Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası çok başarılı bir edisyonu geride bıraktı

4. Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası tasarım yıldızları, yeni iş ufukları ve benzersiz eğlence programlarıyla hem iş potansiyelini artırdı hem de ziyaretçilere eşsiz bir profesyonel deneyim yaşattı.

16 -19 Mayıs tarihleri arasında Manege fuar alanında gerçekleştirilen 4. Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası hem Rusya hem de uluslararası çapta büyük bir ilgi görmeyi başardı. Fuarın ilk gününde profesyonel izleyiciler için bir gösteri, küresel tasarım uzmanlarının sunumları ve gelecek vaat eden projeler için sunumlar yapıldı ve Manege girişinde büyük bir kalabalık kuyruk oluşturdu.

Bu yıl fuar, tasarım endüstrisi profesyonelleri için özel bir gösteriyi de kapsayan yepyeni bir etkinlik formatıyla başladı. Etkinlik sırasında şirket temsilcileri ve bireysel girişimciler, rahat bir ortamda üreticilerin yeni çözümlerini keşfetme, temas kurma ve iş birliği anlaşmaları imzalama fırsatı buldu.

Özel gösterinin sonunda, diğer ziyaretçiler Manege’in dışında uzun kuyruklar oluşturmuş ve serginin halka açık açılışını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Saat 15.00’ten itibaren tüm ziyaretçilere açılan Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası sergi alanı dolup taşarken, yeni ürünler hakkında canlı görüşmelere ev sahipliği yapmaya başladı.



Uluslararası önemli katılımcılar Rusya pazarındaki başarılarını anlattı

Etkinliğin bu yılki iş programı dünyanın önde gelen uzmanlarının katılımıyla zenginleşti. Do-school (Almanya) tarafından dünyanın en iyi 25 tasarımcısı arasında gösterilen Kavita Choudary, yaratıcı sektörde iş yapmanın ince ayrıntıları hakkında konuştu. Geliştirme vektörlerini ve kaynaklarını vurgulayan Choudary, önemli sosyal projelerle markaların nasıl güçlendirebileceğini açıkladı.

Kavita Choudary şunları söyledi; “Moskova’yı gerçekten çok sevdim, burada gerçekten eşsiz bir mimari var, uzun zamandır Rusya’ya gelmek istiyordum. Sergide Rus tasarımcıların benzersiz çözümleri sergilendi ve tasarım düşüncesinin evrimine dair büyüleyici bilgiler sunuldu. Rusya’da uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu pazarın müşteri tabanı açısından ilk 10’da yer alması bizi burada bir temsilcilik ofisi kurmaya itti; Samara mağazamız 5 yıldır açık. Yerel galeriler ve tasarımcılarla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

Fuar oturumuna katkıda bulunanlar arasında günümüzün en iddialı projelerinde yer alan mimarlar da vardı. Zaha Hadid Architects’in Orta Doğu bölümünün eski başkanı ve Tariq Khayyat Design Patners’in (TKDP) kurucusu Tariq Khayyat, en iddialı projelerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Vizyonu Senegal’de Wakanda’yı örnek alan fütüristik bir şehir yaratmak olan Akon City’nin baş mimarı Hussein Bakri tarafından en son kentsel tasarım trendleri sunuldu.



Hindistanlı ithalatçılar B2B oturumlardan memnun kaldı

Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası’nın ilk gününde Rus üreticiler için en önemli olay, uluslararası alıcıların gelişi ve Hindistan’dan ithalatçılarla yapılan B2B oturum oldu. Hindistan Ticaret Geliştirme Konseyi Uluslararası İlişkiler Danışmanı Sunil Dhami, etkinliğin Hintli üreticiler için önemini vurguladı ve Rus meslektaşlarıyla birlikte çalışmayı teklif etti; “Hindistan dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesi ve elbette girişimciler için büyük bir artı. Yüksek talep Hindistan’da işlerin büyümesi için sayısız fırsat yaratıyor. Rus mobilya üreticilerini Hint kümelenmelerine katılmaya davet ediyorum.”

Etkinliğin iş programının katılımcıları arasında önde gelen Rus uzmanlar ve gelecek vaat eden genç tasarımcılar da yer aldı. Oturumlardan biri, gelişmekte olan tasarımcıların iddialı girişimlerini vurgulayan obje, endüstriyel ve iç tasarım projelerinin sunumuna ayrıldı. Oturumun moderatörlüğünü Politecnico di Milano mezunu, tasarımcı ve Moskova İç Mekan ve Tasarım Haftası program direktörü Vera Zhazhina yaptı. Moskova Tasarım Müzesi Direktörü Aleşandra Sankova ise Kültürel Kod başlıklı bir oturumu yönetti. Uzmanlar burada, geleneksel Rus unsurlarının modern tasarımda nasıl korunacağını ve geleneksel Rus tasarımını geliştirirken tarihi miras ile yenilikçi fikirlerin nasıl birleşeceğini ele aldı.

4 gün süren fuar boyunca ziyaretçiler; çok çeşitli bir iş programını takip etme, yüzlerce üreticinin standını görme, istedikleri ürünü satın alabilme, sürükleyici bir gösteri keyfini yaşama, darbe testi alanını deneyimleme, eşsiz sanat eserlerini ve çok daha fazlasını görme fırsatını elde etti.

Etkinliğin resmi web sitesine buradan erişebilirsiniz.

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