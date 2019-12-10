Dekorasyonun en eğlenceli hali, yılbaşı dekorasyonu

Aralık’ın son günlerine yaklaşırken yılbaşı kutlamalarını evinde yapmayı düşünenler için birçok öneri ve fikrin olduğu bol seçenekli yılbaşı alışverişleri başladı. Olmazsa olmaz yılbaşı ağacı, renkli süsler, ışıl ışıl aydınlatmalar ve sevindirici hediyeler derken yeni yılı ailecek ve sevdiklerimizle çoşku içinde kutlamayı dört gözle bekliyoruz. Sosyal medya döneminde olduğumuzu ve artık yaptığımız tüm kutlamaların herkes tarafından izlenildiğini unutmayalım. O halde, detaycı bir araştırma ve sabırlı bir gözlem ile alışverişinizi yapabilirsiniz. Yılbaşı kutlamalarının en güzel dekorasyonlu evi neden sizinki olmasın? Unutulmaz bir renk cümbüşüne hazır olun. Yeni yılınız kutlu olsun!

Kalabalık kutlamaların yıldızı: Yılbaşı oyuncakları

Evi hazırladınız, yemekler hazır, dekorasyon şahane, dostlarınız geldi, evin içi neşeden ve kahkahadan geçilmiyor ve hatta son on saniyeyi de çoşku ve umutla saydınız. Bu güzel dakikalardan sonra hep beraber bir kutu oyunu oynamanın keyfini ertelemeyin. Jenga’dan Monopoly’ye, Tabu’dan Code Names’e kadar birçok kutu oyunu sizleri bekliyor. Tüm yılın sıkıntılarını unuttuğunuz ve yeni yıla umut dolu baktığınız bu gecede eğlencenin ve kahkahaların doruk noktası bu oyunların oynandığı anlar olacaktır. Biraz zeka, biraz da dikkat ile sevdiklerinizle geçirdiğiniz bu gecenin güzel hatıralarına yenilerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu yılbaşı oyuncakları sadece bu geceye özel hazırlanmadı. Ailecek ve sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz her zaman ortaya çıkarak size ve sevdiklerinize neşe ve eğlence dağıtmak için hazır bekliyor olacaklar.

Ev dekorasyonunun en görüneni, Yılbaşı aydınlatmaları.

Yılbaşı kutlaması demek ışıl ışıl evler ve göz kamaştıran süsler demektir. Led ışıklı kurdeleler, saçak gün ışıkları, dekoratif led aydınlatmalar, renkli disco lambalar, ampullü led ışıklar, pilli ledler gibi birçok seçenek ile ev dekorasyonunuzu bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu özel günde çekilecek ve paylaşılacak sayısız fotoğraf ve videoyu da unutmayalım. Bu paylaşımların her zaman arka fonunda bu özel yılbaşı aydınlatmaları ve süsler yer alacaktır. Kullanımları ve kurulumları oldukça basit olan bu aydınlatmaları birçok farklı boyutta, renkte, kablo renginde ve eklenebilir olma özelliğiyle satın alabilirsiniz. Yeni yılda evinizdeki veya iş yerinizdeki çam ağacınızı renklendirmek, cıvıl cıvıl, neşeli bir görüntüye kavuşturmak sizin elinizde. Ahşap ve kutu içindeki dekoratif aydınlatma seçenekleri daha romantik bir kutlama geçirmek isteyenler için hazır bekliyor. Siz de en dikkat çeken ve en unutulmaz dekorasyonlu ev benim evim olacak diyorsanız, burası tam size göre.

Dekorasyonun kalbi, Yılbaşı ağaç süsleri.

Gözler kamaşacak, paylaşımlar durmayacak. Yeni yıl kutlamalarında evlerimizin baş köşesinde bir çam ağacı olması artık uzak bir hayal değil. Sevdiklerimizle toplandığımız, hediyelerle neşelendiğimiz, oynadığımız oyunlarla ve kahkahalarımızla evlerimiz doldurduğumuz umut dolu bugünde, sosyal medyada en çok paylaştığımız ev dekorasyonumuz çam ağacımız olacak. Rengârenk süslemeler, ışıl ışıl ampuller ve altında bekleyen hediyelerle adeta bir dilek ağacına dönen çam ağaçları için birçok seçenek sizi bekliyor. Bu güzel ağaçların süsleri de olmazsa olmazlardan. Yılbaşı ağacı tepeliksiz olmaz. Yılbaşı ağacınızın süslemesine başlarken burayı sakın unutmayın. Ayrıca simli Noel Babalar, desenli toplar, renkli ayna toplar, kozalaklı süs setleri, disko topları, led ışıklar, süslü çelenkler, karma yılbaşı ağaç süsleri gibi birçok seçenek sayesinde kutlamaların en güzel yeri olan yılbaşı ağacınızı daha şenlikli ve daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Ve tabii ki, yılbaşı ağacınıza ve cam yüzeylere uygulayabileceğiniz, kolayca silinip iz bırakmadan temizlenebilir özellikli, kar görünümlü yılbaşına özel kar süsleme spreyini unutmayın.