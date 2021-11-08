Konforlu bir kış için 5 altın tavsiye

Kış aylarında basit ama etkili dokunuşlarla evimizde daha konforlu, daha huzurlu bir yaşam deneyimi yaratmak mümkün mü? Evet. İşte 5 önemli tavsiyemiz.

1- Koltuklar sadece dekorasyon değildir

Bütün bir odadaki en baskın dekorasyon öğesi olarak dikkatle seçmeniz gereken koltuklarınızın aynı zamanda konforunuzun da en önemli parçası olduğunu unutmamanız gerekiyor. Koltuklarınıza sadece dekoratif bir öğe olarak bakmak, sırtınızın, belinizin kısa sürede ağrımasına, sağlığınızın bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, yaşam stilinize uygun, gündelik ritminizi kaldırabilecek, konforuyla hem sizi hem de misafirlerinizi rahat ettirecek bir koltuk takımı seçmelisiniz. Elbette koltuklarınızı kullanırken farklı renklerde ve tasarımlarda koltuk örtüsü de tercih edebilirsiniz. Bu minik detaylar evin atmosferinde önemli bir değişim yaratır.

2- Psikolojinizi destekleyecek dekorasyon

Evinizi yeniden dekore ederken, orada uzun zaman geçireceğiniz gerçeğini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

3- Televizyon hala yaşamın merkezinde

Televizyon yayınları internet yayıncılığının gölgesinde kalmış ve medyanın yeni yıldızları sosyal medyadan çıkıyor olabilir ancak televizyon cihazları henüz önemini kaybetmedi ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da önemini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Birer multimedya merkezine dönüşen televizyonlarımız artık sosyal medyada sörften internet üzerinden dizi ve film seyretmeye veya oyun oynamaya kadar, ev eğlencelerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle seçeceğiniz TV sehpası modelinin TV kullanma alışkanlıklarınıza da uygun olması gerekiyor. Konsol oyunlarını seviyorsanız, konsolunuzu yerleştirmek için bölmesi bulunmalı, bilgisayar ve PC bağlayacaksınız, bu elektronik cihazlara ve kablolarına uygun bir tasarım seçmelisiniz. Elbette sehpanın model ve renk bakımından da oturma odanızın tasarımına olumlu katkısını da göz önünde bulundurmalısınız.

4- Ses yalıtımı ve müzik

Dünya çapında bir pandemi yaşayınca anladık ki, konserler ve eğlence hayatı bile yalan olabiliyormuş. O zaman, neden oturma odalarımızı kaliteli bir ses sistemiyle donatıp sevdiğimiz şarkıları ve sanatçıları sanki konser salonunun ortasındaymışçasına coşkuyla dinlemek için kendimize bir fırsat yaramıyoruz. Sonuçta gözünüzü kapadığınızda, müzik her yerde aynı etkiyi yapar ama burada kilit detay, kaliteli bir ses sitemi ve dışarıdan gelen gürültüyü doğru şekilde yalıtabilmek.

5- Kıyafetleriniz kışa hazır mı?

Gardırobunuzu kışlık kıyafetlerinizle yeniden düzenlendiniz ama kıyafetleriniz kışa hazır mı? Bazen yeni tasarımlar, yeni modeller hem psikolojik olarak hem de pratik olarak yaşama çok olumlu katkı yapabilir. Yıllar önce aldığınız ve severek kullandığınız eldiveniniz, evet, hala çok şık olabilir ama onunla akıllı telefonunuzu kullanmanız çok zor olacaktır. Oysa artık eldiven tasarımın, telefonların dokunmatik ekranına kolayca dokunabilecek parmak uçları ekliyorlar, böylece yeni bir eldiven sayesinde, soğuk havalara eldiveninizle boğuşmadan telefonunuzu da kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Yeni bir kışlık bot, yeni bir trençkot veya yelek… Kış aylarını daha konforlu geçirmek için ihtiyaçlarınız arasında olabilir, bunları da göz ardı etmeyin.