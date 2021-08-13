Öğrenci odalarında başarıya götüren doğru dekorasyon ipuçları

Çocuk ve genç odaları, aynı zamanda çocukların ders çalışmasını kolaylaştıracak ve konforunu artıracak niteliğe sahip olmalı. Peki bu bakış açısıyla çocuk ve genç odaları nasıl dekore edilebilir?

1. Çalışma masasız olmaz

Çocuk odalarının tasarımında yapılan en büyük hata, ders çalışmak için kullanılacak masanın öneminin azımsanmasıdır. Veliler yatağa, dolaba veya diğer detaylara büyük önem verirken masalar küçük seçilir ve odanın bir köşesine sıkıştırılır. Oysa çocuk odalarında masalar geniş geniş ders çalışmaya uygun şekilde büyük olmalı, ışık alacak, ferah ve aydınlık noktalara yerleştirilmeli, hatta odanın odak noktası çalışma masası olmalıdır.

2. Geniş kapasiteli bir çalışma dolabı

Çocuğun giysilerini yerleştireceği bir dolabı var ama içinde çalışma materyalini kolayca bulabileceği bir dolabı da var mı? Kitapları, lise çantası, uçlu kalem, çizim kağıtları, cetvelleri… tüm bu çalışma materyalini organize edebileceği rahat ve şık bir kitaplık/dolap olmadan çocukların disiplinli bir öğrencilik geçirmesini beklemek de zor olur.

3. Rahat oturma ve dinlenme alanları

Çocukları sadece yatağın üzerine uzanıp dinlenmeye mecbur bırakacak bir dekorasyon anlayışından uzak durmalısınız. Odaya mutlaka rahat bir koltuk hatta arkadaşlarının ziyaret edeceği durumlar için bir konforlu kanepe bile yerleştirebilirsiniz. Bu onların sosyal becerilerini geliştirmesi için de bir katalizör görevi üstlenecektir. Hatta bu oturma alanına bir de yazı tahtası yerleştirmeniz, çocukların belli konuları tahta üzerinde detaylıca çalışmasına yardımcı olur.

4. Aydınlatmaya dikkat

Çocuğun genişçe zaman geçirip ders çalışacağı alanda eğer gözlerini zorlayacak yanlış bir aydınlatma düzenlemesi yaparsanız, gözlerini bozmasına katkıda bulunabilirsiniz. Çalışırken, dinlenirken, uzanırken gözüne doğrudan ışık vurmayacak ama ders kitaplarını, defterlerini yeterince aydınlatacak şekilde bir ışıklandırma yapmalısınız.