolabın zamanla küf ve rütubet kokmasına neden olacaktır. Dolayısıyla, %100 kurumamış hiçbir örtüyü ve hatta kıyafetinizi asla dolabınıza kaldırmayın.

Banyo seti, havlu, bornoz gibi banyoda kullandığınız tekstil ürünlerini ise banyoda saklamak gibi bir alışkanlığımız olduğunun farkındayız ancak nemli banyo ortamının bu ürünlerin ömrünü azalttığını unutmamak lazım. Eğer mümkünse, banyonun hemen dışına konulabilecek bir dolapta saklanması, hem daha pratik hem de daha sağlıklı olacaktır.

Ev tekstili ürünlerinizin ömrünü kısaltan üç ana zararlının, rutubet/nem, toz ve güneş ışınları olduğunu hatırlayarak planlamanızı yaparsanız, bu ürünleri çok uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz.