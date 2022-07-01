Huzur veren bir ev için 6 altın kural

Evlerimize huzur ve konfor katmak bizim elimizde ve bunun için çok büyük maliyetlere de katlanmak zorunda değiliz. Birkaç basit kuralla evimizde çok daha konforlu bir yaşam alanı oluşturabilirz.

1. Oturma odası evin merkezidir

Ailemizle, dostlarımızla sosyalleşeceğimiz, televizyon seyredeceğimiz, kitap okuyacağımız, müzik dinleyeceğimiz sakin, konforlu ve huzurlu bir ev kurabilmek için öncelikle oturma odasına odaklanmamız gerekiyor. Oturma odanızı tasarlarken trend olan tasarım çizgilerini tercih edebileceğiz gibi bu çizgilere kendi tarzınızı ve sizi mutlu edecek, rahatlatacak, size huzur verecek kişisel detaylar da eklemeyi ihmal etmeyin. Çocukluğunuzdan beri sevdiğiniz bir kahramanın biblosu, sevdiğiniz renklerle bezeli güzel bir tablo, eğer evden çalışmaya niyetliyseniz, çalışma cihazlarınıza hızlı erişmenizi sağlayacak pratik mobilyalar ve aksesuarlar. Kitaplıklar oturma odanıza sıcak bir ambiyans katacaktır.

2. Çalışma masası

Ev ofis çalışma düzeninin artık yaşamımıza girdiğini ve büyük oranda da kalıcı olacağını kabul edelim. Dolayısıyla evlerimizde işimizi daha rahat yapmak, daha düzenli ve daha konforlu çalışabilmek için mutlaka bir çalışma masasına ihtiyacımız olacak. Eskiden pek de önemsenmeyen bu bileşen artık evlerin önemli bir parçası oldu.

3. Koltuklar sadece dekorasyon değildir

Bütün bir odadaki en baskın dekorasyon öğesi olarak dikkatle seçmeniz gereken koltuklarınızın aynı zamanda konforunuzun da en önemli parçası olduğunu unutmamanız gerekiyor. Koltuklarınıza sadece dekoratif bir öğe olarak bakmak, sırtınızın, belinizin kısa sürede ağrımasına, sağlığınızın bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, yaşam stilinize uygun, gündelik ritminizi kaldırabilecek, konforuyla hem sizi hem de misafirlerinizi rahat ettirecek bir koltuk takımı seçmelisiniz.

4. Televizyon hala yaşamın merkezinde

Televizyon yayınları internet yayıncılığının gölgesinde kalmış ve medyanın yeni yıldızları sosyal medyadan çıkıyor olabilir ancak televizyon cihazları henüz önemini kaybetmedi ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da önemini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Birer multimedya merkezine dönüşen televizyonlarımız artık sosyal medyada sörften internet üzerinden dizi ve film seyretmeye veya oyun oynamaya kadar, ev eğlencelerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Konsol oyunlarını seviyorsanız, konsolunuzu yerleştirmek için bölmesi, bilgisayar ve PC bağlayacaksınız, bu elektronik cihazlara da uygun olmalı. Elbette sehpanın model ve renk bakımından da oturma odanızın tasarımına olumlu katkısını da göz önünde bulundurmalısınız.

5. Ses yalıtımı ve müzik

Dünya çapında bir pandemi yaşayınca anladık ki, konserler ve eğlence hayatı bile yalan olabiliyormuş. O zaman, neden oturma odalarımızı kaliteli bir ses sistemiyle donatıp sevdiğimiz şarkıları ve sanatçıları sanki konser salonunun ortasındaymışçasına coşkuyla dinlemek için kendimize bir fırsat yaramıyoruz. Sonuçta gözünüzü kapadığınızda, müzik her yerde aynı etkiyi yapar ama burada kilit detay, kaliteli bir ses sitemi ve dışarıdan gelen gürültüyü doğru şekilde yalıtabilmek. Evdeki pek çok elektrik cihaz aslında pasif de olsa bir ses çıkarıyor. Ses seviyesine dikkat ederek buzdolabı veya derin dondurucu almak isteyebilirsiniz. Çamaşır makeniniz de çok ses çıkarıyorsa, daha sessiz çalışan modelleri bulmak için çamaşır makinesi fiyatları arasında bir araştırma yapabilirsiniz.

6. Aydınlatmayı ihmal etmeyin

Huzurlu ve konforlu bir ev için, başarılı bir aydınlatma olmazsa olmaz detaylardandır. Kitap okuyacağınız köşede güçlü bir ışıklandırmaya ihtiyacınız varken, film seyredeceğiniz zaman aydınlatmayı kısabilmeli, aşağıdan yukarı doğru vuran dolaylı aydınlatma ile gözlerinizi yormayan yumuşak bir ışığı tercih etmelisiniz. Elbette aydınlatma denildiğinde aklınıza sadece lambalar, ampuller gelmesin. Pencereleriniz ve perdeleriniz de evinizin ve odalarınızın aydınlatmasının bir parçasıdır. Işığı, istediğiniz ölçülerde geçirmesi için farklı kalınlık ve renklerde perdeler tercih etmeniz de bir seçenektir.