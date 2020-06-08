Ferah odalar için duvarlarımızı süsleyelim

Şık bir ev dekorasyonu için duvarları doğru şekilde boyamak olmazsa olmazdır ama yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Odalarımızı, yaşam alanlarımızı daha ferah ve yaşanabilir kılmak için duvarlarımızı da dekorasyonun önemli bir parçası olarak görmeliyiz. Daha ferah, daha yaşanılası, daha güzel evler yaratmak için duvarlarımıza odaklanalım. İşte, duvar dekorasyonu ve süslemeleri için tavsiyelerimiz.

Ev dekorasyonu, hayatımızı güzelleştirmek için kilit öneme sahip bir faaliyet. Yaşadığımız ev, hayat kalitemizi belirleyen en önemli değişkendir. Konforlu, huzurlu, şık, ruhumuzu ferahlatan bir ev dekorasyonun insanın ruhsal sağlığına olumlu katkısı kadar, işinde başarısına, özel hayatında mutluluğuna olumlu etkisi de inkar edilemez.

Ferah bir ev için, duvarlara dair en bilindik uygulama, açık renk boyalardır. Evlerde duvarların açık renge boyanması bu alışkanlığın bir parçası. Ancak biz bunu bir adım daha ileri götürebiliriz.

Duvarlarımızı sadece sevdiğimiz renklerle boyamakla kalmayıp, bizi mutlu edecek, görsel olarak huzur verecek, evimizde yaşamaktan keyif almamıza neden olacak şekilde de dekore edebiliriz.

Bu amaçla, en basit uygulamalardan biri aynalar olacaktır. Çok şaşırtıcı ama çok gerçek, yüzlerce yıldır insanın kullandığı ayna çok basit bir araç ama aynı zamanda ev dekorasyonu için de çok değerli bir materyal. Aynalar sayesinde, duvarlarınıza derinlik katar, odalarınızı aydınlatabilir, ışık oyunlarıyla odaları çok daha farklı bir görünüme sokabilirsiniz. Bu amaçla artık pek çok tasarım firması dekoratif aynalar da üretiyor. Farklı ayna tasarımları arasında biraz dolaştığınızda, çok zengin seçenekler olduğunu fark edeceksiniz.

Duvarlarınızı dekore etmek için bir seçenek de duvar kağıtları. Boyamak yerine kağıt kaplamayı düşünebilirsiniz ve farklı desenleriyle zevkinize uygun bir kağıt modeli bulacağınıza eminiz. Duvar kağıtlarının farklı farklı özellikleri de olduğunu hatırlamalısınız. Silinebilen, temizlenebilen duvar kağıtları temizlik konusunda çok işinize yarayabilir. Kağıt seçerken biraz yaratıcılığınızı da kullanabilirsiniz. Işığı yansıtan, parlayan duvar kağıtları, odadaki ışığı, dışarıdan gelen güneş ışığını çok daha parlak hissetmenizi sağlayacaktır. Bu da daha aydınlık, daha ferah yaşam alanları demek.

Elbette dekorasyon seçeneklerinizde her zaman tablolar da var. Odalarınızı sanatla doldurmak için, değişik formlarda tabloları tercih edebilirsiniz. Yağlı boyalar, fotoğraflar, değişik sanat dallarındaki eserlerin yerleştirildiği tablolar, doğru ışık ve aydınlatma tasarımıyla, salonunuzun en göze çarpan parçaları olabilir. Ancak bir uyarımızı da yapalım, tablo çerçevelerini seçerken, çok ince detaylı işlemeleri olan çerçevelerin çok hızlı şekilde toz tutacağını ve bunları temizlemenin çok zor olacağını da unutmamalısınız. Daha modern çizgilere sahip, kolay temizlenebilir çerçevelerin hayatı kolaylaştırdığı da bir gerçek.

Özellikle tabloların temizliğinin önemli bir sorun oluşturduğunu hatırlamakta fayda var çünkü duvarda yükseğe asılı duran bu çerçeveleri indirmek veya olduğu yerde temizlemeye çalışmak, çok fazla güç isteyen, çok zahmetli bir iş. Evde temizliği yardımcılar yapıyor olsa bile bu çerçevelerin önemli bir iş gücü gerektirdiğini unutmamak gerekiyor.