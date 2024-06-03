UMADINA’DA HİKAYE TASARLIYORUZ…

Umadina Design Studio; Mardin Bienali özelinde, şehrin ruhunu ve dokusunu yansıtan bu büyüleyici etkinliğe ve mekanlara tasarladığı tamamlayıcı ürünler ile eşlik etmiştir.

Umadina; 2021 yılında Ankara’da kurulmuş olan, kökenini ve ilhamını Mezopotamya bölgesinden alan, uluslararası tasarım ödüllü bir markadır. Kuruluş amacı olan; Mobilya & Aksesuar ürün tasarımları ve üretim ARGE’lerinin yanı sıra, Mimari, İç Mimari, Konsept Projelendirme alanlarında da çeşitli ölçeklerde ve dinamiklerde projeler geliştirmektedir. Marka; kendi stüdyo ekibinin tasarımlarını odağına almış olmak ile birlikte, bespoke üretim olarak da hizmet vermektedir.

“Umadina ekibi olarak verdiğimiz hizmetlerde kurduğumuz diyalogların; samimi, güvenilir ve anlaşılır olmasına büyük özen gösteriyoruz. Bu sayede, zaman içerisinde birlikte yol aldığımız, yarattığımız ve içinde yaşadığımız bir hikâye oluşmaya başlıyor. Ortaya çıkan ve özüne bağlı olan bu hikayelerin; tasarımlarımızı, tasarımlarımızın da hikayeleri şekillendirdiğini gözlemliyor ve deneyimliyoruz… Deneyimlediğimiz her bir yaratımda; popüler kültür ile geleneksellik arasında bir çizgide, düşünüyor, sayısız olasılıkları keşfediyor, tasarlıyor ve üretiyoruz. Umadina’nın çizgisini ise; eğlenceli, masum ve aykırı olarak tanımlıyoruz.”



Ürün Tasarımı: Umadina Design Studio, Bibi Sehpa (L)



Ürün Tasarımı: Umadina Design Studio, Uma Dolap



Ürün Tasarımı & İç Mekân Tasarımı: Umadina Design Studio, Uma Dolap Aksesuarlar: Meier, Jonathan Adler, Mackenzie Childs

Umadina Design Studio’nun işleri arasında; bu tarihlerde halen devam eden, 2024 Mardin Bienali’ne özel olarak tasarlanan; modüler ürünler ve konsept çalışması da yer almaktadır. Marka; Bienal özelinde, şehrin ruhunu ve dokusunu yansıtan bu büyüleyici etkinliğe ve mekanlara eşlik etme fırsatını deneyimlediği için büyük bir heyecan duyduğunu belirtmektedir.





Ürün Tasarımı: Umadina Design Studio Yer: Mardin Bienali, Meydan Galeri Fotoğraf: Umadina Design Studio

“Doğu ile Batı’nın harmanladığı, katılımcısına, kültürler ve disiplinler arası bir geçit olma imkanı sunan, “Daha uzaklara” başlığı altında ki bu sanatsal yolculuğun tasarım ilhamını; zıtlıkların uyumundan ve uyumsuzluğundan alarak yola çıktık. Bienal’e özel olarak tasarladığımız, mekanın atmosferine ve duyusal dengesine saygılı, tamamlayıcı bir rol üstlenen ürünlerimiz arasında; modüler banklar ve sehpalar yer alıyor.”



Sketch: Umadina Design Studio



Ürün Tasarımı: Umadina Design Studio Yer: Mardin Bienali, Meydan Galeri Fotoğraf: Umadina Design Studio



Ürün Tasarımı: Umadina Design Studio Yer: Mardin Bienali, Alman Karargâhı Fotoğraf: Umadina Design Studio

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