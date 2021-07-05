Yaz ruhunu yaşayan evler için 5 altın tavsiye

Yaz ayları, sevdiklerimizle, ailemizle, dostlarımızla sosyalleşmek ve güzel anılar biriktirmek için eşsiz bir fırsattır. Pandeminin etkileri de geçerken şimdi evimizi yaz buluşmalarına hazırlamak için daha güçlü nedenlerimiz var. Peki, bir evin yaz ruhunu başarıyla yansıtması için neler yapılabilir?

1- Mutfağınızın performansını artırın

Misafir, davet, organizasyon demek öncelikle yoğun mutfak aktivitelerine de hazır olmak demek. Bu nedenle, üzerinde genişçe çalışabileceğiniz bir mutfak masası işinize çok yarayacaktır. Ayrıca bu masa, aile bireyleri ve misafirleriniz için bile üzerinde vakit geçirip sohbet edilebilecek bir sosyalleşme alanına dönüşebilir. Bir yandan çalışırken, bir yandan da sohbet…

2- Mutfakta düzen kontrolünüz altında olsun

Yoğun mutfak aktiviteleri için yardımcı olacak bir diğer detay da, mutfak dolapları ve dolaplarınızdaki düzen olacaktır. Tüm mutfak malzemeleriniz en düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde dolaplarınıza düzgünce yerleştirilmişse, acil durumlarda en güzel kekleri, pastaları, börekleri, yemekleri hazırlamak için ihtiyacınız olan zaman yarı yarıya bile azalabilir. Profesyonel aşçıların mutfaklarını daima sıkı bir disiplin ve düzen içinde tutması bir tesadüf veya takıntı değil. İhtiyacınız olan tavayı, aleti, cihazı bulup çıkarana kadar geçen sürede aslında yapmanız gereken işi çoktan bitirmiş bile olabilirdiniz.

3- Masalarımızı akıllıca kullanalım

Eskiden, yemek masaları salonda fazla kullanılmayan, misafir geldiğinde açılan bir alanı işgal ederdi. Ancak artık evlerin yüz ölçümleri de küçülürken, alanları daha akıllıca kullanmak da gerekli hale dönüştü. Artık, evimize yerleştirdiğimiz masaları, sadece belli davetlerde, günlerde kullanmak için değil, sürekli konforlu bir yaşam sürmek için konumlandırmayı tercih etmeliyiz.

4- Konforlu koltuklar hayat kalitesini yükseltir

Koltuk seçerken sadece fiyatı ve ölçülerinin salonunuza uyup uymayacağı kıstasına göre değil, o koltukta rahat edip edemeyeceğinizi de düşünmelisiniz. Üzerinde oturacağınız koltuk, yaşam kalitenizi ve biçimini de belirleyecektir. Eğer yoğun şekilde misafir ağırlamayı planlıyorsanız belki bu plana uygun şekilde yatak olabilen koltuklar seçmek isteyebilirsiniz. Ya da evde geçirdiğiniz zamanı daha konforlu hale getirecek, ayak uzatabileceğiniz köşe bileşenleri olan koltuklar tercih etmek isteyebilirsiniz. Koltuklarınızın evinizin fonksiyonunu temelden etkileyeceğini unutmamalısınız.

5- Yatak odası sağlık demektir

Sağlıklı bir yaşamın temeli yatak odasındaki konfordan geçer, bunu da unutmamak gerek. Evinizi tazelerken, yatak odalarınızı da göz ardı etmemelisiniz. Yataklar ne kadar sağlıklı uyuduğunuzu belirleyecek en önemli değişkenlerin başında gelir. Yanlış bir yatak hayatınızdan yıllar çalarak, sağlıksız ve huzursuz bir hayat sürmenize neden olabilir. Aynı şekilde, yetersiz veya yanlış seçilmiş gardıroplar, kıyafetlerinizin kırışmasına, eskimesine, aradığınızı kolayca bulamamanıza, saatlerce ütü yapmak zorunda kalmanıza neden olabilir. Bu da tüm yaşamınız için olumsuz bir etki anlamına gelecektir. Gecikeceğiniz buluşmalar, sosyal hayatınızın, iş hayatınızın, kariyerinizin darbe alması, tüm hayat kalitenizi olumsuz etkilemez mi?