Evlerimiz artık aynı zamanda başarılı bir sinema veya konser salonu ya da arkadaşlarımızla buluşup eğlendiğimiz bir oyun salonu da olmak durumunda. Yeni dijital dünyada evde de eğlenebileceğimizi bize hatırlatmak istiyor ve bu konuda birçok fırsat da sunuyor. Peki eğlenceyi eve taşımanın püf noktaları nedir?

1- Işıklandırmasız eğlence olmaz

Işık, ortamın ambiyansını düzenlemek için anahtar role sahiptir. Eğer eviniz, odalarınız soğuk beyaz ışıkla aydınlanıyorsa şu hayatta hiçbir şey sizi kolay kolay mutlu edemez. Soğuk beyaz floresan ampullerinin birçok Avrupa ülkesinde kullanımı üretimi insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, yıllar önce yasaklandı. Evinize tavandan yansıyacak şekilde yumuşatılmış, sıcak sarı-güneş ışığı renginde yeni bir aydınlatma tasarımı yapmanızı ayrıca gün içinde de güneşten olabildiğince çok faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece kendinizi daha motive, eğlenmeye, enerji toplamaya daha istekli bulacaksınız.

2- Oyun ve eğlence köşesini ihmal etmeyin

Evinizde, salonunuzda ailenizle birlikte eğleneceğiniz bir oyun alanı kurmadan evde bir eğlence merkezi yaratmış sayılmazsınız. Bugün artık oyun konsolları sadece küçük çocuklar için değil, yetişkinler için de sinema filmlerinden müzik konserlerine ya da çok sürükleyici yetişkin oyunlarına kadar pek çok fırsat sunuyor. Ancak bu oyun-eğlence merkezinin en önemli unsuru da televizyon olacaktır. Eğer televizyonunuzun yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız, LG TV veya Woon TV ya da Samsung televizyon fiyatları arasında biraz araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

3- Ses sistemi

İster müzik dinleyin, ister TV seyredin, ister film veya dizi takip edin ya da oyun oynayın. Eğer sesler etkileyici değilse, keyfiniz kolayca kaçabilir. Evinize mümkün olduğunca güzel, güçlü bir ses sistemi de kurmayı ihmal etmeyin.

4- Projeksiyon cihazı

Eğer boş ve büyük bir duvarınız varsa veya bir duvarınızın önüne genişçe bir projeksiyon perdesi yerleştirme imkanına sahipseniz, sinema, film, dizi seyrederken projeksiyon cihazı kullanma seçeneğini de göz ardı etmemelisiniz. Evi sinema salonuna çeviren bu cihazların tüm aileye moral desteği sağlayacağı bir gerçek. Her akşam en sevdiğiniz dizi başlamadan önce mısırlarınızı patlatmayı da unutmayın