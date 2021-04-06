Konforlu bir kamp tatili için 5 altın tavsiye

Bahar mevsimine ulaştık ve belki bu bahar evimizden biraz uzaklaşıp doğada kamplar yapmak, gezilere katılmak için fırsatlar yakalayacağız. Bir sene boyunca pandemi nedeniyle eve kapanmak zorunda kalmışken bu fırsatı kim kaçırmak isteyebilir ki? Peki kamplar hakkında bilmemiz gereken küçük ipuçları neler? Daha konforlu bir kamp ve doğa macerası için nelere dikkat etmeliyiz?

1- Çantaları planlı programlı ve düzgün yerleştirin

Sırtınızda taşıyacağınız çanta, kampta ihtiyacınız olacak pek çok şeyi taşımak için çok önemli bir platform. Kamp malzemelerini otomobille de taşımayı tercih edebilirsiniz ama kamp alanında her şekilde sırt çantası ihtiyacı duyacaksınız. Ayrıca, otomobillerin ulaşamayacağı noktalarda kamp yapmak isteyebilirsiniz ki, kalabalıklardan kaçınmak için de en mantıklı seçenek bu olacak.

Kamp çevresinde yürüyüşler yapmak, doğada keşifler yapmak isterseniz de yine belinizi ve omuzlarınızı sakatlamayacak sağlıklı çantalara ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla bu çantaları gereksiz materyalle doldurmadan çantanın hacmini efektif olarak kullanmalısınız. Çantanızda isteyebileceğiniz en son materyal ise, havadır. Hava, boş yere hacim kaplayan bir materyal olarak çantada taşıyabileceğiniz gerekli materyalin yerinden çalar. Özellikle de kıyafetlerinizi yerleştirirken, aralarında bolca hava kalır. Bu sorunu yaşamamak için kıyafetlerinizi olabildiğince küçük ve üzerine basa basa rulo yaptığınız bir forma sokarak çantanıza yerleştirmelisiniz.

2- Kamp sandalyesini unutmayın

Her sırt çantasının yanına bir katlanıp açılabilen kamp sandalyesi bağlayabilirsiniz. Çadır önünde, uzun saatler boyunca oturmak, dinlenmek, çay içmek, kahvenizi yudumlamak için bir sandalye çok kullanışlı olacaktır. Çok hafif ama aynı zamanda dayanıklı olan bu sandalyeler sayesinde, kamptaki konfor katsayınız katlanarak artacak.

3- Kamp malzemeleri

Kampçılık sadece çadır, sandalye ve çantadan oluşan bir süreç değil. Konforlu bir kamp deneyimi için, mattan uyku tulumuna, kamp ocağından mini güneş panellerine ve daha bir çok irili ufaklı kamp malzemesine ihtiyacınız olacak. Hepsiburada’nın kampanyalar sekmesinde, kampçılık konusunda da pek çok ürünü kampanyaların avantajlarından faydalanarak edinebilirsiniz.

4- Ayakkabı

Doğa yürüyüşlerinizde, kamp maceranızda ayakkabınız tüm yükünüzü taşıyacak en önemli destekçiniz olacak. Dolayısıyla rahat ve uygun bir ayakkabı seçmenizi tavsiye ediyoruz. Hatta yanınızda yedek bir ayakkabı daha taşımanız faydalı olabilir. Günlük doğa yürüyüşleri için yürüyüş için tasarlanmış Nike ayakkabı veya Skechers modellerini de inceleyebilirsiniz.

5- Temizlik ve hijyen

Doğada kamp yapmak, temizlik ve hijyen ihtiyacını yok saymak anlamına gelmiyor. Kamp süresince ihtiyacınız olabilecek kağıt havlular, ıslak mendiller, tuvalet kağıtları, pandemi nedeniyle zorunlu olan maske gibi seçenekleri de ihmal etmemelisiniz.

6- Bozulmayacak besinler tercih edin

Kamp sırasında en büyük problemlerden biri, besinlerin soğutulması olacak. Dolayısıyla, yanınızda bozulmayacak besinler taşımanız gerekecek. Konserveler, sucuk, kuru yemiş, makarna, ekmek çeşitleri ve sebzeler… Kamp ateşinin közünde pişecek patatesin de çok lezzetli olacağını hatırlatmak lazım. Kampta beslenmek, çok geniş bir konu ve tamamen sizin yeteneğinize, hayal gücünüze kalan bir durum. Şimdiden afiyet olsun.