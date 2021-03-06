Evimiz için küçük dekoratif dokunuşlar

Evde dekorasyonu güncellemenin ve daha taze bir görünüm oluşturmanın tek yolu ağır tadilatlar değil. Çok daha pratik ve küçük dokunuşlarla bir evin atmosferini tamamen değiştirmek, dekorasyona anlamlı güncellemeler yapmak mümkün. İşte tavsiyelerimiz.

Bahar ayları yaklaşırken hepimizin aklıan bir kurt düşüyor ve bahar temizliği vakti yaklaşmışken, evde ağır bir yenileme de yapsak mı diye planlar kurmaya başlıyoruz. Ancak mobilyaları değiştirmek, boya yapmak, dolapları yenilemek mümkün olmadığında da evimizi tazelememiz mümkün.

Bir evin atmosferini çok daha küçük dokunuşlarla değiştirmek mümkün. Tablolar, aynalar, çerçeveler, minyatür gemiler, uçaklar gibi ürünler evin atmosferini son derece olumlu etkileyecek ve dekorasyonu belki de kökünden değiştirebilecek etkiler yaratabilir. Hatta sabah kalkıp kahvaltı masasına oturduğunuzda, farklı bir kahvaltı takımı kullanmak dahi, ruh halinizi değiştirebilir.

Aynı şekilde, evinizdeki nevresim takımı çeşitlerinizi çoğaltmak, yatağınızı tazelemek, zihninizdeki ev kavramının yenilenmesi için önemli bir adım olabilir.

Öncelikle, evdeki renk yoğunluğunu ve sizin evi dönüştürmek istediğiniz renkleri belirlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü seçeceğiniz aksesuarları büyük oranda bu renk skalasına göre arayacaksınız. Örneğin, fazlaca solgun ve koyu renklerin dolduğunu düşündüğünüz bir salona, güneş doğuşunu resmeden büyükçe bir tablo, ve yanında da minik sarı, turuncu, sıcak renklerde biblolar koyabilirsiniz ve fark edeceksiniz ki bu küçük dokunuş, odanın havasını çok değiştirecek.

Ayrıca, konforunuzu güçlendirecek aksesuarlar da dekorasyonu derinden etkiler. Minik zigon sehpalar, bir dergilik/gazetelik, ayağınızı uzatmak için kullanabileceğiniz küçük ama renkli bir puf, ya da lambaderin önünde ışığı güçlendirmek için kullanabileceğiniz dekoratif duvar aynaları…

Koltuklarınızı değiştirmek ağır ve külfetli geliyorsa, bu bahar çok hoş koltuk örtüsü seçenekleriyle oturma odanızdaki renk yoğunluğunu dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan, renk renk yeni koltuk örtüleri…

Yatak odalarında da yine aynalar, biblolar, minik çerçeveler odanın atmosferini değiştirmeye büyük katkı sağlar. Gerçi sade bir yatak odası, uyumayı ve dinlenmeyi destekleyici etkisiyle de bilinir. Bir yatak odasına ne kadar çok detay koyarsanız, uykudan önce zihninizi meşgul edecek ve aklınızı karıştıracak o kadar çok olasılık yaratmış olursunuz. Yatakta telefon ekranını açıp sosyal medyada dolaşmak uyku kalitenizi nasıl düşürürse, yatak odanızda sadeliği bozacak fazla detay da uyku kalitenize benzer olumsuz bir etki yapabilir. Bunu da dikkate alarak, yatak odanıza, olabildiğince az eşya, az aksesuar koymanızı tavsiye ederiz. Yatak odasına bulunması zorunlu eşyalarınızı da dolaplarda saklamanız faydalı olur.

Son olarak da, bazen zamanın büyük bölümünü çalan mutfaklar kalıyor. Mutfağı dekore ederken, yaratıcılığınızı güçlendirecek, sizi motive edecek aksesuarları tavsiye ediyoruz. Bir şef biblosu, yemek yiyen mutlu çocukları anlatan bir tablo veya fotoğraf, taze sebze ve meyvelerin görsellerinden oluşan başka görseller… Mutfak için ilham verici seçenekler olacaktır.