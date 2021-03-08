Ev-ofis alışkanlığı mutfak düzenimizi de değiştirdi

Evlerimiz artık sadece ev değil, çalışma hayatımız için de ofis görevi görüyor. Bu yeni dünya düzeni içinde, evlerimizi de yeni kurallara göre dekore etmemizin gerekli olduğu artık inkar edilemeyecek bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Pek çoğumuz, evimizde ofis düzenini kurduk, çalışmak için ideal şartları oluşturduk ancak sanki hala eksik bir şey var gibi hissediyorsanız, hemen cevap verelim, evinizin mutfağı evde çalışmanıza uygun bir düzen içinde olmayabilir. Oysa mesai saatleriniz içinde mutfağınızın size pratik şekilde hizmet edebiliyor olması lazım. Peki, ev-ofis çalışanlar için mutfak düzeni nasıl olabilir? Endişe etmeyin, tüm dünya bu kuralları yeni yeni keşfediyor ve öğreniyor. İşte hayatınızı kolaylaştıracak bazı ipuçları.

Ev-ofis mutfağınız pratik olmalı

Evdeki çalışma ortamınız için, ihtiyacınız olduğunda atıştırabileceğiniz, ihtiyacınız olduğunda çayınızı kahvenizi alabileceğiniz pratik bir mutfak düzeni kurmanız yerinde olur. Bu amaçla eğer yeriniz müsaitse mutfakta hızlıca yemek yemeye müsait bir masa-tabure düzeni faydalı olabilir. Soğuk yemekleri hızlıca ısıtmak için bir mikrodalga fırın, hızlıca pratik atıştırmalıklar hazırlayabileceğiniz tost makinesi gibi gereçler… Kolayca ulaşılabilecek ve çalıştırılabilecek düzende yerleştirilmeli.

Kahve makinesi iyi bir yatırım olur

Ev-ofisinizde, gerçek ofiste olduğu gibi hazır kahve makineleri veya siparişle kahve getirtebileceğiniz imkanlarınız olmayabilir. Eğer kahve tiryakisiyseniz, çalışma odanıza veya mutfağa bir kahve makinesi yerleştirmeniz performansınıza çok olumlu etkiler yapabilir. Dolayısıyla, mutfağa pratik şekilde çeşit çeşit kahve yapacak bir makine yerleştirmek doğru bir yatırım olacaktır. Özellikle Fakir kahve makinesi modellerini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Kaç litre su içiyorsunuz?

Ofiste çalıştığınız dönemde, günün yarısında evde değilken bile kaç litre içme suyu tükettiğinizi hesaplayın. Artık tüm aile 24 saat evde vakit geçirirken bu su tüketiminin çok arttığını fark edeceksiniz. Dışarıdan su siparişi vermek yerine, bir su arıtma cihazı ile suyunuzu evde filtrelemek çok daha uygun maliyetler yaratabilir.

Mutfak araç gereçleri için yeni düzen

Mutfakta artık çok daha hızlı şekilde hareket etmelisiniz. Dolayısıyla mutfak gereçlerini de daha pratik şekilde ulaşabileceğiniz gibi yerleştirmek akıllıca olacaktır. Baharat takımı için yeni bir yer, daha sık kullandığınız tost makinesi için yeni bir yer, kahve fincanları, çay bardakları, peçeteler için çok daha kolay ulaşılabilir yerler… Hayatınıza hız katacak bir düze kurmanız iyi olur.

Mutfakta da güçlü bir internet

Eğer evinizdeki internet bağlantısı mutfakta yeterince çekmiyorsa, bu alan genişletici ile mutfağı da kapsama alanına dahil etmeniz faydalı olabilir zira gün içinde kahve içmek, atıştırmalıklar hazırlamak, yemek hazırlamak gibi sebeplerle mutfakta geçireceğiniz süre içinde de internete ihtiyacınız olacaktır.