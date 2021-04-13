Eve lezzet aşısı yapmak için 5 faydalı tavsiye

Yaşadığımız zor bir yıl bize önemli bir ders verdi. En kötü günlerimizde evimiz sığındığımız kalemiz olarak ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir sene boyunca öyle veya böyle eve kapanmak zorunda kalmışken, dışarı çıkabildiğimiz, seyahat edebildiğimiz fırsatlar çok sayılıyken, sosyal hayatımız evde dijital iletişim uygulamalarına bağlanmışken, evdeki konforun ne kadar önemli olduğunu yeniden anladık. Konforlu bir ev aynı zamanda lezzetli yemeklerin piştiği, mutfağında lezzetli tariflerin hazırlandığı bir evdir ve evimize lezzet aşısı yapabilmek için mutfağımızın da doğru tasarlanması, daha pratik, daha üretken, daha motive edici bir mutfağa dönüşmesi gerekiyor. İşte bunu sağlamak için 5 faydalı tavsiye.

1- Mutfağınızın performansını artırın

Pandemi nedeniyle dışarıdan olabildiğinde az siparişle pek çok yiyeceği evde üretme alışkanlığı kazandık. Bu nedenle, üzerinde genişçe çalışabileceğiniz bir mutfak masası işinize çok yarayacaktır. Ayrıca bu masa, aile bireyleri ve misafirleriniz için bile üzerinde vakit geçirip sohbet edilebilecek bir sosyalleşme alanına dönüşebilir. Bir yandan çalışırken, bir yandan da sohbet…

2- Mutfakta düzen kontrolünüz altında olsun

Yoğun mutfak aktiviteleri için yardımcı olacak bir diğer detay da, mutfak dolabı ve dolaplarınızdaki düzen olacaktır. Tüm mutfak malzemeleriniz en düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde dolaplarınıza düzgünce yerleştirilmişse, acil durumlarda en güzel kekleri, pastaları, börekleri, yemekleri hazırlamak için ihtiyacınız olan zaman yarı yarıya bile azalabilir. Profesyonel aşçıların mutfaklarını daima sıkı bir disiplin ve düzen içinde tutması bir tesadüf veya takıntı değil. İhtiyacınız olan tavayı, aleti, cihazı bulup çıkarana kadar geçen sürede aslında yapmanız gereken işi çoktan bitirmiş bile olabilirdiniz.

3- Mutfağı yaşam alanına çevirin

Mutfakta yemekler, tarifler hazırlamak aynı zamanda orada uzun zaman geçirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla mutfağı sıcak bir yaşam alanına çevirdiğinizde, aile bireyleri mutfakta çalışırken, diğerleri de mutfakta oturup ona eşlik edebilir. Mutfağı bir tür “oturma odasına” çevirebilirsiniz. Bunun için minik tablolar, biblolar, antika eşyalar, hatta okumak için dergiler, kitaplar faydalı olabilir. Ayrıca mutfağın atmosferini sıcak bir odaya çevirmek için mutfak halısı da çok faydalı olur.

4- Masalarımızı akıllıca kullanalım

Eskiden, yemek masaları salonda fazla kullanılmayan, misafir geldiğinde açılan bir alanı işgal ederdi. Ancak artık evlerin yüz ölçümleri de küçülürken, alanları daha akıllıca kullanmak da gerekli hale dönüştü. Artık, evimize yerleştirdiğimiz masaları, sadece belli davetlerde, günlerde kullanmak için değil, sürekli konforlu bir yaşam sürmek için konumlandırmayı tercih etmeliyiz. Ayrıca sehpaları da unutmayalım.

5- Konforlu sandalyeler hayat kalitesini yükseltir

Ofislerde uzun saatler boyunca sandalyelere oturmak zorunda olan ofis çalışanları için, ergonomik ofis sandalyelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta bel ve sırt sağlığımız için sandalyelere farklı aparatlar ve ergonomik destekler de ekleyebiliyoruz. Peki aynı özeni neden evimizdeki sandalyeler için göstermiyoruz? Sandalye her ortamda insanın sağlıklı ve konforlu oturmasına hizmet etmelidir. Mutfak masasında veya salondaki yemek masasında kullandığınız sandalyeler için de bu kural geçerli. Dostlarınızla, ailenizle saatlerinizi geçirdiğiniz evdeki masalarınızın sandalyeleri yeterince konforlu değilse, herkesin bir arada olduğu o güzel saatlerin tadı eninde sonunda kaçacaktır.