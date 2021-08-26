Evlere sonbahar güncellemesinin zamanı geldi

Sonbaharla beraber, evlerimize de küçük güncellemeler yapmak için yeni bir fırsat yakalıyoruz. 2 yıla yakındır pandemi kısıtlamaları ve endişeleri içinde geçen zamandan sonra bu sonbahar ve kış evimizde daha huzurlu bir yaşam için küçük düzenlemeler yapmayı ihmal etmeyelim. İşte tavsiyelerimiz.

1- Ferah ve hava akımına izin veren yerleşim

Sağlığımız için, yaşadığımız evin sürekli havalanması, evin içinde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması çok önemli. Bu nedenle, mobilya yerleşimini planlarken pencerelerin rahatça açılıp kapanmasına, mobilyaların hava akımını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesine özen göstermek akıllıca olur. Yaşam alanlarımızda özellikle elektrikli cihazlardan sızan radon gazlarının zamanla oda içinde biriktiği ve bu gazların sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Oysa düzenli havalandırılan yaşam alanlarında bu gazların birikmesi de engellendiği için, daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Evlerimizi havalandıralım ve bunu sadece klima ile değil, açık pencerelerden geçen hava akımıyla da gerçekleştirelim.

2- Masalarımızı akıllıca kullanalım

Evimize yerleştirdiğimiz masaları, sadece belli davetlerde, günlerde kullanmak için değil, sürekli konforlu bir yaşam sürmek için konumlandırmayı tercih etmeliyiz. Masa modelleri arasında seçim yaparken, masayı hangi amaçlarla kullanacağınızı iyi planlayarak, alternatif kullanım alanlarını da gözeterek seçmeniz doğru bir tercih olabilir. Örneğin mutfakta geçen zamanı daha kaliteli bir sürece dönüştürmek için konforlu bir mutfak masası hayatınızın olmazsa olmazıdır. Misafirlerinizi ağırlarken veya aile bireyleriyle yemek yerken kullanmak için şık masa örtüsü modelleri de mutfak dolapları içinde yerini mutlaka almalı.

3- Psikolojinizi destekleyecek dekorasyon

Evinizi yeniden dekore ederken, orada uzun zaman geçireceğiniz gerçeğini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, koltuklarınızın hem temizliğini kolaylaştırmak hem de evin hakim renklerini değiştirmek için koltuk örtüsü hatta halı örtüsü gibi stratejik öneme haiz aksesuarları da ihmal etmemelisiniz. Önemli olan, yorgun bir günün ardından evinize ulaştığınızda veya orada günlerinizi geçirmek zorunda olduğunuzda, yaşam alanlarınızın size huzur vermesi, sizi rahatlatması, mutlu etmesi olmalı.

4- Konforlu sandalyeler hayat kalitesini yükseltir

Ofislerde uzun saatler boyunca sandalyelere oturmak zorunda olan ofis çalışanları için, ergonomik ofis sandalyelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta bel ve sırt sağlığımız için sandalyelere farklı aparatlar ve ergonomik destekler de ekleyebiliyoruz. Peki aynı özeni neden evimizdeki sandalyeler için göstermiyoruz? Sandalye her ortamda insanın sağlıklı ve konforlu oturmasına hizmet etmelidir. Mutfak masasında veya salondaki yemek masasında kullandığınız sandalyeler için de bu kural geçerli. Bazen dostlarımıza, ailenizle saatlerinizi geçirdiğiniz evdeki masalarınızın sandalyeleri yeterince konforlu değilse, herkesin bir arada olduğu o güzel saatlerin tadı eninde sonunda kaçacaktır.