Bu yıl mutfağa odaklandık

2 yıldır bitmeyen pandemi ve ardı ardına gelen kapanmalarla anladık ki, evimiz bizim kalemiz ve mutfaklarımız, hepimizin hayatında çok önemli yer tutan bir alan. Sağlıklı ve düzenli bir mutfak, sağlıklı beslenmek ve daha uzun, daha mutlu, daha güzel bir hayat sürebilmek için kilit role sahip. Üstelik, anneler günü yaklaşırken, pek çok annenin de zamanının büyük bölümünün mutfakta geçtiğini unutmamak gerekiyor. Peki mutfağı daha mutlu bir yaşam alanına çevirmek mümkün mü?

Mutfaklar, yeni bir ev kurarken, aslında çoğu zaman evin en az özen gösterilen alanları olabilir. Özellikle yeni evli genç çiftler için oturma odası veya salonlar evde yaşam için en önemli alanlarmış gibi düşünülür ancak zaman geçtikçe ve dışarıdan sipariş edilen yemekler artık çiftlerin sağlığını bozmaya başladığında, mutfağın önemi kendini belli etmeye başlar. Mutfakta geçirilen zaman uzadıkça çiftler yorulmaya başlayabilir ama mutfakta daha az zaman geçirerek daha kaliteli, daha lezzetli, daha sağlıklı yemekler hazırlamak için mutfağa yatırım yapmak gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak önemli ipucu, alışkanlıklarınızı ve damak lezzetinizi dikkate alarak, bu ihtiyaçlarınıza göre mutfağınızı donatmanız… Örneğin, yoğurt seven bir aileyseniz ve sürekli taze, sağlıklı yoğurt tüketmek istiyorsanız, işini iyi yapan bir yoğurt makinesi mutfakta size zaman kazandıracaktır. Farklı farklı ekmek çeşitleri yemekten mutlu olan bir aileyseniz, kendi ekmek tariflerinizi hayata geçirecek bir ekmek makinesi, mutfağınızın bir köşesinde yer almalı.

Hazır anneler günü hediyeleri seçmek için de araştırma yapıyorsanız, mutfakta hayata konfor katan bir hediyeyle evde herkesin hayat kalitesini yükseltecek bir sürpriz yapabilirsiniz. Elbette annelerimiz mutfakta hizmet etmekle yükümlü insanlar değiller, dolayısıyla salonda huzur içinde kitap okuyabileceği bir sallanan sandalye de anneniz için doğru hediye olabilir. Ama aynı zamanda bu yılın olağanüstü durumunu göz önüne alarak ve tüm ailesinin bağışıklığını güçlü tutmak için besleyici öğünler hazırlamaya çalışan annelerimizin bu çabasını da anlamak ve destek olmak doğru bir hareket olabilir. Dolayısıyla bir tencere seti mutfakta yemek pişirme süresini çok daha kısa sürelere indirebilir.

Ya da, mutfak duvarına asılacak ikinci bir TV hoş bir sürpriz olabilir. Hem, mutfağa televizyon yerleştirmek, genellikle eşlerini mutfakta yalnız bırakan babaların da mutfağa taşınması için güzel bir davet olabilir. Böylece anne babanızın yeniden daha fazla zaman geçirmek için mutfak fırsatını değerlendirmeye başladıklarına şahit olabilirsiniz. Tamam, televizyonların yıllarca çok küçümsendiğini gördük ama şu pandemi döneminde de anladık ki, sinema salonlarının, tiyatroların, konserlerin, restoranların kapandığı anda televizyonlar dünya ile etkileşime girmek için son kalemiz olarak evde bizi beklermiş.