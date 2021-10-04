Yeni sezon dizileri başladı, peki salonumuz buna hazır mı?

Yaz mevsimi geride kalınca tüm kanallar yeni sezon dizilerini yayına başladılar. Peki, soğuk kış akşamlarında, sıcak salonumuzda konforlu bir şekilde dizilerimizi izlemeye hazır mıyız?

Akıllı telefonlar ve internet televizyonu bitirdi diyenler, en sevilen dizilerin yayınlandığı akşamlarda evlerin salonlarına baksınlar, yanıldıklarını görecekler, televizyon hala salonların baş köşesinde yer alıyor ve ilginin merkezi olmaya devam ediyor.

Şimdi yeni sezon dizileri de başlamışken, salonumuza küçük bir dokunuşla konfor katmak ve dizilerimizi izlerken daha keyifli bir ortam yaratmak da mümkün.

Salondaki orta sehpa salonun karakterini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Sehpa üzerine çıtır çerezlerimizi yerleştirince, yeni dizi bölümlerini ve sinema filmlerini, salonumuzdaki dev ekran üzerinde seyretmeye artık hazırız. Çoğu zaman koltukların kanepelerin önüne laptop koymak veya bardak, tabak yerleştirmek için minik bir katlanır masa da koymayı tercih edebiliyoruz. Ancak daha kullanışlı bir salon için, her koltuğun yan tarafına minik sehpalar yerleştirmeyi tercih edebiliriz. Bunu, yatak yanına yerleştirdiğimiz komodin gibi düşünebiliriz. Komodinsiz bir yatak odası nasıl boş ve eksik görünüyorsa, salonlar da koltuk yanındaki sephalar olmadan tasarlanmamalı.

Televizyonlar hala bu kadar önemliyken ve önemini de kaybetmeyecek gibi görünüyorken, onları salonlarımıza, odalarımıza yerleştirirken, şık, pratik, kullanışlı, uygun mobilyalarla desteklemek de akıllıca bir hareket.

Bu sırada televizyonunuzu da ihmal etmeyin. Salonda konforlu bir akşam geçirmek için doğru boyutta ve doğru konumlandırılmış bir televizyon çok önemli.

Artık anlıyoruz ki, televizyon evimizdeki öcü değil, aksine büyük bir konfor. Onu hak ettiği gibi değerlendirmek, istediğimiz zaman bir oyun cihazına, dilediğimiz zaman bir sinema perdesine, ihtiyacımız olduğunda bir haber merkezine, ya da müzik/konser salonuna çevirmek için hazırlığımız tam olmalı. Pratik şekilde tüm görevlerini icra edebileceği bir konumda, yine salonumuzun odak noktasına varlığını sürdürmeli. Unutmayın, televizyonu kötü yapan şey, onun varlığı değil, onu nasıl kullandığınızdır. Bu teknolojiyi, hayatınızı kolaylaştırmak, güzelleştirmek, geliştirmek için de kullanabilirsiniz, beyninizi uyuşturmak için de kullanabilirsiniz. Biz, onu hayatımıza yarar sağlayacak şekilde konumlandırdığımızda, tüm ailemiz ondan fayda sağlayacaktır. Bu gerçeği unutmadan, televizyonun hayatımızdaki yerini artık kabullenelim ve bu tartışmalar bitsin.