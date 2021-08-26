Ev tekstilinde sonbahar hazırlıkları

Yeni bir mevsime girerken, tertemiz, taze ve mis kokulu nevresimler, koltuk örtüleri, havlular tüm ailenin psikolojisi için destekleyici bir etki yaratır. Peki ev tekstili ürünlerini doğru saklayabiliyor muyuz?

Ev tekstil ürünleri, adeta yüzlerce sene saklanabilecek değerli hatıralar gibidir. Eskiseler bile insan üzerinde yattığı çarşafları, ailesinden kalan yatak örtülerini, halıları, perdeleri atmak istemez ki, bu da son derece haklı ve mantıklı bir harekettir. Halı gibi ürünlerin de zaman içinde antikaya dönüştüğünü bile kabul etmek gerekir. Kaldı ki, bu ürünler çoğu zaman aile içindeki anıların da yer aldığı değerli ürünlere dönüşür.

Ancak tahmin ettiğiniz gibi, doğru saklama koşullarına sahip olmayan tekstil ürünlerinin kısa zamanda deforme olarak eskidiğine şahit olmanız işten bile değil. Dolayısıyla tekstil ürünlerini bırakın onlarca sene saklamayı, sadece mevsim değişimlerinde dolaba kaldırırken bile doğru şekilde saklamak önemlidir.

Eskiler, güve gibi böcekleri uzak tutmak için naftalin gibi kimyasal çözümlere başvursalar da artık çok daha pratik ve sağlıklı çözümlere sahibiz.

Nevresim takımı, yatak örtüsü, battaniye gibi uzun süre dolapta bekleyebilecek, mevsimsel olarak değişen tekstil ürünler için artık olmazsa olmaz saklama koşulu, vakumlu torbalar… Bu torbaları elektrikli süpürge yardımıyla vakumlayarak, içindeki tekstil ürünlerini, yüzlerce yıl boyunca bile sağlıklı şekilde saklayabilirsiniz. Bu ürünleri uzun süre dokunmadan saklayabileceğiniz dolap alanlarına sahip değilseniz, gardırop fiyatları arasında bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Yatak altı bazalar da saklama çözümü olarak çok idealdir. Eğer bazalarınızı yenilemek veya yataklarınız bazsızsa belki yeni bir yatak edinmek isteyebilirsiniz. Tek kişilik yatak veya Yataş yatak modelleri aradığınız çözümleri sunabilir.

Banyo seti, havlu, bornoz gibi banyoda kullandığınız tekstil ürünlerini ise banyoda saklamak gibi bir alışkanlığımız olduğunun farkındayız ancak nemli banyo ortamının bu ürünlerin ömrünü azalttığını unutmamak lazım. Eğer mümkünse, banyonun hemen dışına konulabilecek bir dolapta saklanması, hem daha pratik hem de daha sağlıklı olacaktır.

Eğer, koltuk takımlarınız için örtüler, odalarınızda yazlık ve kışlık halılar bulunuyorsa ve bunları mevsimden mevsime değiştiriyorsanız, özellikle halıları vakumlu torbalara sığdırmanın imkanı olmayacaktır. Ancak halıları rulo yapıp kaldırdığınızda, rutubet almayan bir ortamda, geniş naylon örtülere sarıp sıkıca bağlamanız, doğrudan güneşe maruz bırakmamanız da önemlidir.

Ev tekstili ürünlerinizin ömrünü kısaltan üç ana zararlının, rutubet/nem, toz ve güneş ışınları olduğunu hatırlayarak planlamanızı yaparsanız, bu ürünleri çok uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz.