Kurban Bayramı bahanesiyle mutfağa da el atalım

Kurban Bayramı yaklaşıyor ve pek çok evin mutfağında, zor saklama koşullarına ve zor tariflere konu olacak bol miktarda eti depolamak için hazırlıklar başladı. Ancak et gerçekten de doğru saklama koşulları sağlanamadığında ve doğru pişirilemediğinde, ağır sağlık problemlerini de beraberinde getirebilecek bir besin. Hazır Kurban Bayramı da geliyorken, mutfağımız yılın her günü sağlıklı et yemekleri yapabilecek şekilde yeniden düzenleyelim.

1. Derin dondurucusuz mutfak olmaz

Covid-19 karantinaları da bize göster ki, mutfağımızda, uzun süreli saklama şartları sağlayacak bir derin dondurucu olmazsa olmaz. Eskiden bu görevi kilerler görüyordu ama kilerlerin tel dolapla kaplı olduğu dönemler yüz yıl öncede kaldı. Artık uzun aylar boyunca sağlıklı şekilde korumak istediğiniz besinler için derin dondurucu tercih etmelisiniz. Et, tavuk, balık gibi besinleri, fazla fazla yaptığınız pastaları, börekleri, mevsiminde hazırlanmış salçaları, blender’dan geçirdiniz sebze pürelerini derin dondurucu sayesinde aylarca koruyabilirsiniz. Tüketmek istediğinizde ise derin dondurucudan çıkarıp çözmeniz yeterli. Hatta bu çözülme süresini, mikro dalga fırınla dakikalara kadar düşürebilirsiniz. Et Saklama konusunda işinizi kolaylaştıracak bir yöntem de kıyma haline getirmek olabilir. Yemeklik/kıymalık olarak kullanacağınız eti kıyma makinesi ile çekip buzdolabı poşetleri içinde, incelterek ve donmuşken kırılacak çizgiler çekerek saklarsanız, az kıyma ihtiyacınız için koca koca parça etleri çözüp bir defada tüketmek zorunda kalmazsınız.

2. Mutfak küf sevmez

Yaz aylarında sebze meyve depolayıp kış boyunca tüketmenin altın kurallarından biri, mutfağınızdan küfü uzak tutmaktır. Nemli ortamlarda hızla çoğalan küfe karşı mutfağı ve kileri daima tertemiz tutmalı, küf oluşumuna izin vermemelisiniz. Aksi taktirde, büyük emeklerle hazırladığınız konserveler açıldığı anda küf toplamaya başlar, emekleriniz çöpe gider. Elbette bu zor görevde, içinde küf oluşumuna izin vermeyen geniş bir buzdolabı da size yardımcı olacaktır. Turşularınızı, konservelerinizi açıp kullanmaya başladıktan sonra buzdolabında saklamalı ve bu kavanozlarda her defasında temiz, kullanılmamış çatal, bıçak, kaşık kullanmalısınız. Salçaların üstünü sıvı yağ ile kapatıp havayla iletişimini de keserek, hızla küf tutan bu maddeyi uzun süre boyunca sağlıklı şekilde kullanabilirsiniz.

3. Sebzeleri çürümeye bırakmayın püre yapın

Buzdolabında uzun süre kullanmayacağınızı fark ettiğiniz sebzeler olursa, onları çürümeye terk etmek yerine, püre haline getirip biz buzdolabı poşeti içine hava almayacak şekilde yerleştirin ve derin dondurucunuzda saklayın. Elbette, mutfakta elinizin altında pratik şekilde kullanabileceğiniz bir blender olması da önemli. Blender fiyatı konusunda küçük bir araştırma yapıp ihtiyacınıza uygun bir model seçebilirsiniz. Yoğun şekilde sebze püresi yapmaya niyetliyseniz, motor gücü yüksek bir model seçmenizi tavsiye ederiz.

4. Mutfak “istifli” değil düzenli olmalı

Mutfak yönetmenin mantığı, gıda maddelerinizi, konserveleri, kavanozları, paketleri üst üste istiflemek değil, bir düzen içinde saklamaktır. Son kullanma tarihi yakın olanları raflarda ön kısımlara yerleştirirken, neyin nerede olduğunu da aklınıza yazmalı ve ihtiyacınız olduğu anda zorlanmadan, istifler arasından bulmak için uğraşmadan, kolayca alıp yemeklerinizde kullanabilmelisiniz. Beyaz eşya seçiminde gösterdiğiniz özen gibi, kiler dolabınızı / dolaplarınızı seçerken ve organize ederken de aynı özeni göstermelisiniz. Yıl boyunca Mevsiminde toplanmış taze sebze, meyve yiyebilme konforunun anahtarı, bu özen olacaktır.

5. Alışveriş listelerinizi yönetin

Kilerinizi yaz boyunca sağlıklı, taze, lezzetli sebze, meyve ve gıda maddeleriyle doldurmak için alışverişlerinizi de düzenlemelisiniz. Pazara inip rastgele alışveriş yapmak yerine, kedinize zamana yayılmış bir alışveriş planı uygulayın. Çünkü tüm bu konserve, turşu, salça operasyonları zaman ve emek isteyen süreçler. Pazarda ürünleri görüp “bunu da alayım, bunu da alayım” mantığı ile değil de, her defasında bir işe odaklanarak alışveriş yapmanızı öneririz. Zira pek çok ürünü tek seferde ve toplu şekilde aldığınızda, birini konserve yapmak için uğraşırken diğerinin uzun süre beklemesine ve tazeliğini kaybetmesine, çürümesine neden olabilirsiniz. Planlı, programlı ve önceden hesaplayarak alışveriş yapmalısınız.