Çocuk odalarının olmazsa olmazları

Çocuklarımız 2020’de yetişkinlerden çok daha zor dönemler geçirdiler. Oyun oynama, sosyalleşme, hayatın tadını çıkarma yaşlarında, çok ağır bir sorumluluk alarak, evlere hapis olmak zorunda kaldılar. Okullarına gidemiyorlar, arkadaşlarıyla görüşebilme fırsatları çok kısıtlı ve karakterlerini geliştirip dünyayı tanımak için çok önemli bir eğitim olan sosyal hayata karışma imkanından yoksunlar. Peki, bu süreç bitene kadar çocuklarımıza evde nasıl daha konforlu bir yaşam alanı yaratabiliriz.

Bu yıl evlerimizi dekore ederken çocuklarımızı çok daha fazla odak noktasına koymak zorundayız. Pandemi nedeniyle sosyal hayattan mahrum kalan çocuklar, hayatlarının “arkadaşlarla iç içe geçirecekleri” önemli bir dönemini, Zoom üzerinden video konferans yaparak yaşamak zorunda kaldılar. Yetişkinler bile “iş nedeniyle” video konferans yapmaktan nefret etmeye başlamışken, hayati öneme sahip eğitimlerini, arkadaş görüşmelerini, sosyal yaşamlarını video uygulamaları üzerinden yaşayan çocukların hayatındaki konforu artırmak, artık ebeveynlerin en önemli görevi.

Öncelikle, çocuk odasındaki yatağı yenilemek, çocukların hayatında önemli bir etki yaratacaktır. Daha konforlu, daha sağlıklı bir yatak, çocukların güzel bir uyku çekmesine destek olacaktır ve uyku, o yaştaki çocuklar için çok hayati bir konu. Bunu göz önünde bulundurarak, mümkün olan en sağlıklı, en konforlu yatağı çocuğunuza sunmalısınız. Tek kişilik yatak modellerine veya aynı odada iki kardeş kalıyorsa ranza modellerine mutlaka göz atmalısınız.

Çocukların, odalarında uzun süre geçireceğini düşünerek, kaliteli bir ışık kaynağına da ihtiyacınız olacak. Bu nedenle, kullanışlı ve şık bir abajur aynı zamanda odadaki ışık kalitesini yükselterek çocuğun göz sağlığını da koruyacaktır. Özellikle ışık konusu çok önemli çünkü çocukların göz rahatsızlıkları, ders için yoğun kitap/metin okudukları dönemde daha da artıyor. Çoğu göz sorununun ise loş ışıkta ders çalışmakla bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, pandemi nedeniyle evde odasına uzun saatler kapanmak zorunda olacak çocuklara aydınlık ve rahat okuma yapabilecekleri bir ortam sağlamalıyız.

Çocukların tüm gün boyunca masa başında oturmasını engellemek de büyük önem taşıyor. 1 saatten fazla aralıksız olarak sandalyede oturmak çocukların bacak damarlarında sıkışma ve tıkanmaya sebep olarak çok ciddi sağlık problemleri yaratabilir. Okullarda bu sorunun yaşanmaması için her 50 dakikada bir teneffüs verilir ve çocukların ayağa kalkıp gezip dolaşması, bacak damarlarını açmaları tavsiye edilir. Evde çalışan çocuğa, her 50 dakikada bir masa başından kalkmasını hatırlatacak bir çalar saat almak mantıklı bir seçenek olabilir. Evet, akıllı telefonlarda alarm kurmak da bir çözüm ancak pratik değil. Pek çok çocuk, ders başına otururken, telefonunda alarm kurmaya üşenecektir. Oysa masanın başında duran basit bir el hareketi ise bir iki saniye içinde kurulabilen mekanik ya da dijital bir alarm saati, çocuğun zamanını sağlıklı yönetmesine destek olacaktır.

Mola saatlerinde ise hareket etmesini, hatta biraz hoplayıp zıplayarak bacak damarlarını açmasını sağlamak için odasının duvarına bir basket potası yerleştirmek akılcı bir çözüm olur. Elbette odanın içinde, ağır bir basketbol topunu fırlatması, odadaki her şeyin kırılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle, çocuğa potaya fırlatabileceği birkaç adet yumuşak pelüş top almayı da unutmamanızı tavsiye ederiz.