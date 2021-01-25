Eve neşe dolduracak hediyeler

2020’yi zor şartlar altında ve ağır stres yüküyle de olsa geride bırakmayı başardık ve şimdi önümüzde güzel bir 2021 olduğuna inanmak istiyoruz. Pandemi henüz bitmedi ancak 2021’in çok daha kolay geçeceğini umuyoruz. Yılın ilk güzel olaylarından biriyse Sevgililer Günü olacak. Peki bu yıl sevdiğimiz insanlara, stres dağıtmaya, evde güzel vakit geçirmeye yardımcı olacak hediyeler seçsek, hoş olmaz mı? İşte 2021’in Sevgililer Günü için 5 güzel hediye önerisi.

XboX Series S

Video oyunları artık eğlence dünyasının en önemli bileşeni. Dünya çapında her yaştan yüz milyonlarca insan artık video oyunlarıyla eğleniyor ve hoş vakit geçiriyor. Aile içinde veya sevdikleriyle beraber video oyunlarını tercih ederek stres atıyorlar. Bu yıl video oyunları için ayrıca önemli bir dönem çünkü beşinci nesil yeni oyun konsolları piyasaya çıktı. Fotogerçekçi, çok etkileyici, çok sürükleyici oyunları çalıştırabilen 5. nesil oyun konsolları, her evin salonunda mutlaka bulunması gereken önemli bir dijital aksesuar ve biz de bu yıl sevgililer günü hediyesi olarak Microsfot’un Xbox Series X modelini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Playstation 5

Oyun konsolu denildiğinde en güçlü markalardan biri de Sony’nin Playstation cihazlarıdır. 5. nesil bir oyun konsolu olan Playstation 5 sevdiklerinizi çok mutlu edecek, eve neşe dolduracak bir hediye olarak mutlaka hediye radarınızda yer almalı. Beyaz rengi ve şık tasarımıyla, salonlarda ık bir dijital aksesuar olarak kullanılması için tasarlanan Playstation 5 sizi de sevdiklerinizi de mutlaka etkileyecektir.

Dev ekran bir TV

Yeni bir oyun konsolu alın veya almayın, televizyonlar her zaman ev dekorunun önemli bir bileşeni olmuştur. Evdeki televizyonu büyütmek, yeni nesil, güçlü işlemciye sahip, dev ekranlı bir televizyonla televizyonunuzu güncellemek isteyebilirsiniz. Yeni sinema filmlerini, yeni dizileri, yeni video oyunlarını çalıştıracak bu etkileyici hediye, salonunuzun tüm havasını değiştirebilir.

Aydınlatma aksesuarları

Evin ve odanızın ruhunu değiştirecek bileşenlerden biri e aydınlatma aksesuarlardır. Özellikle de oyun konsolları ve televizyon gibi cihazlarda değişim yapacaksınız, oyun oynarken, film ve dizi seyrederken, odanın ışığını dilediğiniz şekilde ayarlamanızı sağlayan akıllı ampuller ve şık aydınlatma bileşenleri, şık bir hediye olarak evdeki herkesi mutlu edebilir.

Elektronik cihazların için mobilyalar

Salonunuzda çok fazla teknoloji görünmesini istemiyorsanız, oyun konsolu, sabit disk, medya sunucusu gibi dijital cihazlarınızı saklayabilecek şık dolapları da bu yıl hediye seçiminde bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz.