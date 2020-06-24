Evinizi kaderine terk etmeyin, istediğiniz evi yaratın

Bazı zamanlar, istemsizce bir kabullenmişliğe teslim olup her şeyi olduğu gibi, evi de boşlayabiliyoruz. Bizi mutlu etmeyen, huzur vermeyen bir evin içine kapanmayı kabullenmek yerine, küçük dokunuşlarla o evi, mutlu olduğumuz, keyif aldığımız bir yaşam alanına dönüştürebiliriz. Bunun için de birkaç küçük dokunuş dahi yeterli olabilir. İşte dokunmaya başlamak için tavsiyelerimiz.

Konforlu sandalyeler ve şık bir masa

Masalar, yaşam alanlarının atmosferini kökünden değiştirme yeteneğine sahip çok etkili mobilyalardır. Eğer bir evin görüntüsü hoşunuza gitmiyorsa, öncelikle masaya odaklanmanızı tavsiye ederiz. Şık bir masa ve yanında da konforlu ve şık sandalyeler ile, yaşam alanınızı çok farklı bir stile kavuşturabilirsiniz. Sandalyelerin konforu da çok önemli. Sadece şık olması yetmiyor, konforlu olmasına da özen göstermelisiniz. Mutfak masasında veya salondaki yemek masasında kullandığınız sandalyeler için de bu kural geçerli. Bazen dostlarımıza, ailenizle saatlerinizi geçirdiğiniz evdeki masalarınızın sandalyeleri yeterince konforlu değilse, herkesin bir arada olduğu o güzel saatlerin tadı eninde sonunda kaçacaktır.

O kitaplık kaç yıllık oldu?

Evdek dolaplar size çok eskimiş gibi görünebilir. Kitaplık artık kontrolden çıkmış olabilir. Kitaplıklar her ne kadar yerinde duran, hareket etmeyen kütleler olarak, yıpranması zor mobilyalar sanılsa da, aslında kitaplar çok ağır yüklerdir ve bu yükleri taşımak, zamanla kitaplıkları yorar, esnetir, deforme eder. Kitaplıklar da zamanla çok net şekilde yıpranır. İmkanınız varsa, kitaplığınızı değiştirmeniz bu sırada kitaplarınızı da temizleyerek yeniden gözden geçirmeniz hayatla ve mutlulukla aranızdaki bağı güçlendirecek harika bir stres ilacı olabilir.

Psikolojinizi destekleyecek dekorasyon

Evinizi yeniden dekore ederken, orada uzun zaman geçireceğiniz gerçeğini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Örneğin, yeni bir lambader çok faydalı olabilir. Önemli olan, yorgun bir günün ardından evinize ulaştığınızda veya orada günlerinizi geçirmek zorunda olduğunuzda, yaşam alanlarınızın size huzur vermesi, sizi rahatlatması, mutlu etmesi olmalı.

Evin girişine müdahale edin

Evdeki en etkili “küçük” değişim, evin girişinde yapacağınız değişimler, güncellemeler olacaktır. Böylece, daha içeri adımını atarken, yeni, farklı, değişik bir atmosfere girdiğinizi hissedeceksiniz. Eğer boya, badana gibi işlerle uğraşmak istemiyorsanız, kapı önüne yerleştireceğiniz küçük bir dilsiz uşak bile eve girişte atmosferi değiştirmeye katkı sağlayabilir. Yine kapının önüne yerleştirilecek, sıcak mesajlar veren, esprili, sevimli bir paspasın da misafirlerinizi daha girişte olumlu havaya girmesine etkisi büyük olacaktır.

Ferah ve hava akımına izin veren yerleşim

Sağlığımız için, yaşadığımız evin sürekli havalanması, evin içinde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması çok önemli. Bu nedenle, mobilya yerleşimini planlarken pencerelerin rahatça açılıp kapanmasına, mobilyaların hava akımını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesine özen göstermek akıllıca olur. Yaşam alanlarımızda özellikle elektrikli cihazlardan sızan radon gazlarının zamanla oda içinde biriktiği ve bu gazların sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Oysa düzenli havalandırılan yaşam alanlarında bu gazların birikmesi de engellendiği için, daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Evlerimizi havalandıralım ve bunu sadece klima ile değil, açık pencerelerden geçen hava akımıyla da gerçekleştirelim.