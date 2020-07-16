Evi yaz davetlerine hazırlamak için 5 tavsiye

Yaz aylarımızda, yakın dostlarımızla ve aile bireylerimizle, evde sosyalleşmek üzerine yoğunlaşacağımız artık kesinleşti. Önceki yazlardan aksine, bu sene zamanımızı, planlarımızı, buluşmalarımızı daha korunaklı ve bulaş riski düşük olacak ev organizasyonlarına göre ayarlayacağız. Peki, evimizde daha konforlu, daha pratik, daha etkileyici davetler hazırlamamıza destek olacak dekorasyon fikirleri ne olabilir? İşte cevabı.

1. Mutfağınızın performansını artırın

Misafir, davet, organizasyon demek öncelikle yoğun mutfak aktivitelerine de hazır olmak demek. Pandemi nedeniyle dışarıdan olabildiğinde az siparişle pek çok yiyeceği evde üretmeye de kararlıysanız, mutfağın önemi daha da artıyor. Bu nedenle, üzerinde genişçe çalışabileceğiniz bir mutfak masası işinize çok yarayacaktır. Ayrıca bu masa, aile bireyleri ve misafirleriniz için bile üzerinde vakit geçirip sohbet edilebilecek bir sosyalleşme alanına dönüşebilir. Bir yandan çalışırken, bir yandan da sohbet…

2. Mutfakta düzen kontrolünüz altında olsun

Yoğun mutfak aktiviteleri için yardımcı olacak bir diğer detay da, mutfak dolapları ve dolaplarınızdaki düzen olacaktır. Tüm mutfak malzemeleriniz en düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde dolaplarınıza düzgünce yerleştirilmişse, acil durumlarda en güzel kekleri, pastaları, börekleri, yemekleri hazırlamak için ihtiyacınız olan zaman yarı yarıya bile azalabilir. Profesyonel aşçıların mutfaklarını daima sıkı bir disiplin ve düzen içinde tutması bir tesadüf veya takıntı değil. İhtiyacınız olan tavayı, aleti, cihazı bulup çıkarana kadar geçen sürede aslında yapmanız gereken işi çoktan bitirmiş bile olabilirdiniz.

3. Masalarımızı akıllıca kullanalım

Eskiden, yemek masaları salonda fazla kullanılmayan, misafir geldiğinde açılan bir alanı işgal ederdi. Ancak artık evlerin yüz ölçümleri de küçülürken, alanları daha akıllıca kullanmak da gerekli hale dönüştü. Artık, evimize yerleştirdiğimiz masaları, sadece belli davetlerde, günlerde kullanmak için değil, sürekli konforlu bir yaşam sürmek için konumlandırmayı tercih etmeliyiz. Ayrıca sehpaları da unutmayalım. Zigon sehpa modelleri arasından şık modeller seçebilirsiniz. Bu küçük ama pratik mobilya ile yaşam alanınıza fonksiyonellik katabilirsiniz. Bu minik masaların yaz boyunca ağırlayacağınız misafirleriniz içinde konforlu bir yardımcı olacağı gerçeğini göz ardı etmeyin. Hem sizin işinizi kolaylaştıracak, hem de misafirlerinize konfor sağlayacak.

4. Konforlu sandalyeler hayat kalitesini yükseltir

Ofislerde uzun saatler boyunca sandalyelere oturmak zorunda olan ofis çalışanları için, ergonomik ofis sandalyelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta bel ve sırt sağlığımız için sandalyelere farklı aparatlar ve ergonomik destekler de ekleyebiliyoruz. Peki aynı özeni neden evimizdeki sandalyeler için göstermiyoruz? Sandalye her ortamda insanın sağlıklı ve konforlu oturmasına hizmet etmelidir. Mutfak masasında veya salondaki yemek masasında kullandığınız sandalyeler için de bu kural geçerli. Dostlarınızla, ailenizle saatlerinizi geçirdiğiniz evdeki masalarınızın sandalyeleri yeterince konforlu değilse, herkesin bir arada olduğu o güzel saatlerin tadı eninde sonunda kaçacaktır.

5. İlgi çeken aksesuarlar salonu zenginleştirin

Davetlerde konukların kendilerini daha rahat hissetmesi için salonunuzu ilgi çekici küçük aksesuarlarla donatın. Minik tablolar, biblolar, antika eşyalar, hatta okumak için dergiler, kitaplar. Bu minik aksesuarlar, evinize ilk defa gelecek misafirleriniz için ortamı keşfetmek adına bir tür oyun imkanı yaratacaktır ve o küçük keşif oyunu konuklarınızı mutlu edip modlarını yükselterek, yeni bir mekanda bulunmanın verdiği endişe ve gerginliği azaltacaktır. Bu da elbette daha güzel sohbetleri, daha hoş zaman geçirmenin önün açılmasın anlamına gelecek. Zevkinize, tarzınıza göre aksesuarları salonunuzdan esirgemeyin.