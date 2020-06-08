Evin atmosferini değiştirecek küçük dokunuşlar

Evlerimizde büyük çaplı mobilya ve dekorasyon değişimi için enerji bulamadığımız zamanlar, aslında evin atmosferini değiştirmek için en doğru zamandır. Küçük dokunuşlarla değiştireceğimiz atmosfer, tekrar enerji bulacağımız bir motivasyon kaynağına dönüşebilir. İşte, evinin atmosferini değiştirmek isteyenler için küçük ama önemli tavsiyeler.

Evin girişine müdahale edin

Evdeki en etkili “küçük” değişim, evin girişinde yapacağınız değişimler, güncellemeler olacaktır. Böylece, daha içeri adımını atarken, yeni, farklı, değişik bir atmosfere girdiğinizi hissedeceksiniz. Eğer boya, badana gibi işlerle uğraşmak istemiyorsanız, kapı önüne yerleştireceğiniz küçük bir dilsiz uşak bile eve girişte atmosferi değiştirmeye katkı sağlayabilir. Yine kapının önüne yerleştirilecek, sıcak mesajlar veren, esprili, sevimli bir paspasın da misafirlerinizi daha girişte olumlu havaya girmesine etkisi büyük olacaktır.

Dolapları değiştiremiyor olabilirsiniz ama kulpları değiştirebilirsiniz

Size bir sır verelim, dolap kulpları çok kolay değişir. Basit bir vidalama işlemiyle bunu kendiniz bile yapabilirsiniz. Kocaman dolabı değiştirmeye gerek kalmadan, güzel tasarıma sahip, yepyeni gösterişli kulplarla, dolaplarınızı sanki yenilemiş kadar olabilirsiniz.

Ferah ve hava akımına izin veren yerleşim

Sağlığımız için, yaşadığımız evin sürekli havalanması, evin içinde temiz hava sirkülasyonunun sağlanması çok önemli. Bu nedenle, mobilya yerleşimini planlarken pencerelerin rahatça açılıp kapanmasına, mobilyaların hava akımını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesine özen göstermek akıllıca olur. Yaşam alanlarımızda özellikle elektrikli cihazlardan sızan radon gazlarının zamanla oda içinde biriktiği ve bu gazların sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Oysa düzenli havalandırılan yaşam alanlarında bu gazların birikmesi de engellendiği için, daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluyoruz. Evlerimizi havalandıralım ve bunu sadece klima ile değil, açık pencerelerden geçen hava akımıyla da gerçekleştirelim.

Konforlu sandalyeler hayat kalitesini yükseltir

Ofislerde uzun saatler boyunca sandalyelere oturmak zorunda olan ofis çalışanları için, ergonomik ofis sandalyelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta bel ve sırt sağlığımız için sandalyelere farklı aparatlar ve ergonomik destekler de ekleyebiliyoruz. Peki aynı özeni neden evimizdeki sandalyeler için göstermiyoruz? Sandalye her ortamda insanın sağlıklı ve konforlu oturmasına hizmet etmelidir. Mutfak masasında veya salondaki yemek masasında kullandığınız sandalyeler için de bu kural geçerli. Bazen dostlarımıza, ailenizle saatlerinizi geçirdiğiniz evdeki masalarınızın sandalyeleri yeterince konforlu değilse, herkesin bir arada olduğu o güzel saatlerin tadı eninde sonunda kaçacaktır.

Psikolojinizi destekleyecek dekorasyon

Evinizi yeniden dekore ederken, orada uzun zaman geçireceğiniz gerçeğini hiç aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu nedenle, psikolojinizi olumlu şekilde destekleyecek, ruhunuza huzur verecek renkleri, aksesuarları ve hatta sanat eserlerini tercih ederek bir tasarım ortaya çıkarmalısınız. Hoşunuza gidecek tablolar, etkileyici biblolar, küçük heykelcikler ve tüm bunları destekleyecek, huzur veren bir aydınlatma tasarımı ile evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Önemli olan, yorgun bir günün ardından evinize ulaştığınızda veya orada günlerinizi geçirmek zorunda olduğunuzda, yaşam alanlarınızın size huzur vermesi, sizi rahatlatması, mutlu etmesi olmalı.