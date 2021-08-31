Huzurlu bir ev atmosferi yaratmanın 5 önemli ipucu

Dünyanın karmaşasından korunup huzur içinde bir yaşam sürmemizi sağlayan evimizi, bu amaca uygun şekilde dekore edebilmek için bilmemiz gereken bazı küçük detaylar var. İşte daha huzurlu bir ev atmosferi yaratmak isteyenler için 5 ipucu.

1. Koltuklar konforunuzun baş aktörüdür

Bütün bir odadaki en baskın dekorasyon öğesi olarak dikkatle seçmeniz gereken koltuklarınızın aynı zamanda konforunuzun da en önemli parçası olduğunu unutmamanız gerekiyor. Koltuklarınıza sadece dekoratif bir öğe olarak bakmak, sırtınızın, belinizin kısa sürede ağrımasına, sağlığınızın bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, yaşam stilinize uygun, gündelik ritminizi kaldırabilecek, konforuyla hem sizi hem de misafirlerinizi rahat ettirecek bir koltuk takımı seçmelisiniz. Elbette koltuklarınızı kullanırken farklı renklerde ve tasarımlarda koltuk örtüsü de tercih edebilirsiniz. Bu minik detaylar evin atmosferinde önemli bir değişim yaratır. Ayrıca oturduğunuz alana yakın yerleştireceğiniz çiçekler de psikolojinizi rahatlatacak bir etki yaratır. Koltuklarınızın etrafına yerleştireceğiniz bir saksı çiçek, bir kaktüs veya bir sukulent bile çok büyük bir fark yaratacaktır.

2. Aydınlatmayı küçümsemek büyük hatadır

Evinizi yeniden dekore ederken, orada uzun zaman geçireceğiniz gerçeğini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

3. Televizyon hala yaşamın merkezinde

Televizyon yayınları internet yayıncılığının gölgesinde kalmış ve medyanın yeni yıldızları sosyal medyadan çıkıyor olabilir ancak televizyon cihazları henüz önemini kaybetmedi ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca da önemini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Birer multimedya merkezine dönüşen televizyonlarımız artık sosyal medyada sörften internet üzerinden dizi ve film seyretmeye veya oyun oynamaya kadar, ev eğlencelerinin merkezi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle seçeceğiniz TV sehpası modelinin TV kullanma alışkanlıklarınıza da uygun olması gerekiyor. Konsol oyunlarını seviyorsanız, konsolunuzu yerleştirmek için bölmesi bulunmalı, bilgisayar ve PC bağlayacaksınız, bu elektronik cihazlara ve kablolarına uygun bir tasarım seçmelisiniz. Elbette sehpanın model ve renk bakımından da oturma odanızın tasarımına olumlu katkısını da göz önünde bulundurmalısınız.

4. Ses yalıtımı ve müzik

Dünya çapında bir pandemi yaşayınca anladık ki, konserler ve eğlence hayatı bile yalan olabiliyormuş. O zaman, neden oturma odalarımızı kaliteli bir ses sistemiyle donatıp sevdiğimiz şarkıları ve sanatçıları sanki konser salonunun ortasındaymışçasına coşkuyla dinlemek için kendimize bir fırsat yaramıyoruz. Sonuçta gözünüzü kapadığınızda, müzik her yerde aynı etkiyi yapar ama burada kilit detay, kaliteli bir ses sitemi ve dışarıdan gelen gürültüyü doğru şekilde yalıtabilmek.

5. Ferah ve hava akımına izin veren yerleşim

Sağlığımız için, yaşadığımız evin sürekli havalanması, evin içinde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması çok önemli. Bu nedenle, mobilya yerleşimini planlarken pencerelerin rahatça açılıp kapanmasına, mobilyaların hava akımını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesine özen göstermek akıllıca olur. Yaşam alanlarımızda özellikle elektrikli cihazlardan sızan radon gazlarının zamanla oda içinde biriktiği ve bu gazların sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Oysa düzenli havalandırılan yaşam alanlarında bu gazların birikmesi de engellendiği için, daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Evlerimizi havalandıralım ve bunu sadece klima ile değil, açık pencerelerden geçen hava akımıyla da gerçekleştirelim.