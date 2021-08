Dijital çağa uygun dekorasyon pratikleri

Günlük yaşamı kökünden değiştiren dijital çağın ev dekorasyonuna da etkileri kaçınılmazdı. Peki, dijital dünya ile barışık ve daha sağlıklı bir ev dekorasyonu için nelere dikkat edilmeli?

1. Elektrik artık her yere ulaşmalı

Elektrik dünün icadı değil ama neredeyse her an, her eşyanın elektriğe ihtiyaç duyduğu çağa henüz yeni girdik. Oturduğumuz koltukta, yattığımız yataktai artık telefonlarımızın, tabletimizin, diz üstü cihazlarımızın sürekli şarja bağlı olması gerekebiliyor. Dolayısıyla, elektrik prizlerini mümkün olduğunca her noktaya uzanabilecek şekilde yeniden planlamak önemli. Ancak elbette daha uzun süre şarj gerektirmeden çalışan Mi Band 5 veya Mi Band 6 gibi telefonlar ya da başka dijital cihazlar da hayat kalitesine olumlu etki yapacaktır. Ne kadar az kablo, o kadar kaliteli yaşam.

2. Oyunsuz bir ev kalmadı

Video oyunları artık dünyanın en önemli eğlence bileşenleri. Çocukları bırakın, yetişkinler bile video oyunlarına büyük ilgi gösteriyorlar. PS5 gibi video oyun konsolları da salonun en gözde dijital cihazları arasında yer alıyor. Oyun ekipmanlarını ve kablolarını saklayacak ve gerektiğinde pratik şekilde çıkarıp çalıştıracak dolaplar, salondaki dekorasyon fikirleri için artık olmazsa olmazlar arasına girdi.

3. Dijital ekranlara yer açın

Eskiden televizyonlar, dev kütleleriyle salonların odak noktasında yer alırdı. Artık daha büyük ekranlı televizyonlara sahibiz ama daha küçük hacimleri sayesinde, çok daha az yer kaplıyorlar, daha pratik şekilde duvarlara ve dar alanlara yerleştirilebiliyorlar. Sadece TV seyretmek için değil internet üzerinden dijital içeriklere ulaşmak için de evin farklı odalarında, farklı boyutlarda dijital ekranlara ihtiyaç duyulabliyor.

4. İnternet bağlantısı evin her köşesine ulaşmalı

Küçük evler için bir kablosuz modem tüm eve internet ulaştırmak için yeterli olabilir ama evin boyutları büyüdükçe, modemden uzakta kalanlara kablosuz ağı iletmek sorun olabiliyor. Ağ tekrarlayıcılarına yer açacak ve kablosuz ağın önünü kesmeyecek şekilde bir yerleşim planı yapmak faydalı olacaktır.