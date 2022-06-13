DENİB DESIGN TASARIM YARIŞMASI HEYECANI BAŞLADI!

TASARIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNAN YARIŞMA YENİLİKÇİ FİKİRLERE SAHİP TASARIMCILARI BEKLİYOR.

Ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek ve Denizli’nin yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak için DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın ikincisi düzenleniyor. Katılım için son başvuru tarihi 26 Haziran.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), T.C Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörüyle buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ikinci kez düzenlenen DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’na başvurmak isteyenler için son başvuru tarihi 26 Haziran.

27 Ekim’de Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ödül gecesi düzenlenecek DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın jürisinde sektörün öncü moda tasarımcıları, akademisyenleri, marka yöneticileri ve iş insanları yer alacak.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yarışmayı şöyle anlatıyor: “Ülkemizin en önemli ihracatçı kentleri arasında olan ilimiz Denizli’de, bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmamızın duyurusunu yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği olarak Ar-Ge ve inovasyonun öneminin farkındayız. Bu noktada, ihracatçılar olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Katma değerli üretimin rekabet dünyasında güçlü bir avantaj sunduğunu her seferinde bir kez daha deneyimliyoruz. Bugün değişen ve dönüşen ticaret ekosisteminde çok üretmek değil, yaratıcılık katarak üretmek daha önemli hale geldi. Bu anlayışla düzenlediğimiz DENİB Design 2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasını ‘Zamansız Yolculuk’ temasıyla organize ediyoruz. Amacımız Denizli’yi tasarım merkezi haline getirmek. Merkezde havlu, bornoz ve uyku grubunun yer aldığı yarışmamızda 2 ayrı kategori yer alıyor. Ev tekstili ve banyo tekstili kategorilerinin bulunduğu etkinliğimizde 14 finalist öğrenci olacak. Başvuru yapacak tüm adaylarımıza özel deneyimler ve anılar biriktirecekleri profesyonel bir platform hazırlıyoruz.”

Dereceye girenlere ödül var

“Zamansız Yolculuk” temasıyla, ev tekstili ve banyo tekstili olarak 2 kategoride düzenlenen yarışmada her kategorinin finalinde 7 öğrenci yer alacak. 14 finalist, 14 tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimlerini gerçekleştirecek. 2 kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak tasarımlar arasından derece giren isimler belirlenecek. Genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödülleri ise şöyle: 2 kategorinin de birincisine 40 bin TL, 2 kategorinin de ikincisine 20 bin TL, 2 kategorinin de üçüncüsüne 10 bin TL verilecek. Para ödüllerinin yanı sıra dereceye giren finalistlere, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu takdirde, yurtdışında tasarım bursuna başvurma imkânı sağlanacak.

Son başvuru tarihi 26 Haziran. denibdesign.org

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